Erman Toroğlundan çok konuşulacak açıklamalar

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe ile karşılaştı. Mücadeleyi Sarı Kırmızılılar 3-1'lik skorla kazandı. Maçın ardından Erman Toroğlu çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Tam 1554 gün sonra Fatih Terim önderliğinde bir maça çıkan Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında evinde Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Karşılaşma başında Jahovic'in golüyle yenik duruma düşen Cim Bom'a galibiyeti getiren golleri Rodrigues, Yasin ve Maicon kaydetti. Terim'li Aslan, ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kazanamadığı haftayı iyi değerlendirip ligin ilk yarısını güzel bitirdi.

Mücadeleyi değerlendiren ünlü yorumcu Erman Toroğlu, flaş değerlendirmelerde bulundu.

İşte Toroğlu'nun açıklamaları:

"Göztepe'yi az seyrettim ama ligdeki dengeli takımlardan biri. Galatasaray'da 1 yerli, 10 yabancı var. Terim hava ile geldi 'Şampiyonluk kesin' deniyor ama yok öyle bir şey. Seyirci onu beklemesin, kolay işler değil."

"Galatasaray bu maça Igor Tudor ile çıksaydı kaybederdi. Çünkü Tudor'un takımı havasını kaybetmişti. 'Don' yemiş portakal gibiydiler. Terim'in hiçbir takımında böyle tek tek baskı olmaz. En az 4'lü, 5'li baskı olur. Galatasaray şu anda ham. Tek tek defans olmaz."

"Beşiktaş'ta Şenol Güneş futbolunda tehlike var. Dışarıdan görüyorum. Galatasaray da Gomis'in yanına adam sokamazsa, işleri zor."

"Yönetimin gönderemediği Igor Tudor'u, futbolcular göndermiş. Bu akşam bunu gördüm. Igor Tudor'u hakikatten futbolcular göndermiş ve bunun sebebini Tudor ile futbolcular biliyor."

"Ne oldu kaleci Muslera? 14 topa çıktın aldın, ne değişti?"