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ESPN'den Şenol Güneş'e ağır eleştiri

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ESPNden Şenol Güneşe ağır eleştiri

İşte Wolff'un değerlendirmeleri;

Beşiktaş çok tecrübeli görünebilir ama bu seviye için çok yaşlı. Vida yavaş bir oyuncu. Atıldığı ana kadar Türklerin en kötüsüydü. İçinde yer aldığı her pozisyonda Türk defansının dengesini bozdu. Vagner Love hala teknik olabilir ama bu seviye ona fazla. Bu dakikaya kadar sahada kalması da zaten bence sürpriz.

'Beşiktaş, Bayern'i geçeceğine inanmadığı için sanırım Cenk Tosun'un yerine o kalibrede bir oyuncu almak yerine Vagner Love'u tercih etmiş.'

Türk koç ürettiği ofsayt formülünün işe yaramadığını bir türlü görmek istemedi.

O formül her pozisyonda Beşiktaş'ın canını acıttı. Zaten çok yaşlı olan Beşiktaş bir de eksik kalınca 60'dan sonra iflas etti. Türk koç, 2-0'da Love'u stoperiyle değiştirirken, "Tanrım başka gol yemeyelim" diye dua ediyordu bence.

Zorlanmadan geldiler

Türklerin koç bu kadar yaşlı oyuncuyu sahaya sürerken acaba ne düşünüyordu?

3-0 geride olan takımının sol bekini çıkarıyor. Sağ bekini sol bekinin yerine, alıp sağ beke takviye yapıyor. Bu değişiklik bana koçun aklındakinin, "daha fazla gol yemeyelim de ne olursa olsun" dediğini düşündürtüyor.

Bayern hiç zorlanmadan 5-0'a getirebiliyorsa, biraz daha zorlasa acaba ne olurdu. Almanlar, İstanbul'a güzel bir turistik gezi yapacaklar.

Ben de bir kez gitmiştim, güzel camilerin, güzel yemeklerin, muhteşem Boğaz'ın olduğu şehri gezmek onları mutlu edecek.

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Yine Caner Erkin, yine olay!

5-0 sonrası büyük kriz:

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