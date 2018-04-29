Erman Toroğlu, Beşiktaşın yeni hocasını açıkladı

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"BU KADAR NET"

"Galatasaray bu saatten sonra, işi buraya getirdikten sonra bu şampiyonluğu veriyorsa ne Galatasaray camiası camia ne takım ne takım ne de Fatih Terim, Fatih Terim'dir. Bu kadar net konuşuyorum"

"DİREKSİYONU ELİNE GEÇİREN TAKIM ŞAMPİYONLUĞU VERMEZ"

"İş bu hale geldikten sonra, direksiyonu eline geçiren takım vermez şampiyonluğu. Oynadığın takım Fenerbahçe olur Beşiktaş olur... Ama diğer takımları badem ederler. Aynı durumda Beşiktaş olsa Beşiktaş götürür, Fenerbahçe olsa Fenerbahçe götürür. Bırakmazlar bu saatten sonra."

"FATİH TERİM KADEME KADEME BU HALE GETİRDİ"

"Galatasaray'ın olayı şu: Tudor zamanı ve Fatih Terim zamanı Galatasaray. Tudor zamanı Galatasaray'ın futbolcuları kafalarına göre takılıyordu. Fatih Terim takımı kademe kademe bu hale getirdi. Dedim ki 65'ten sonra merak ediyorum takımları. Çünkü tempo bir türlü düşmüyor. Voleybol maçı gibi. Niye? Top bende gezerse koştuğumu anlamam. Sen de topu almak için uğraşırsan çıldırırsın, yorulursun. Bugünkü olay o. Galatasaraylı futbolcular bıkmadan usanmadan bu işi yaptı. Galatasaray çok koşmasına rağmen hiç düşmedi oyundan."

"ŞENOL HOCA GİDER"

"Şenol Hoca'nın suratını görmediniz mi? Şenol Hoca'nın suratına 70. dakikada baktığınızda maçın gidişatı belliydi zaten. Beşiktaş bugün pozisyon yakalamadı ama o Beşiktaş yok, bu sene olmadı. Avrupa maçları dışında olmadı. Şenol Hoca da oynar 3 maçını, 'Allah'a ısmarladık' der gider. Çok net gider. Şenol Hoca, Beşiktaş'ta kalmaz. Abdullah Avcı'yla zaten dirsek temasları var. Futbol işleri böyle, hemen kapıya koyarlar."

"270 dakikamız var"

Mariano sakatlandı

Mariano sakatlandı

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Derbi sonrası çok net transfer sözleri


 

Sabah

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