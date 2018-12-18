Erhan Çelenk: "Zor bir deplasman değildi çünkü aynı puandayız"

Spor Toto Süper Lig'de 90+2'de gelen golle Fenerbahçe deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönen Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'da Erhan Çelenk ve Emrah Başsan maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Maça kötü başladıklarını ve ilk yarı ne olduklarını anlamadıklarının altını çizen Erhan Çelenk, "Sonuçta sıralamada F.Bahçe ile aynı puandayız. Zor deplasman ama bizim için zor değildi çünkü aynı puandayız. İkinci yarı bunu gösterdik. 5 dakika daha olsa yenerdik." dedi.

İkinci yarının başında dahil olduğu oyunda 48. dakikada takımı adına ilk golü atan Emrah Başsan ise müthiş bir geri dönüş yaptıklarını belirterek, "Devre arası birkaç çıkış oldu, bu olmalıydı ve kendimize geldik. Hem hoca, hem de takım kendine güvendi. Fenerbahçe'ye başarılar dilerim, onlar da şimdi kötü bir duruma girdi. Rakibimiz olmasa da rakibimiz onlar."