Erman Toroğlu: Vidayı somun yaptın

Şenol Güneş: "Sorumlusu benim"

Şenol Güneş: "Sorumlusu benim"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig’in 17. haftasında Demir Grup Sivasspor karşısında aldıkları 2-1’lik yenilgiyle lig yarışında puan olarak oldukça geride kaldıklarını ancak çok çalışıp bunu telafi etmek için uğraşacaklarını belirtti.
Beşiktaş yorumu: "Daha kolay bir rakiple eşleştik"

Beşiktaş yorumu: "Daha kolay bir rakiple eşleştik"

Bayern Münih'in yıldızı Thomas Müller, Goal'e verdiği röportajda Beşiktaş eşleşmesinde kağıt üstünde favori olduklarını söyledi.
Moussa Sow geri dönüyor

Moussa Sow geri dönüyor

Moussa Sow, Türkiye’ye dönmeye hazırlanıyor. Kariyerine Dubai’de devam eden Sow, devre arası transfer döneminde Süper Lig ekiplerin aldığı teklifleri değerlendirmek istiyor.
"Başkan istediği zaman 5 yıllık imzayı atarım"

"Başkan istediği zaman 5 yıllık imzayı atarım"

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un teknik direktörü Marius Sumudica, kontrat süresi dolmadan takımını yarı yolda bırakacak bir kişiliğe sahip olmadığını belirtti.
Yıldız ismi Süper Lig devine yazdılar

Yıldız ismi Süper Lig devine yazdılar

Portekiz'in tanınmış spor gazetelerinden Ojogo'nun iddiasına göre Beşiktaş ara transfer döneminde Benfica'nın Portekizli yıldızı Rafa Silva'yı transfer edecek.
Fenerbahçe'de aranan kan bulundu

Fenerbahçe'de aranan kan bulundu

Ocak ayı transfer döneminde sol bek ve orta sahaya mutlaka birer oyuncu almayı planlayan Fenerbahçe'de aranan 8 numara bulundu.
İşte Cengiz Ünder'in yeni adresi

İşte Cengiz Ünder'in yeni adresi

Sezon başında rekor bonservis ücretiyle Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder devre arasında başka bir takıma kiralanacak.
Fenerbahçe'de 3 kayıp birden

Fenerbahçe'de 3 kayıp birden

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Kardemir Karabükspor'u konuk etti. Fenerbahçe'nin üç savunmacısı Şener Özbayraklı, Martin Skrtel ve Roman Neustadter gördükleri sarı kartlar nedeniyle gelecek hafta Konyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Erman Toroğlu: "Vida'yı somun yaptın"

Ünlü yorumcu Erman Toroğlu, Sivasspor-Beşiktaş maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Erman Toroğlu: Vidayı somun yaptın

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu. Maç boyunca sayısısz pozisyondan yararlanamayan Beşiktaş, 82'de Cyriac'ın golüne engel olamadı. Mücadelenin diğer gollerini ise Rybalka ve Negredo attı.

Ünlü yorumcu Erman Toroğlu mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulunurken çarpıcı ifadelerde bulundu.

İşte Toroğlu'nun açıklamaları:

"Galatasaray'dan Fatih Terim geldi diye, gündem değişsin diye mi oldu acaba bu transfer açıklaması? Şimdi Vida'yı somun yaptın."

"Ben istatistiklere inanmıyorum. 20 şut, 30 şut önemli değil. İnanmıyorum. Şut da nasıl şut bunlar. Dağlara taşlara..."

"Fatih Terim'in gelişi, psikolojik olarak Fenerbahçe'yi de, Beşiktaş'ı da bozacak."

Beşiktaş'ta Quaresma - Negredo krizi sürüyor

Beşiktaş'ta Quaresma - Negredo krizi sürüyor

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Ahmet Çakar'dan Cüneyt Çakır'a: "Come to Beşiktaş"

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Beşiktaşta Quaresma - Negredo krizi sürüyor

Beşiktaş'ta Quaresma - Negredo krizi sürüyor

Beşiktaş'ın, Sivasspor'a deplasmanda 2-1 kaybettiği maçın ardından Şenol Güneş'in ikinci yarıda neden Negredo'yu oyundan çıkardığı çok konuşuldu.

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Beinsportsa tepki gösteren Şenol Güneşe Tümer Metinden sert cevap

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Şenol Güneş: Sorumlusu benim

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