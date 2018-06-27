Ersan Gülüm yeniden Beşiktaşta

Beşiktaş'ın eski futbolcusu siyah-beyazlı takıma geri döndü. Kara Kartal'ın eski stoperi, Twitter'daki biosunu "Beşiktaş Kulübü futbolcusu" olarak değiştirdi.

Sağ bek arayışlarını sürdüren, forvet mevkiinde ise Negredo ve Love'ı henüz gönderemediği için somut adımlar atamayan Beşiktaş, savunma hattına iki takviye birden yaptı. Siyah-beyazlı kulübün prensip anlaşmasına vardığı eski futbolcusu Ersan Adem Gülüm, Twitter'daki biosunu "Beşiktaş Kulübü futbolcusu" olarak değiştirerek transfer müjdesini verdi. Başkan Orman ve ekibinin Ersan'ı kiralık olarak kadroya katacağı ve 2+1 yıllık sözleşme yapacağı öğrenildi. Avustralya'nın Adelaide United takımında kiralık oynayan 31 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'tan 7,5 milyon Euro bonservis bedeliyle gittiği Çin ekibi Chine Fortuna ile mukavelesi Ocak ayında dolacak.

Beşiktaş'la anlaştığını Twitter hesabından açıklayan Ersan, geçen sezon Adelaide United'da 21 maçta forma giydi. Tecrübeli savunmacı 7 sarı ve 1 kırmız kart gördü.

Sabah