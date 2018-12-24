Fenerbahçe'de işler karıştı! Tam bir çıkmaz

Fenerbahçe'de işler karıştı! Tam bir çıkmaz

Fenerbahçe, UEFA Finansal Fair Play kurallarına uyma ile futbolcu transfer etme arasında seçim yapacağı bir sürece giriyor.
Ekuban şova başladı, yönetim harekete geçti

Ekuban şova başladı, yönetim harekete geçti

Ligde çıktığı son 3 maçta 2 kez ağları sarsan Ekuban, Sivas Belediye karşısında da 2 gol kaydetti. Bordo- Mavili yönetim ise Ekuban’ın bonservisini almak için harekete geçti.
Robinho'dan son dakika transfer açıklaması

Robinho'dan son dakika transfer açıklaması

İsmi Başakşehir ile anılan Robinho'dan transfer açıklaması geldi. Demir Grup Sivasspor'un Brezilyalı yıldızı, transfer iddiaları ile ilgili olarak, "Sivas'ta çok mutluyum. Başkanımla görüşmelerimiz güzel geçiyor. İnşallah burada kalacağım" dedi.
Volkan Ballı'dan transfer müjdesi

Volkan Ballı'dan transfer müjdesi

Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi sonrasında açıklamalarda bulundu.
İşte Atatürk'ün tuttuğu takım

İşte Atatürk'ün tuttuğu takım

Ankaralı ünlü koleksiyoner Muhammet Yüksel, Mutafa Kemal Atatürk'ün tuttuğu takımı gösteren o belgeyi ortaya çıkardı...
Türkiye'nin en iyi yabancı 11'i

Türkiye'nin en iyi yabancı 11'i

Bilyoner.com, düzenlediği anketle Türkiye’de son 25 yılın en iyi futbolcularını belirledi. İşte Türkiye'nin son 25 yıldaki en iyi yabancılardan oluşan 11'i...
Instagram'ın yeni gözdesi!

Instagram'ın yeni gözdesi!

Instagram'ın yeni gözdesi Olya Abramovich seksi pozlarıyla yürek hoplatıyor.
Barmenlikten modelliğe

Barmenlikten modelliğe

27 yaşındaki Kanadalı Misa Campo, California'da barmenlik yaptığı sırada bir fotoğrafçı tarafından keşfedilerek modelliğe adım attığını açıkladı.

Ersun Yanal yine ikinci yarıyı işaret etti: "Çok farklı bir Fenerbahçe göreceğiz"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Antalyaspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Ersun Yanal yine ikinci yarıyı işaret etti: Çok farklı bir Fenerbahçe göreceğiz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.

İşte Ersun Yanal'ın yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar:

"2. yarıda hücum zenginliğimiz olan bir oyundu. Fenerbahçe'nin kendine güvenerek oynaması gerekiyor. Kısa süre içinde oyunu yükseltip sonuca bağlamak oldukça zor. Oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Fenerbahçe'nin bu tarz maçlarda skoru alması gerekiyor. Skoru bulabilirdik, çok rahat da bulabilirdik. Son vuruşlardaki eksiklik, bugün maçı kazanmamıza engel oldu. Fenerbahçe'nin bu tür oyunları kendi benliğiyle birleştirip oynaması gerekiyor. Fenerbahçe'nin istediği, hedeflediği oyunu kısa süre içerisinde anlayıp oynaması bizim için çok önemli.

"ÇOK FARKLI BİR FENERBAHÇE GÖRECEĞİZ"

Fenerbahçe'nin ikinci yarıya daha farklı gireceğini söyleyen Ersun Yanal, "Önümüzde önemli bir ara var, bu arayı hepimizin çok çok iyi geçireceği kesin. 2. yarıda çok farklı bir Fenerbahçe ile, çok farklı bir vizyon ile sahada olacağımızı berabere göreceğiz. Çok farklı bir Fenerbahçe göreceğiz. Hepimizin keyif aldığı bir Fenerbahçe izleyeceğiz." dedi.

"F.BAHÇE'NİN BÜYÜKLÜĞÜ BURADA OLMAYI KABUL ETMEZ"

Puan durumuna 17. sırada olmalarıyla ilgili olarak Yanal, "Fenerbahçe şeklen buradadır, Fenerbahçe'nin büyüklüğü burada olmayı kabul etmez. Biz ruhen burada değiliz ve ruhen olmadığımız yerde, şeklen de olmayacağız. Devre arası oldukça zordur, problemlidir. Şeklen oyunumuzu değiştireceğiz." açıklamasını yaptı.

