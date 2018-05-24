Eşyalarını topladı, gidiyor

Beşiktaş'ta oynadığı futbolla hayal kırıklığı yaratan Vagner Love'ın Flamengo ile anlaşmak üzere olduğu belirtildi.

Devre arasında Cenk Tosun'un yerine transfer edilen ancak beklentileri bir türlü karşılayamayan Vagner Love'ın transferini açıkladılar. Cenk Tosun'un ayrılmasından sonra, 2016/2017 sezonunun gol kralı olarak Beşiktaş'a gelen Vagne Love, beklentilerin altında bir performans sergilemiş, hatta birçok maçta ilk 11'e dahi girememişti.

Brezilya Radyosu ve Esporte Flamengo Gazetesi'nin haberine göre Brezilya Serie A'da 2'nci sırada bulunan Flamengo, eski golcüsü Vagner Love'yi tekrardan kadrosuna katmak istiyor. Hatta kırmızı-siyahlı ekip kadrosunda görmek istediği Love ile bir temas kurdu.

33 yaşındaki golcü oyuncu daha önce 2 farklı dönemde Flamengo forması giymişti. İlk olarak 2010 yılında Flamengo formasını taşıyan Love, 14 maçta 16 gol atma başarısı gösterirken, daha sonra 2012 yılında tekrardan giydiği forma altında 43 maçta 16 gol atmıştı.