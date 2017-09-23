Ersun Yanaldan maç sonu taraftarları çok kızdıracak açıklama

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''BU SKOR, BİZE HİÇ YAKIŞMADI''

Takımını az koştuğu için eleştiren Yanal, ''Futbol çok ciddi bir oyun. Hiçbir zaman şakaya gelmez. Cezayı hemen keserler diye uyarmamıza rağmen içeride bunun için bir şey yapamadık. Çok az konuştuk. Geçen hafta 116 kilometre koşarken bu hafta 110 kilometre koştuk. Böyle bir sonuç, bizim gibi kaliteli bir kadroya hiç yakışmadı. Teslimiyet değildi. Rakibimiz her girdiği pozisyonu değerlendirdi. Esteban, başının döndüğünü ve devam edemeyeceğini söyledi. Biz de gereğini yaptık. '' şeklinde konuştu.

İSTİFA CEVABI

İstifa protestolarını değerlendiren Yanal, ''Seyirci, futbolun içinde. Çok da konuşmamak lazım. Sonuçta futbolcularımızla ve takımla aramızdaki iletişim önemli olan. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz'' dedi.

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