Ersun Yanal ilk transferini yaptı! Prensip anlaşmasına varıldı
Slimani ve Frey’in beklentileri karşılayamaması üzerine golcü arayışına yönelen Fenerbahçe, adı Galatasaray’la da anılan Nijeryalı Odion Ighalo’yla prensip anlaşması sağladı.
Çin’de etkili bir performans
28 maçta attığı 20 gole rağmen Changchun Yatai’nin Çin Süper Ligi’nde küme düşmesine engel olamayan 29 yaşındaki golcü sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.
Onay halinde imza attıracak
FIFA’nın konuyla ilgili kararını bekleyen sarı-lacivertliler, onay çıkması hâlinde Nijeryalıya imza attıracak.
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