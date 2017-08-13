Ersun Yanaldan maç sonu Burak Yılmaz açıklaması

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Konyaspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Konyaspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Traore'ye çok üzüldük. Futbol çok darbeye açık bir oyun, istemeseniz de böyle şeyler başınıza gelebiliyor. Burak Yılmaz özel bir oyuncu. Onun becerisi, takıma büyük katkı sağlayacak. Türk futboluna da faydası olacak. Takımın güçlenmesi anlamında, ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Bu oyunun kendilerine yetmeyeceğini ifade eden Yanal, "Kulüplerin anlaşmasıyla ilgili Onazi'nin transferi gerçekleşiyordu ama İngiltere'deki kurallarla ilgili bir sıkıntı var. Transfer bitmez, transfer hep konuşulacaktır. Ofansif gücü yüksek oyuncuya, savunmada oyuncuya ihtiyaç olabilir" dedi.