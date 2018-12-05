Ya Burak Yılmaz ya da Okaka

Ya Burak Yılmaz ya da Okaka

Ara transfer döneminde kadrosuna golcü takviyesi yapmayı planlayan siyah-beyazlılarda iki isim öne çıktı.
Fabregas'ın talipleri artıyor

Fabregas'ın talipleri artıyor

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği belirtilen Cesc Fabregas'a devre arası transfer dönemi için talip çıktı.
Erzurumspor transfer bombasını patlatıyor

Erzurumspor transfer bombasını patlatıyor

Forvet sıkıntısı çeken Erzurumspor, bombayı patlatıyor. Mavi-Beyazlılar, Mersin ve Kayseri formalarıyla harikalar yaratan Welliton’u getiriyor, transferin kısa sürede resmiyet kazanması bekleniyor.
Antalyaspor'un genç yıldızı Bundesliga devine

Antalyaspor'un genç yıldızı Bundesliga devine

Süper Lig’in flaş ekibi Antalyaspor’un 19 yaşındaki oyuncusu Doğukan Sinik’in peşine Almanya 1. Lig ekiplerinden Leipzig ile Schalke düştü.
İşte Atatürk'ün tuttuğu takım

İşte Atatürk'ün tuttuğu takım

Ankaralı ünlü koleksiyoner Muhammet Yüksel, Mutafa Kemal Atatürk'ün tuttuğu takımı gösteren o belgeyi ortaya çıkardı...
Türkiye'nin en iyi yabancı 11'i

Türkiye'nin en iyi yabancı 11'i

Bilyoner.com, düzenlediği anketle Türkiye’de son 25 yılın en iyi futbolcularını belirledi. İşte Türkiye'nin son 25 yıldaki en iyi yabancılardan oluşan 11'i...
Instagram'ın yeni gözdesi!

Instagram'ın yeni gözdesi!

Instagram'ın yeni gözdesi Olya Abramovich seksi pozlarıyla yürek hoplatıyor.
Barmenlikten modelliğe

Barmenlikten modelliğe

27 yaşındaki Kanadalı Misa Campo, California'da barmenlik yaptığı sırada bir fotoğrafçı tarafından keşfedilerek modelliğe adım attığını açıkladı.

Erzurumspor transfer bombasını patlatıyor

Forvet sıkıntısı çeken Erzurumspor, bombayı patlatıyor. Mavi-Beyazlılar, Mersin ve Kayseri formalarıyla harikalar yaratan Welliton’u getiriyor, transferin kısa sürede resmiyet kazanması bekleniyor.

Erzurumspor transfer bombasını patlatıyor

Sezon başında renklerine bağladığı Munsy ve Thy’den beklediği verimi bir türlü alamayan Süper Lig’in yeni ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, transfer çalışmalarına erken başladı. Mehmet Özdilek yönetiminde bir an önce tehlikeli bölgeden uzaklaşmak isteyen Mavi-Beyazlılar, Mersin İdmanyurdu ve Kayserispor takımlarında forma giyen Brezilyalı golcü Welliton’la el sıkıştı. Son olarak oynadığı Kayseri’de alacaklarını alamadığı için sözleşmesini feshedip Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Sharjah’a giden Welliton bu sezon 12 maçta 13 kez fileleri havalandırdı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan başarılı oyuncuyu yeniden Türkiye’ye dönme konusunda ikna eden Dadaşlar transferi önümüzdeki günlerde açıklayacak.

Stoper de aranıyor

Erzurumspor’un eldeki forvetlere ise teklif gelmesi durumunda satışına sıcak baktığı da gelen haberler arasında. Ayrıca teknik direktör Mehmet Özdilek takıma savunma takviyesi de istediği ve bu doğrultuda çalışmaların tam gaz devam ettiği de gelen haberler arasında.

5 futbolcu Fatih Terim'e başkaldırmış

5 futbolcu Fatih Terim'e başkaldırmış

Galatasaray Brezilyalı golcüyle anlaşmak üzere

Galatasaray Brezilyalı golcüyle anlaşmak üzere

Comolli her şeyi açıkladı! Yeni hoca...

Comolli her şeyi açıkladı! Yeni hoca...


