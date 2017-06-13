Ertuğrul Sağlam geri döndü!

Yeni Malatyaspor'da uzun süredir devam eden Ertuğrul Sağlam görüşmelerinde mutlu sona ulaşıldı. Şampiyon hoca yeni sezonda Sarı-Kırmızılı takımın başında olacak, 565 gün aradan sonra teknik direktörlük yapacak.

Bursaspor'un başında yaşadığı şampiyonlukla Türk futbol tarihine geçen Ertuğrul Sağlam, ikinci kez çalıştığı Yeşil-Beyazlı takımdan aldığı kötü sonuçlar sonrası gördüğü protesto nedeniyle gözyaşlarıyla ayrılmıştı. O dönemden bu yana adı birçok takılmla anılsa, birçok takımla görüşmeler yapsa da Sağlam hiçbir takımla anlaşamamıştı.

Ertuğrul Sağlam tam 565 gün aradan sonra Yeni Malatyaspor'un başına geçerek sahalara geri dönüyor. Bir süredir deneyimli hocayla görüşme halinde olan Süper Lig'in yeni ekibi, Sergen Yalçın'la da dirsek temasındaydı. Yalçın'dan istediği yüksek ücret nedeniyle vazgeçen Yeni Malatyalı yöneticiler Sağlam'la kurulan son temasta mutabakat sağladı.

Resmen açıklandı

Kulübün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile 2 yıllık anlaşma sağlanmıştır" ifadeleri yer aldı.

Alanya'yla anlaşmıştı

48 yaşındaki Sağlam'ın birkaç güne kadar Malatya'ya gidip resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Uzun süredir çeşitli liglerde oyuncu izleyen Sağlam, transfer listesini de yönetimle paylaşacak. Şampiyon hoca, en son geçen sezonun devre arasında Alanyaspor'la anlaşmış, fakat imzalar atılmadan transferde geri adım atıldığı duyurulmuştu.