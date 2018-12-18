'Ver Onur'u, al Tolga'yı'

'Ver Onur'u, al Tolga'yı'

Trabzonspor’da kadro dışı bırakılan Onur Kıvrak, Beşiktaş’ın radarına girdi. Milli eldiveni bedava bırakmak istemeyen bordo-mavililer, siyah-beyazlılardan eski kalecileri Tolga Zengin’i talep etti. İki tarafın derbinin ardından konuyu gündeme getirdiği öğ
İtalyan devi, Trezeguet için geliyor

İtalyan devi, Trezeguet için geliyor

Arap takımlarının kadrosuna katmak için çaba harcadığı Kasımpaşalı Trezeguet’ye son talip Avrupa’dan.
Aatif'a talip var

Aatif'a talip var

Ara transferde kadrosunu güçlendirip zirve yarışına ortak olmak isteyen Atiker Konyaspor, hemen hemen her transfer döneminde gündemine gelen Aatif için bu kez çok ısrarcı.
Yeni sözleşme yolda

Yeni sözleşme yolda

Beşiktaş’ta son yıllardaki performansıyla beklenenin çok altında kalan Mustafa Pektemek, bu sezon golcülerin formsuzluğunda görev aldığı karşılaşmalarda başarılı işler çıkardı.
İşte Atatürk'ün tuttuğu takım

İşte Atatürk'ün tuttuğu takım

Ankaralı ünlü koleksiyoner Muhammet Yüksel, Mutafa Kemal Atatürk'ün tuttuğu takımı gösteren o belgeyi ortaya çıkardı...
Türkiye'nin en iyi yabancı 11'i

Türkiye'nin en iyi yabancı 11'i

Bilyoner.com, düzenlediği anketle Türkiye’de son 25 yılın en iyi futbolcularını belirledi. İşte Türkiye'nin son 25 yıldaki en iyi yabancılardan oluşan 11'i...
Instagram'ın yeni gözdesi!

Instagram'ın yeni gözdesi!

Instagram'ın yeni gözdesi Olya Abramovich seksi pozlarıyla yürek hoplatıyor.
Barmenlikten modelliğe

Barmenlikten modelliğe

27 yaşındaki Kanadalı Misa Campo, California'da barmenlik yaptığı sırada bir fotoğrafçı tarafından keşfedilerek modelliğe adım attığını açıkladı.

Ersun Yanal: "Farklı bir Fenerbahçe'yi ikinci yarıda izlettireceğiz"

Fenerbahçe'de takımın başında ilk maçına çıkan Ersun Yanal 2-2 sona eren Erzurumspor maçını değerlendirdi.

Ersun Yanal: Farklı bir Fenerbahçeyi ikinci yarıda izlettireceğiz

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe evinde BB Erzurumspor ile 2-2 berabere kaldı. 90+2'de gelen golle rakibine yakalanan sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü Ersun Yanal maç sonu beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

"Güzel bir başlangıç, iyi bir oyun ve kazanma arzusu ve sonunda iki güzel gol. Yaklaşık 40 dakika olağanüstü oyun. İlk yarının sonlarına doğru tempo düştü. Yaratıcı oyuncularımızın performansı düştü. Her şeye rağmen son dakikada o golü Fenerbahçe yememeli. Fenerbahçe'nin hedefleri çok büyüktür. Hep berabere çalışarak sonucu değiştirecek bir sürecin içerisine girdik. Yaşanan ve yaşatılan coşku çok güzeldi.

Hazırlık dönemini iyi geçirmeliyiz. Fenerbahçe'nin gündemde olan kadrosunu güçlendirecek güce sahiptir. Önümüzdeki günlerde konuşulup sürece bağlanacaktır. Tempolu ve hücum oyunu oynayacağız. Devre arasında bunun için çalışacağız ve o şekilde döneceğiz"

Ülker Stadı'ndaki maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Yanal, karşılaşmaya çok iyi başladıklarını anlatarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Tribünler, takımın temposu, iştahı ve oyunuyla heyecanlandı, umutlandı. İlk yarıda yüzde 70'e 30 topla oynadık. Ceza sahası içinde aksiyonları olan bir oyundu. İkinci yarı rakip biraz daha üstün oldu ama yine de pozisyona girdik. Her ne yaparsak yapalım, Fenerbahçe 2-0 öne geçtiği bir maçta 2 gol yemeyecekti. Öncelikle oynadığımız oyunda, oyuncularımın isteği önemliydi. Sonucu alamadık ama bu takımın iyi bir takım olacağını ve bütün maçlar içerisindeki kazanma arzusunu ortaya koyacağını söylemek istiyorum."

Ersun Yanal, önlerinde lig, Avrupa ve kupa maçlarının olduğunu vurgulayarak, "Fenerbahçe hedeflerinden daha büyük bir camiadır. Biz bu hedefler için yola çıktık ve bunu gerçekleştireceğiz. Sakat, cezalı olan oyuncular dönecek, devre arası planlar var. Bunlarla birlikte farklı bir Fenerbahçe'yi ikinci yarıda izlettireceğiz. Bahanelerle uğraşmayacağız. Geçmiş bitti, kapattık. Oradan sonuçlar çıkaracağız ama önümüzdeki süreci yönetmeye çalışıyoruz. Doğru da yöneteceğiz. Fenerbahçe taraftarlarının umutlarını boşa hiçbir zaman çıkarmayacağız. İstedikleri Fenerbahçe'yi onlara seyrettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Yanal, planladıklarını sahaya yansıtabilmek için zamana ihtiyaç olduğunu ve ikinci yarı Fenerbahçe'nin farklı bir görüntü çizeceğini kaydetti.

