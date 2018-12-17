Ersun Yanal Ali Koçu bu sözlerle ikna etmiş

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Başkan Ali Koç ile yaptığı görüşmede, takımdaki gelişimin bir ay içinde kendini hissettireceğini söyledi.

Sarı-lacivertli yöneticilere hedeflerini ve çalışma prensiplerini anlatan Ersun Yanal, “Antrenmandan sonra öyle hemen gitmek yok. Profesyonel bir çalışan nasıl sabah gelip akşam çıkıyorsa aynısı futbolcular için de geçerli olacak” diye konuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, ilk antrenman öncesinde başkan Ali Koç ve yöneticilerle Samandıra Tesislerinde buluştu. Yanal burada planlarından, hedeflerinden ve çalışma sisteminden bahsetti.

Deneyimli teknik adam, ilk olarak geçmişle bir işi olmadığını ve önceki ekibin çalışmaları hakkında bir yorumda bulunmayacağını ifade etti. Artık tek hedeflerinin takımı toparlamak olduğunu vurgulayan Yanal, bunun için ileriye bakmak zorunda olduklarını dile getirdi.

Sarı-lacivertlilerin teknik patronu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Futbolcular genel olarak yoğun antrenman temposunu ve disiplinli hocaları sevmezler. Samandıra’da prensiplerin hakim olduğu bir düzen getireceğiz. Antrenmandan sonra öyle hemen gitmek yok. Bu isimler çok büyük paralar kazanıyor. Profesyonel bir çalışan nasıl sabah gelip akşam çıkıyorsa aynısı futbolcular için de geçerli olacak. Samandıra’da yeni prensipler oluşturacağız. Bu yapının ve devamında yapılan çalışmaların neticesini kısa sürede alacağız. Gelişimi ve farkı bir ay içinde göreceksiniz.”

Ersun Yanal’ın konuşmaları sırasında kararlı ve net söylemleri birçok kişiyi olduğu gibi başkan Ali Koç’u da etkiledi. Koç’un, Yanal’ın konuşması sırasındaki söylemlerini dikkatle dinlediği vücut diliyle de bunları onayladığı belirtildi.

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