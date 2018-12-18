Ersun Yanal: Farklı bir Fenerbahçeyi ikinci yarıda izlettireceğiz

Fenerbahçe'de takımın başında ilk maçına çıkan Ersun Yanal 2-2 sona eren Erzurumspor maçını değerlendirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe evinde BB Erzurumspor ile 2-2 berabere kaldı. 90+2'de gelen golle rakibine yakalanan sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü Ersun Yanal maç sonu beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

"Güzel bir başlangıç, iyi bir oyun ve kazanma arzusu ve sonunda iki güzel gol. Yaklaşık 40 dakika olağanüstü oyun. İlk yarının sonlarına doğru tempo düştü. Yaratıcı oyuncularımızın performansı düştü. Her şeye rağmen son dakikada o golü Fenerbahçe yememeli. Fenerbahçe'nin hedefleri çok büyüktür. Hep berabere çalışarak sonucu değiştirecek bir sürecin içerisine girdik. Yaşanan ve yaşatılan coşku çok güzeldi.

Hazırlık dönemini iyi geçirmeliyiz. Fenerbahçe'nin gündemde olan kadrosunu güçlendirecek güce sahiptir. Önümüzdeki günlerde konuşulup sürece bağlanacaktır. Tempolu ve hücum oyunu oynayacağız. Devre arasında bunun için çalışacağız ve o şekilde döneceğiz"

Ülker Stadı'ndaki maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Yanal, karşılaşmaya çok iyi başladıklarını anlatarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Tribünler, takımın temposu, iştahı ve oyunuyla heyecanlandı, umutlandı. İlk yarıda yüzde 70'e 30 topla oynadık. Ceza sahası içinde aksiyonları olan bir oyundu. İkinci yarı rakip biraz daha üstün oldu ama yine de pozisyona girdik. Her ne yaparsak yapalım, Fenerbahçe 2-0 öne geçtiği bir maçta 2 gol yemeyecekti. Öncelikle oynadığımız oyunda, oyuncularımın isteği önemliydi. Sonucu alamadık ama bu takımın iyi bir takım olacağını ve bütün maçlar içerisindeki kazanma arzusunu ortaya koyacağını söylemek istiyorum."

Ersun Yanal, önlerinde lig, Avrupa ve kupa maçlarının olduğunu vurgulayarak, "Fenerbahçe hedeflerinden daha büyük bir camiadır. Biz bu hedefler için yola çıktık ve bunu gerçekleştireceğiz. Sakat, cezalı olan oyuncular dönecek, devre arası planlar var. Bunlarla birlikte farklı bir Fenerbahçe'yi ikinci yarıda izlettireceğiz. Bahanelerle uğraşmayacağız. Geçmiş bitti, kapattık. Oradan sonuçlar çıkaracağız ama önümüzdeki süreci yönetmeye çalışıyoruz. Doğru da yöneteceğiz. Fenerbahçe taraftarlarının umutlarını boşa hiçbir zaman çıkarmayacağız. İstedikleri Fenerbahçe'yi onlara seyrettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Yanal, planladıklarını sahaya yansıtabilmek için zamana ihtiyaç olduğunu ve ikinci yarı Fenerbahçe'nin farklı bir görüntü çizeceğini kaydetti.