Aatif'a talip var

Aatif'a talip var

'Bu maç Fenerbahçe için derbi niteliğinde miydi?' sorusuna cevap verdi

'Bu maç Fenerbahçe için derbi niteliğinde miydi?' sorusuna cevap verdi

Maç sonrası Valbuena'dan takım arkadaşlarına sitemkar sözler

Maç sonrası Valbuena'dan takım arkadaşlarına sitemkar sözler


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Aatifa talip var

Aatif'a talip var

Ara transferde kadrosunu güçlendirip zirve yarışına ortak olmak isteyen Atiker Konyaspor, hemen hemen her transfer döneminde gündemine gelen Aatif için bu kez çok ısrarcı.
Bu maç Fenerbahçe için derbi niteliğinde miydi? sorusuna cevap verdi

'Bu maç Fenerbahçe için derbi niteliğinde miydi?' sorusuna cevap verdi

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldıkları maçtan sonra açıklamalarda bulundu.
Maç sonrası Valbuenadan takım arkadaşlarına sitemkar sözler

Maç sonrası Valbuena'dan takım arkadaşlarına sitemkar sözler

Fenerbahçeli orta saha oyuncusu Mathieu Valbuena, takımının Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmadan sonra açıklamalarda bulundu.
Erhan Çelenk: Zor bir deplasman değildi çünkü aynı puandayız

Erhan Çelenk: "Zor bir deplasman değildi çünkü aynı puandayız"

Spor Toto Süper Lig'de 90+2'de gelen golle Fenerbahçe deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönen Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'da Erhan Çelenk ve Emrah Başsan maçtan sonra açıklamalarda bulundu.
Ersun Yanal: Farklı bir Fenerbahçeyi ikinci yarıda izlettireceğiz

Ersun Yanal: "Farklı bir Fenerbahçe'yi ikinci yarıda izlettireceğiz"

Fenerbahçe'de takımın başında ilk maçına çıkan Ersun Yanal 2-2 sona eren Erzurumspor maçını değerlendirdi.
İlk yarıda başka, ikinci yarıda başka Fener

İlk yarıda başka, ikinci yarıda başka Fener

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Ersun Yanal yönetimindeki ilk resmi maçında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı.
Fenerbahçe ucuz kurtuldu

Fenerbahçe ucuz kurtuldu

Sarı-Lacivertliler, sezon başında bonservisi elinde olan Jack Wilshere’ı İstanbul’a getirmişti.
Ersun Yanal önce onu kazanacak

Ersun Yanal önce onu kazanacak

Ligde 12 maçta sadece 1 gol atabilen İslam Slimani ile Ersun Yanal yakından ilgileniyor. Yanal, Cezayirli forvetine Erzurumspor maçı öncesi ekstra ilgi göstererek, her anlamda tam destek veriyor.
Ersun Yanal Ali Koçu bu sözlerle ikna etmiş

Ersun Yanal Ali Koç'u bu sözlerle ikna etmiş

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Başkan Ali Koç ile yaptığı görüşmede, takımdaki gelişimin bir ay içinde kendini hissettireceğini söyledi.
Barış Alıcı için Galatasaray itirafı

Barış Alıcı için Galatasaray itirafı

Menajer Batur Altıparmak, “Barış Alıcı’yı Galatasaray ile Başakşehir de istemişti. Doğru zamanda Fenerbahçe'ye geldi” dedi.
Taraftarlarımız çok gergindi. Rahat olsunlar

"Taraftarlarımız çok gergindi. Rahat olsunlar"

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Karabükspor'u 2-0 mağlup etti ve üst üste 5. galibiyetini aldı. Golcü futbolcu...
Kendimi affettireceğim

"Kendimi affettireceğim"

Fenerbahçe’nin bu sezonki müzmin sakatı Mehmet Ekici, ligin ilk yarısında beklenen katkıyı veremedi....
Sow umutla bekliyor

Sow umutla bekliyor

Tecrübeli forvet, ara transfer döneminde Türkiye’ye dönme konusunda umutlu....
Derbi kapalı gişe! Koreografi...

Derbi kapalı gişe! Koreografi...

Uzun bir aradan sonra dev derbi 50 bin kişiye ev sahipliği yapacak. Galatasaray taraftarı ayrıca 3 boyutlu...
Derbi öncesi son toplantısını yaptı

Derbi öncesi son toplantısını yaptı

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, oyuncularıyla derbi öncesinde son bir toplantı yaptı....
Sezonun düğümünü çözecek maçı açıkladı

Sezonun düğümünü çözecek maçı açıkladı

Aykut Kocaman, sezon başında acılı bir süreç yaşadıklarını söyleyerek, “Bu süreçte ağır eleştiriler aldık. Yaşananlardan ders çıkardık....