 

Fanatik

YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
5 futbolcu Fatih Terime başkaldırmış

5 futbolcu Fatih Terim'e başkaldırmış

21 Temmuz’daki Valencia maçı sonrası Gomis, Maicon, Feghouli, Mariano ve Belhanda, Terim’e giderek “Hocam kötü bir kamp geçirdik. İyi hazırlanmadık” dedi. Bunu kazan kaldırma olarak gören Teknik Direktör Fatih Terim, Gomis'in biletini kesti.
Galatasaray Brezilyalı golcüyle anlaşmak üzere

Galatasaray Brezilyalı golcüyle anlaşmak üzere

Bu sezon lige iyi başlayan ancak sakat ve cezalı oyuncuların fazlalığı nedeniyle art arda kötü sonuçlar alan Galatasaray, golcü ihtiyacını Rusya’dan gidermek için harekete geçti.

Comolli her şeyi açıkladı! Yeni hoca...

Comolli her şeyi açıkladı! Yeni hoca...

Fenerbahçe'de son zamanların eleştirilen ismi Fransız sportif direktör Damien Comolli flaş açıklamalarda bulundu.
Ya Burak Yılmaz ya da Okaka

Ya Burak Yılmaz ya da Okaka

Ara transfer döneminde kadrosuna golcü takviyesi yapmayı planlayan siyah-beyazlılarda iki isim öne çıktı.
Antalyasporun genç yıldızı Bundesliga devine

Antalyaspor'un genç yıldızı Bundesliga devine

Süper Lig’in flaş ekibi Antalyaspor’un 19 yaşındaki oyuncusu Doğukan Sinik’in peşine Almanya 1. Lig ekiplerinden Leipzig ile Schalke düştü.
Erzurumspor transfer bombasını patlatıyor

Erzurumspor transfer bombasını patlatıyor

Forvet sıkıntısı çeken Erzurumspor, bombayı patlatıyor. Mavi-Beyazlılar, Mersin ve Kayseri formalarıyla harikalar yaratan Welliton’u getiriyor, transferin kısa sürede resmiyet kazanması bekleniyor.
Selçuk İnanda sıcak gelişme

Selçuk İnan'da sıcak gelişme

Galatasaray'da şu an için 2 milyon 950 bin Euro garanti para ve maç başına 25 bin Euro kazanan 33 yaşındaki oyuncu Selçuk İnan, 1+1 yıllık yeni sözleşmesindeki ücretinde yüzde 50 fedakârlık yapacak.
Ali Koçtan 08:00da kriz toplantısı

Ali Koç'tan 08:00'da kriz toplantısı

Kasımpaşa beraberliği sonrası Başkan Ali Koç ve yöneticiler 08.00’de kulüp binasında toplandı. İlk kez bu kadar erken bir saatte toplantı yapan yönetim, teknik direktör ve santrfor transferini masaya yatırdı. Toplantıda Comolli de yer aldı.
Fabregasın talipleri artıyor

Fabregas'ın talipleri artıyor

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği belirtilen Cesc Fabregas'a devre arası transfer dönemi için talip çıktı.
Yönetimde 2 kişi hariç herkes Ersun Yanalcı

Yönetimde 2 kişi hariç herkes Ersun Yanal'cı

Taraftarın da çok istediği Ersun Yanal’a, yönetim içinde sıcak bakmayan isimler; Burhan Karaçam ile Erol Bilecik... Tercih konusunda renk vermeyen Başkan Ali Koç da bu iki isim gibi Tayfun Korkut’a daha yakın.
Göztepe yeni golcüsünü duyurdu

Göztepe yeni golcüsünü duyurdu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, İngiltere'nin Derby County takımından Cameron Zishan Rana Jerome'yi transfer etti....
İşte yeni hocanın ilk hamlesi

İşte yeni hocanın ilk hamlesi

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 17. haftasında 24 Aralık Pazar günü Göztepe'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, takımda...
Taraftarlarımız çok gergindi. Rahat olsunlar

"Taraftarlarımız çok gergindi. Rahat olsunlar"

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Karabükspor'u 2-0 mağlup etti ve üst üste 5. galibiyetini aldı. Golcü futbolcu...
Trabzonspora tarihi fırsat

Trabzonspor'a tarihi fırsat

Son 6 resmi maçını kazanan Fırtına, Bursa’yı da devirmesi halinde 7’yi bulacak ve 2004-2005 sezonundaki 8 maçlık...
Kendimi affettireceğim

"Kendimi affettireceğim"

Fenerbahçe’nin bu sezonki müzmin sakatı Mehmet Ekici, ligin ilk yarısında beklenen katkıyı veremedi....
Adebayor tarihe geçti

Adebayor tarihe geçti

Bugüne kadar Sarı- Kırmızılı takıma karşı hat-trick yapan 13 futbolcu vardı. Adebayor ise Galatasaray’a karşı iki kez...