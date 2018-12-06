Erwin Koeman: "Çok koşunca hata yapıyorsunuz. Ben pas oyunu istiyorum"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, Giresunspor maçı sonrasında konuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, Giresunspor'u Ziraat Türkiye Kupası'nda 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Sakatlanan Frey için endişelendiğini belirten Koeman, "Şu andaki endişem Michael Frey'in durumu, nasıl olduğunu yarın göreceğiz. Slimani gol attığı için mutluyum ama bu maçtaki seviyemiz iyi değildi" dedi.

Takımın performansından memnun olmadığını kaydeden Hollandalı teknik adam, "Bazı oyuncular ilk kez sahaya çıktılar ama Fenerbahçe'de oynuyorsanız, sizden daha fazlası beklenir. Rakibimizin de girdiği pozisyonlar vardı. Gol yemediğimiz için memnunum ama takımın performansından memnun değilim" ifadelerini kullandı.

"Yerinize geçecek teknik adamlar konuşuluyor, bu sizi rahatsız ediyor mu?" şeklinde bir soru yöneltilen antrenör, "Hiçbir endişem yok" cevabını verdi.

"BEN PAS OYUNU İSTİYORUM"

Oyuncualrın pas oyunundan uzak olduğunu belirten çalıştırıcı, "Oyuncular oynamak istiyor ama bazen sahada aşırıya kaçıyorlar. Çok fazla koşuyorlar. Belki topu oynamak yerine fazla koştuklarını görüyoruz. Çok koşunca hata yapıyorsunuz, ben pas oyunu istiyorum" dedi.

Gol yollarında daha etkili olmaları gerektiğini vurgulayan Koeman, "Slimani'nin gol atmasından memnunum, umarım bu özgüvenini geliştirir. Maç kazanmak istiyorsanız, gol atmak mecburiyetindesiniz. Umarım Pazar günü durum değişir, değişmesi de mümkündür." diyerek sözlerini noktaladı.