Özel görüştü! "Bu senin son şansın"

Özel görüştü! "Bu senin son şansın"

Göztepe maçında Talisca’ya özel bir görev veren Güneş, Aytemiz Alanyaspor maçında oynatmadığı Lens’i de 11’e geri alıyor. Güneş, kredisini tüketen Hollandalı yıldıza son kez şans tanıyacak.
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Nevzat Aydın'dan olay tweet

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"Açıklama yetersizdir. Özür bekliyoruz"

"Açıklama yetersizdir. Özür bekliyoruz"

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6 yolcu, 4 yeni transfer

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'İmza atma, seni biz alacağız'

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İmzayı çoktan atmış

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Eski yıldız yuvaya dönüyor

İki yıl önce G.Saray'dan ayrılıp Deportivo'ya giden Emre Çolak yuvaya dönüyor.

Eski yıldız yuvaya dönüyor

TRANSFER İSTEĞİ EMRE'DEN

Alınan bilgilere göre transfer talebi Emre Çolak'ın kendisinden geldi... Deportivo'dan ayrılma kararı alan genç yıldızın Fatih Terim'i aradığı ve "Hocam dönmek istiyorum" dediği öğrenildi.

"BEN DE MUTLU OLURUM"

Terim'in de bu istek karşısında hiç düşünmeden "Ben de çok mutlu olurum" yanıtını verdiği belirlendi. Orta alana solak futbolcu isteyen tecrübeli hoca da Emre Çolak'ın kadroda olmasını istiyor.

BONSERVİSİNİ İSTEYECEK

Fakat yönetim kanadında ufak bir pürüz gözüküyor... Takımdan bonservis bedeli olmadan ayrılan Emre'nin Deportivo ile 1 yıl daha sözleşmesi var.

Yönetimin bedavaya giden Emre için bonservis ödemesi zor gözüküyor. Bu nedenle genç yıldız alacaklarına karşılık bonservisini isteyecek.

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Eski yıldız yuvaya dönüyor

Eski yıldız yuvaya dönüyor

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