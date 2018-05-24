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Çarpıcı gerçek ortaya çıktı

Çarpıcı gerçek ortaya çıktı

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Babel'in yerine o geliyor

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Teknik direktörlüğe 5 aday

Teknik direktörlüğe 5 aday

RIZA Çalımbay’la yollarını ayıran Trabzonspor’da yeni teknik direktör arayışları tüm hızıyla devam ediyor.
Talisca gitmek istediği yeri açıkladı

Talisca gitmek istediği yeri açıkladı

Benfica Talisca’yı, ‘40 milyon euro’ veren Çin kulübü Changchun Yatai’ye satmak için çalışıyor. Talisca ise Ada’yı istiyor.
Önce kutlama, sonra ayrılık

Önce kutlama, sonra ayrılık

Galatasaray'da yeni sezonda Carrasso ile yapılan görüşmede 36 yaşındaki kaleciyle yolların ayrılmasına karar verildi.

Eşyalarını topladı, gidiyor

Beşiktaş'ta oynadığı futbolla hayal kırıklığı yaratan Vagner Love'ın Flamengo ile anlaşmak üzere olduğu belirtildi.

Eşyalarını topladı, gidiyor

Devre arasında Cenk Tosun'un yerine transfer edilen ancak beklentileri bir türlü karşılayamayan Vagner Love'ın transferini açıkladılar. Cenk Tosun'un ayrılmasından sonra, 2016/2017 sezonunun gol kralı olarak Beşiktaş'a gelen Vagne Love, beklentilerin altında bir performans sergilemiş, hatta birçok maçta ilk 11'e dahi girememişti.

Brezilya Radyosu ve  Esporte Flamengo Gazetesi'nin haberine göre Brezilya Serie A'da 2'nci sırada bulunan Flamengo, eski golcüsü Vagner Love'yi tekrardan kadrosuna katmak istiyor. Hatta kırmızı-siyahlı ekip kadrosunda görmek istediği Love ile bir temas kurdu.

33 yaşındaki golcü oyuncu daha önce 2 farklı dönemde Flamengo forması giymişti. İlk olarak 2010 yılında Flamengo formasını taşıyan Love, 14 maçta 16 gol atma başarısı gösterirken, daha sonra 2012 yılında tekrardan giydiği forma altında 43 maçta 16 gol atmıştı.

Demba Ba'nın Beşiktaş'tan istediği kontrat dudak uçuklattı

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Beşiktaş'tan Tamer Tuna'ya müthiş teklif

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Göztepe’deki yarım dönemlik performansıyla küllerinden doğduğunu gösteren Demba Ba, Beşiktaş’a dönüş için şartlarını kulübe iletti. 32 yaşındaki futbolcu, yıllığı 3 milyon Euro’dan (17 milyon TL) 2 senelik kontrat talep etti.
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