İŞTE YANAL'IN TRANSFER SÖZÜ

Transfer sorusuna Fenerbahçe'nin hocası, "Biz hedeflediğimiz oyuncuları alabilecek, büyük bir takımız." diyerek sözlerini noktaladı.

Harun Tekin:

Harun Tekin: "İlk yarıda bazı olumsuz şeyler oldu"

Bülent Korkmaz skordan memnun

Bülent Korkmaz skordan memnun

Taraftarlar maç sonrası Ersun Yanal'a bu tezahüratı yaptı

Taraftarlar maç sonrası Ersun Yanal'a bu tezahüratı yaptı


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Harun Tekin: İlk yarıda bazı olumsuz şeyler oldu

Harun Tekin: "İlk yarıda bazı olumsuz şeyler oldu"

Fenerbahçe'de Harun Tekin, Antalyaspor maçının ardından önemli değerlendirmelerde bulundu.
Bülent Korkmaz skordan memnun

Bülent Korkmaz skordan memnun

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, 0-0 berabere kaldıkları Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Taraftarlar maç sonrası Ersun Yanala bu tezahüratı yaptı

Taraftarlar maç sonrası Ersun Yanal'a bu tezahüratı yaptı

Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanında da kazanamazken taraftarın Ersun Yanal'a maç sonu bir çağrısı vardı.
Fenerbahçede Valbuena şoku

Fenerbahçe'de Valbuena şoku

Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile karşılaşacağı maç öncesinde adalesinde ağrı hisseden Valbuena maç kadrosuna giremedi.
Rıdvan Dilmenden Ersun Yanala eleştiri

Rıdvan Dilmen'den Ersun Yanal'a eleştiri

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan 17. hafta mücadelesini değerlendirdi.
Skrtel: Böyle bir tecrübe hiç edinmemiştim

Skrtel: "Böyle bir tecrübe hiç edinmemiştim"

Fenerbahçe'nin Slovak yıldızı Martin Skrtel, Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Ersun Yanal yine ikinci yarıyı işaret etti: Çok farklı bir Fenerbahçe göreceğiz

Ersun Yanal yine ikinci yarıyı işaret etti: "Çok farklı bir Fenerbahçe göreceğiz"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Antalyaspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.
Fenerbahçe galibiyeti unuttu

Fenerbahçe galibiyeti unuttu

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in ilk devresinin kapanış maçında konuk olduğu Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Ersun Yanal o 2 ismi istedi: Onları mutlaka alın

Ersun Yanal o 2 ismi istedi: "Onları mutlaka alın"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Yanal, Sarı-Lacivertli yönetimden Kasımpaşalı Diagne ve Trezeguet’in transfer edilmesini istedi.
Türkiye Kupasında son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.
Taraftarlarımız çok gergindi. Rahat olsunlar

"Taraftarlarımız çok gergindi. Rahat olsunlar"

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Karabükspor'u 2-0 mağlup etti ve üst üste 5. galibiyetini aldı. Golcü futbolcu...
Kendimi affettireceğim

"Kendimi affettireceğim"

Fenerbahçe’nin bu sezonki müzmin sakatı Mehmet Ekici, ligin ilk yarısında beklenen katkıyı veremedi....
Sow umutla bekliyor

Sow umutla bekliyor

Tecrübeli forvet, ara transfer döneminde Türkiye’ye dönme konusunda umutlu....
Derbi kapalı gişe! Koreografi...

Derbi kapalı gişe! Koreografi...

Uzun bir aradan sonra dev derbi 50 bin kişiye ev sahipliği yapacak. Galatasaray taraftarı ayrıca 3 boyutlu...
Derbi öncesi son toplantısını yaptı

Derbi öncesi son toplantısını yaptı

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, oyuncularıyla derbi öncesinde son bir toplantı yaptı....
Sezonun düğümünü çözecek maçı açıkladı

Sezonun düğümünü çözecek maçı açıkladı

Aykut Kocaman, sezon başında acılı bir süreç yaşadıklarını söyleyerek, “Bu süreçte ağır eleştiriler aldık. Yaşananlardan ders çıkardık....