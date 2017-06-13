Asamoah Gyan ile anlaşmaya varıldı!

Asamoah Gyan ile anlaşmaya varıldı!

Bursaspor, Çin ekibi Shangai SIPG takımından kiralık olarak Al-Ahli Dubai Club’a giden golcü oyuncu Asamoah Gyan ile anlaşmaya vardı.
Beşiktaş ve Fenerbahçe onun peşinde!

Beşiktaş ve Fenerbahçe onun peşinde!

Geçtiğimiz sezon içinde zaman zaman gerginlikler yaşayan ve transfer konusunda da birbirlerine rakip olan Fenerbahçe ve Beşiktaş yeni bir derbiye hazırlanıyor... Beşiktaş ve Fenerbahçe bu kez Deportivo'dan Celso Borges'in peşine düştü.
İspanyol futbolcu Galatasaray'ı takibe aldı

İspanyol futbolcu Galatasaray'ı takibe aldı

Deportivo'nun İspanyol sağ beki Juanfran, kişisel Instagram hesabından Galatasaray'ın resmi Instagram hesabını takip etti.
Beşiktaş'a transferde sürpriz rakip!

Beşiktaş'a transferde sürpriz rakip!

Süper Lig'deki ilk sezonuna iddialı girmeyi hedefleyen Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, transfere el attı.
İşte Valbuena için ödenecek bonservis!

İşte Valbuena için ödenecek bonservis!

Olympique Lyon, Fenerbahçe'nin yeni transferi Mathieu Valbuena için kendilerine 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceğini açıkladı. Ayrıca bonuslarla birlikte bu rakamın 2.5 milyon Euro'ya çıkabileceği belirtildi.
Bruma'da sıcak gelişme!

Bruma'da sıcak gelişme!

Yayıncı kuruluş BeINSports'un haberine göre Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Bruma'nın Florya'da sözleşmesini feshettiği öğrenildi.
İşte Tamer Tuna'nın yeni takımı!

İşte Tamer Tuna'nın yeni takımı!

Beşiktaş ile şampiyonluk yaşadığı gün ayrılacağının sinyallerini veren Şenol Güneş'in yardımcısı Taner Tuna Osmanlıspor ile anlaşmak üzere. Tuna'nın kısa bir süre sonra başkent temsilcisinin teknik direktörlüğüne gelmesi bekleniyor.
Ertuğrul Sağlam geri döndü!

Ertuğrul Sağlam geri döndü!

Yeni Malatyaspor'da uzun süredir devam eden Ertuğrul Sağlam görüşmelerinde mutlu sona ulaşıldı. Şampiyon hoca yeni sezonda Sarı-Kırmızılı takımın başında olacak, 565 gün aradan sonra teknik direktörlük yapacak.

Ertuğrul Sağlam geri döndü!

Yeni Malatyaspor'da uzun süredir devam eden Ertuğrul Sağlam görüşmelerinde mutlu sona ulaşıldı. Şampiyon hoca yeni sezonda Sarı-Kırmızılı takımın başında olacak, 565 gün aradan sonra teknik direktörlük yapacak.

Ertuğrul Sağlam geri döndü!

Bursaspor'un başında yaşadığı şampiyonlukla Türk futbol tarihine geçen Ertuğrul Sağlam, ikinci kez çalıştığı Yeşil-Beyazlı takımdan aldığı kötü sonuçlar sonrası gördüğü protesto nedeniyle gözyaşlarıyla ayrılmıştı. O dönemden bu yana adı birçok takılmla anılsa, birçok takımla görüşmeler yapsa da Sağlam hiçbir takımla anlaşamamıştı.

Ertuğrul Sağlam tam 565 gün aradan sonra Yeni Malatyaspor'un başına geçerek sahalara geri dönüyor. Bir süredir deneyimli hocayla görüşme halinde olan Süper Lig'in yeni ekibi, Sergen Yalçın'la da dirsek temasındaydı. Yalçın'dan istediği yüksek ücret nedeniyle vazgeçen Yeni Malatyalı yöneticiler Sağlam'la kurulan son temasta mutabakat sağladı.

Resmen açıklandı

Kulübün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile 2 yıllık anlaşma sağlanmıştır" ifadeleri yer aldı.

Alanya'yla anlaşmıştı

48 yaşındaki Sağlam'ın birkaç güne kadar Malatya'ya gidip resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Uzun süredir çeşitli liglerde oyuncu izleyen Sağlam, transfer listesini de yönetimle paylaşacak. Şampiyon hoca, en son geçen sezonun devre arasında Alanyaspor'la anlaşmış, fakat imzalar atılmadan transferde geri adım atıldığı duyurulmuştu.

Beşiktaş Marcelo'yu takibi bıraktı!

Beşiktaş Marcelo'yu takibi bıraktı!

Bruma'da sıcak gelişme!

Bruma'da sıcak gelişme!

Bursaspor Paul Le Guen ile anlaşmaya vardı

Bursaspor Paul Le Guen ile anlaşmaya vardı


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Beşiktaş Marceloyu takibi bıraktı!

