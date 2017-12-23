Erman Toroğlu: Vidayı somun yaptın

Ünlü yorumcu Erman Toroğlu, Sivasspor-Beşiktaş maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu. Maç boyunca sayısısz pozisyondan yararlanamayan Beşiktaş, 82'de Cyriac'ın golüne engel olamadı. Mücadelenin diğer gollerini ise Rybalka ve Negredo attı.

Ünlü yorumcu Erman Toroğlu mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulunurken çarpıcı ifadelerde bulundu.

İşte Toroğlu'nun açıklamaları:

"Galatasaray'dan Fatih Terim geldi diye, gündem değişsin diye mi oldu acaba bu transfer açıklaması? Şimdi Vida'yı somun yaptın."

"Ben istatistiklere inanmıyorum. 20 şut, 30 şut önemli değil. İnanmıyorum. Şut da nasıl şut bunlar. Dağlara taşlara..."

"Fatih Terim'in gelişi, psikolojik olarak Fenerbahçe'yi de, Beşiktaş'ı da bozacak."