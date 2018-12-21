Ersun Yanal o 2 ismi istedi: "Onları mutlaka alın"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Yanal, Sarı-Lacivertli yönetimden Kasımpaşalı Diagne ve Trezeguet’in transfer edilmesini istedi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un ara transfer döneminde gerekirse gözlerini karartacaklarını söylemesinin ardından teknik direktör Ersun Yanal'ın yönetime istediği futbolcuların ismini verdiği öğrenildi. Bu iki ismin Kasımpaşa'nın santrforu Diagne ile kanat oyuncusu Trezeguet olduğu öğrenildi.

ÖNCE YÖNETİMLE GÖRÜŞÜLECEK

Ligin ilk yarısına damga vuran Diagne ve Trezeguet için yönetimin izleyeceği stratejinin de belli olduğu ifade edildi. Yönetim futbolcuların menajerlerinden önce Kasımpaşa yönetimiyle masaya oturacak.

COMOLLİ'Yİ ZOR BİR MESAİ BEKLİYOR

Eğer Kasımpaşa yönetimi ile bu iki futbolcunun her ikisi ya da biri için anlaşma sağlanırsa bu kez futbolcularla masaya oturulacak. Görünen o ki yönetim ve Comolli'yi çok zorlu bir ara transfer dönemi bekliyor.

KASIMPAŞA 5 MİLYON İSTEMİŞTİ

Trezeguet'yi sezon başında G.Saray östemiş ama 5 milyon Euro'luk bonservis ücretini ödemeyince transfer gerçekleşmemişti. Kasımpaşa yönetimi ile çok sıkı bir pazarlığı söz konusu olduğu belirtildi.

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