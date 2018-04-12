Eski yıldız yuvaya dönüyor

İki yıl önce G.Saray'dan ayrılıp Deportivo'ya giden Emre Çolak yuvaya dönüyor.

TRANSFER İSTEĞİ EMRE'DEN

Alınan bilgilere göre transfer talebi Emre Çolak'ın kendisinden geldi... Deportivo'dan ayrılma kararı alan genç yıldızın Fatih Terim'i aradığı ve "Hocam dönmek istiyorum" dediği öğrenildi.

"BEN DE MUTLU OLURUM"

Terim'in de bu istek karşısında hiç düşünmeden "Ben de çok mutlu olurum" yanıtını verdiği belirlendi. Orta alana solak futbolcu isteyen tecrübeli hoca da Emre Çolak'ın kadroda olmasını istiyor.

BONSERVİSİNİ İSTEYECEK

Fakat yönetim kanadında ufak bir pürüz gözüküyor... Takımdan bonservis bedeli olmadan ayrılan Emre'nin Deportivo ile 1 yıl daha sözleşmesi var.

Yönetimin bedavaya giden Emre için bonservis ödemesi zor gözüküyor. Bu nedenle genç yıldız alacaklarına karşılık bonservisini isteyecek.

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