Beşiktaş Marcelo'yu takibi bıraktı!

Beşiktaş, sosyal medya hesabı İnstagram'dan Brezilyalı stoper Marcelo Guedes'i takip etmeyi bıraktı.
Ertuğrul Sağlam geri döndü!

Ertuğrul Sağlam geri döndü!

Yeni Malatyaspor'da uzun süredir devam eden Ertuğrul Sağlam görüşmelerinde mutlu sona ulaşıldı. Şampiyon hoca yeni sezonda Sarı-Kırmızılı takımın başında olacak, 565 gün aradan sonra teknik direktörlük yapacak.
Brumada sıcak gelişme!

Bruma'da sıcak gelişme!

Yayıncı kuruluş BeINSports'un haberine göre Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Bruma'nın Florya'da sözleşmesini feshettiği öğrenildi.
Bursaspor Paul Le Guen ile anlaşmaya vardı

Bursaspor Paul Le Guen ile anlaşmaya vardı

Bursaspor, Prosinecki’yle anlaşamayınca rotayı Fransız hoca Paul Le Guen’e kırdı. En son 2015 yılında çalıştığı Umman Milli Takımı’ndan ayrılan tecrübeli hoca ile Bursaspor anlaştı.
Asıl transfer bombasını Medipol Başakşehir patlattı!

Asıl transfer bombasını Medipol Başakşehir patlattı!

Medipol Başakşehir, Feyenoord ile bu sezon şampiyonluk kazanan Hollandalı futbolcu Eljero Elia ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Asamoah Gyan ile anlaşmaya varıldı!

Asamoah Gyan ile anlaşmaya varıldı!

Bursaspor, Çin ekibi Shangai SIPG takımından kiralık olarak Al-Ahli Dubai Club’a giden golcü oyuncu Asamoah Gyan ile anlaşmaya vardı.
Galatasaraydan Sabriye teşekkür mesajı

Galatasaray'dan Sabri'ye teşekkür mesajı

Galatasaray Kulübü, 31 Mayıs'ta sona eren sözleşmesinin uzatılmayacağı açıklanan Sabri Sarıoğlu'na, bu zamana kadar kulübe kattıkları için teşekkür mesajı yayınladı.
Beşiktaşa transferde sürpriz rakip!

Beşiktaş'a transferde sürpriz rakip!

Süper Lig'deki ilk sezonuna iddialı girmeyi hedefleyen Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, transfere el attı.
Beşiktaş ve Fenerbahçe onun peşinde!

Beşiktaş ve Fenerbahçe onun peşinde!

Geçtiğimiz sezon içinde zaman zaman gerginlikler yaşayan ve transfer konusunda da birbirlerine rakip olan Fenerbahçe ve Beşiktaş yeni bir derbiye hazırlanıyor... Beşiktaş ve Fenerbahçe bu kez Deportivo'dan Celso Borges'in peşine düştü.
İşte Tamer Tunanın yeni takımı!

İşte Tamer Tuna'nın yeni takımı!

Beşiktaş ile şampiyonluk yaşadığı gün ayrılacağının sinyallerini veren Şenol Güneş'in yardımcısı Taner Tuna Osmanlıspor ile anlaşmak üzere. Tuna'nın kısa bir süre sonra başkent temsilcisinin teknik direktörlüğüne gelmesi bekleniyor.
Aboubakara sürpriz çağrı! Beşiktaş şok oldu!

Aboubakar'a sürpriz çağrı! Beşiktaş şok oldu!

Beşiktaş'la anlaşmaya yanaşmayan Porto kulübü, 1 yıl sözleşmesi kalan genç golcüye sürpriz bir çağrı yaptı....
Adebayor: Kariyerimdeki en büyük hatam...

Adebayor: "Kariyerimdeki en büyük hatam..."

Medipol Başakşehir’in Togolu futbolcusu Emmanuel Adebayor, kariyerinin en kötü tercihinin Crystal Palace’a gitmek olduğunu söyledi....
Sinan Gümüş gerçeği ortaya çıktı!

Sinan Gümüş gerçeği ortaya çıktı!

Sinan Gümüş ile ilgilenmediğini duyuran Benfica'nın, Galatasaraylı futbolcuyu transfer etmek için girişimlerini sürdürdüğü öğrenildi. Lizbon ekibinin bu...
Yasin Öztekin hakkında karar verildi!

Yasin Öztekin hakkında karar verildi!

İki sezon önce kazanılan 3 kupalı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Yasin Öztekin, Galatasaray’la sözleşmesini uzatmak için...
İşte Abdullah Avcının hedefindeki 3 isim

İşte Abdullah Avcı'nın hedefindeki 3 isim

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen Başakşehir; Wakaso, Elia ve Tunay Torun'un peşine düştü....
Yalçın Ayhan Başakşehirden gönderildi

Yalçın Ayhan Başakşehir'den gönderildi

Başakşehir'de sürpriz ayrılık. Kulüpten yapılan resmi açıklamada 1 sezon daha sözleşmesi bulanan Yalçın Ayhan ile yollar ayrıldı....