Etoo Antalyaspora hayat verdi

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor’u 2-1 mağlup etti.

29. dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında sağ kanattan Cenk Ahmet Alkılıç’ın ortasında, defansa çarpan top altıpastaki Emre Akbaba’nın önünde kaldı. Emre’nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleye paralel giderek taca çıktı. 32. dakikada oyunu hızlı başlatmak isteyen kaleci Haydar Yılmaz’ın vuruşunda top kısa mesafeye düştü. Ceza sahası dışında topu kapan Diego’nun, kaleci Haydar’ın önde olduğu pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 33. dakikada Celustka’nın sağ kanattan yerden pasında, ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Charles’ın şutunda, kaleci Haydar Yılmaz yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti. 40. dakikada Celustka’nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Mbilla’nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Haydar Yılmaz’ın müdahalesiyle oyun alanına döndü. Defans topu uzaklaştırdı. 41. dakikada Aytemiz Alanyaspor karşılaşmada öne geçti.

Vagner Love perdeyi açtı

Efecan Karaca’nın pasında ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Guerrier, topuk pasıyla meşin yuvarlağı ceza sahasındaki Vagner Love’a aktardı. Kaleci Fornezzi ile karşı karşıya kalan Vagner Love’un vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direğin dibinden ağlarla buluştu: 0-1

Eto'o skoru eşitledi

45+1. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında topla buluşan Diego’nun yaptığı vuruşta, Garcia topa elle müdahale edince hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Eto’o’nun vuruşunda, kaleci Haydar Yılmaz sağına gelen meşin yuvarlağa yatarak müdahale etti. Kaleciden dönen topu tamamlayan Eto’o, skora eşitliği getirdi: 1-1. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Eto'o yeniden sahnede

64. dakikada paslaşılarak kullanılan serbest vuruşta, Celustka’dan aldığı topu rakip kaleye doğru taşıyan Motta’nın ceza sahası dışından vuruşunda, kaleci Haydar Yılmaz meşin yuvarlağı direğin üzerinden kornere tokatladı. 75. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Zeki Yıldırım’ın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 76. dakikada Antalyaspor karşılaşmada öne geçti. Sol kanatta çizgiye inen Sakıb Aytaç’ın ceza sahasına yerden pasında ön direkte topla buluşan Mbilla’nın içeriye çıkartmak istediği meşin yuvarlak, defansa çarparak Eto’o’nun önünde kaldı. Eto’o’nun vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1

80. dakikada Efecan Karaca’nın ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 90. dakikada kullanılan serbest vuruşta, ceza sahasında topla buluşan Vagner Love’un vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Fornezzi’nin müdahalesiyle oyun alanına döndü. Dönen topa Antalyasporlu futbolcular sahip olarak tehlikeyi önledi.

90+2. dakikada Eto’o’nun pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Deniz Kadah’ın yerden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Haydar Yılmaz’da kaldı. Karşılaşma, Antalyaspor’un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.