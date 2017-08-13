Büyük şok! Kırık tespit edildi

Büyük şok! Kırık tespit edildi

Son dakikalarda yediği golle Trabzonspor’a 2-1 yenilen Konyaspor’a bir kötü haber daha.
Almanlardan Dragovic önerisi

Almanlardan Dragovic önerisi

Stoper transferi konusunda Domagoj Vida’nın üzerine yoğunlaşan Siyah-Beyazlılar’a Almanya’dan bir öneri geldi.
Arda Turan'ın yerine göz dikti

Arda Turan'ın yerine göz dikti

Mesut Özil'in, Arda Turan'la yollarını ayırmaya hazırlanan Barcelona'ya transfer olmak istediği öne sürüldü.
Rota tekrar Strinic'e döndü

Rota tekrar Strinic'e döndü

Asamoah transferinde Juventus’tan olumsuz cevap gelme ihtimalini göz önünde bulunduran Sarı- Kırmızılılar, tekrar Napoli’nin sol beki Strinic’e rotayı çevirdi.
Emre Mor transferinde sona gelindi

Emre Mor transferinde sona gelindi

Inter ve Fenerbahçe'nin teklif yaptığı Emre Mor, adım adım İtalyan ekibine yaklaşıyor.
Aranan sol bek Chelsea'de bulundu

Aranan sol bek Chelsea'de bulundu

Fenerbahçe Yönetimi, ekonomik şartları uygun olmasın halinde sol beke de takviye yapmayı planlıyor. Bu konudaki iki aday da Chelsea’den.
Teklifi reddedip kadro dışı bıraktılar!

Teklifi reddedip kadro dışı bıraktılar!

Borussia Dortmund, Barcelona'nın Ousmane Dembele için yaptığı teklifi reddettiğini açıkladı.
Beşiktaş'a Talisca müjdesi

Beşiktaş'a Talisca müjdesi

Beşiktaş'a Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca'dan müjdeli haber geldi. TFF, Talisca'ya lisans verdi.

Ersun Yanal'dan maç sonu Burak Yılmaz açıklaması

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Konyaspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Ersun Yanaldan maç sonu Burak Yılmaz açıklaması

Konyaspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Traore'ye çok üzüldük. Futbol çok darbeye açık bir oyun, istemeseniz de böyle şeyler başınıza gelebiliyor. Burak Yılmaz özel bir oyuncu. Onun becerisi, takıma büyük katkı sağlayacak. Türk futboluna da faydası olacak. Takımın güçlenmesi anlamında, ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Bu oyunun kendilerine yetmeyeceğini ifade eden Yanal, "Kulüplerin anlaşmasıyla ilgili Onazi'nin transferi gerçekleşiyordu ama İngiltere'deki kurallarla ilgili bir sıkıntı var. Transfer bitmez, transfer hep konuşulacaktır. Ofansif gücü yüksek oyuncuya, savunmada oyuncuya ihtiyaç olabilir" dedi.

Kral süper döndü!

Kral süper döndü!

Trabzonspor yıldız futbolcusunu İngiliz ekibine sattı

Trabzonspor yıldız futbolcusunu İngiliz ekibine sattı

Moussa Sissoko transferi bitmek üzere

Moussa Sissoko transferi bitmek üzere


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Ersun Yanaldan maç sonu Burak Yılmaz açıklaması

Ersun Yanal'dan maç sonu Burak Yılmaz açıklaması

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Konyaspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Kral süper döndü!

Kral süper döndü!

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor kendi sahasında Atiker Konyaspor'u 2-1 yendi ve lige 3 puanla başladı. Bordo Mavililer'e 3 puanı getiren golleri Burak Yılmaz kaydetti.
Trabzonspor yıldız futbolcusunu İngiliz ekibine sattı

Trabzonspor yıldız futbolcusunu İngiliz ekibine sattı

Trabzonspor, Ogenyi Onazi'nin İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham'a transferi için anlaşma sağladı.
Moussa Sissoko transferi bitmek üzere

Moussa Sissoko transferi bitmek üzere

İngiliz basını, Tottenham forması giyen Moussa Sissoko için en ciddi teklifi Bordo-Mavililer’in yaptığını iddia etti. Çıkan haberlerde Fırtına’nın, transferde büyük aşama kaydettiği öne sürüldü.
Sissoko transferinde flaş gelişme

Sissoko transferinde flaş gelişme

Trabzonspor'un Tottenham'ın Fransız orta sahası Moussa Sissoko için Londra ekibine teklifini yineledi.
İşte Burak Yılmazın maliyeti

İşte Burak Yılmaz'ın maliyeti

Trabzonspor, Çin ekibi Beijing Guoan'dan transfer ettiği Burak Yılmaz'ın maliyetini açıkladı. Milli oyuncu ayrıca Medcal Park Stadı'nda yeni sözleşmeye imza attı.
Burak Yılmazın imza töreninde Selçuk İnan bombası

Burak Yılmaz'ın imza töreninde Selçuk İnan bombası

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Trabzonspor Selçuk İnanı açıkladı

Trabzonspor Selçuk İnan'ı açıkladı

Trabzonspor yönetim kurulu üyesi Gökhan Saral, Radyospor’da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar’ın sorularını yanıtladı.
Burak Yılmaz resmen Trabzonsporda! İşte bonservis bedeli

Burak Yılmaz resmen Trabzonspor'da! İşte bonservis bedeli

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Jose Sosa'da sıcak gelişme!

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Edin Visca tranferinde flaş gelişme

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David Accam takibe alındı

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