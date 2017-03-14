Eren Derdiyoktan kötü haber geldi!

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Eren Derdiyok, cumartesi akşamı deplasmandaki Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

Galatasaray'ın yıldızı Trabzonspor maçında oynamayacak. Florya’daki bozuk zeminin mağduru olan Eren Derdiyok’un, Cumartesi günkü kritik 90 dakikada forma giymemesi kesinleşti.

Cuma günü yapılan antrenmanda Florya Metin Oktay Tesisleri'nin zemininde oluşan çukura ters basması sonucunda adalesinden sakatlanan Eren Derdiyok, milli takım arasından sonra G.Saray formasına kavuşacak.

ARAYI BEKLİYOR

Geçtiğimiz hafta Cuma günü yaşadığı sakatlık nedeniyle Gençlerbirliği maçında forma giyemeyen Eren Derdiyok, Trabzonspor karşısında da takımdaki yerini alamayacak.

Bu durum Sağlık Kurulu tarafından Teknik Direktör Igor Tudor'a da rapor edildi. Eren Derdiyok, önümüzdeki hafta lige verilecek olan arayı tedavi ile geçirip Galatasaray’ın, Adanaspor ile oynayacağı lig maçında formasına kavuşacak.

Hürriyet