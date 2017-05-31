Enes Ünalın yeni takımı belli oldu!

Fikret Orman Portekiz seferine çıkıyor

Fikret Orman Portekiz seferine çıkıyor

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, şampiyonluğun ardından transfer çalışmalarına hızlı başladı ve Talisca ile Aboubakar'ın takımda klması için ilerleyen günlerde Portekiz'e gideceği öğrenildi.
Bülent Korkmaz geri dönüyor!

Bülent Korkmaz geri dönüyor!

Yeni Malatyaspor'da son dakika gelişmesi... TFF 1. Lig'de tarihi bir başarı yakalayarak Süper Lig'e yükselen Malatya'da teknik direktör İrfan Buz, koltuğunu Bülent Korkmaz'a bırakıyor.
İnanılmaz teklif: 70 milyon € + 3 futbolcu!

İnanılmaz teklif: 70 milyon € + 3 futbolcu!

Çinli sahibi Suning'le gelecek sezon yepyeni bir oluşum içine girecek olan Inter, Torino'nun geçtiğimiz sezona damga vuran forveti Andrea Belotti için inanılması güç bir teklif yaptı.
Babel'den Dick Advocaat'a sitem!

Babel'den Dick Advocaat'a sitem!

Beşiktaş'a sezon ortası İspanya'nın Deportivo takımından transfer olan Ryan Babel, Hollanda Milli Takımına seçilmediği için sitem etti.
Neden kadroya giremediği ortaya çıktı!

Neden kadroya giremediği ortaya çıktı!

Tudor’un seneye kadroda düşünmediği Nigel de Jong, yıllık 2.5 milyon Euro kazanıyor. Bu sezon 24 maça çıkan Hollandalı, sözleşmesindeki, “25 maçta oynarsa ekstra 250 bin Euro (1 milyon TL) alır” maddesinin gereğini kıl payıyla yerine getiremeyebilir.
Şimdi imza zamanı!

Şimdi imza zamanı!

Trabzonspor, Brezilyalı yıldız Fred’in yanı sıra daha önceden görüştüğü diğer isimlerde de bir an önce mutlu sona ulaşmak istiyor.
Fenerbahçe'ye yılın müjdesi!

Fenerbahçe'ye yılın müjdesi!

Bir sezon aradan sonra Süper Lig’e geri dönen Yiğidolar, Antepli Ghilas’la söz kestikten sonra bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Kırmızı-Beyazlılar, Fenerbahçe’de gözden düşen Emenike’ye teklif götürmeye hazırlanıyor.
Kjaer'in menajerinden Inter itirafı!

Kjaer'in menajerinden Inter itirafı!

Simon Kjaer’in menaceri Mikkel Beck, İtalyan basınına İnter iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Enes Ünal'ın yeni takımı belli oldu!

Türk futbolunun son yıllarda yetiştirdiği büyük yeteneklerden olan Enes Ünal, Manchester City'den Villarreal'e transfer oldu.

Enes Ünalın yeni takımı belli oldu!

Son yıllarda büyük bir gelişim gösteren Enes Ünal tam 14 milyon euroluk bedelle Manchester City'den La Liga takımı Villarreal'e transfer oldu.

Dönüş bileti 20 milyon euro!

Sezon başı Manchester City'den Hollanda ekibi Twente'ye kiralanan ve burada 33 maçta attığı 19 golle büyük beğeni toplayıp takımda yılın oyuncusu seçilen 20 yaşındaki oyuncuyu eğer City geri almak isterse Villarreal'e 20 milyon euro ödemek zorunda kalacak.

Bursaspor da kazanacak

Bursaspor da bu transferden yetiştirme bedeli olarak 1.4 milyon euro kazanacak. Hatırlanacağı üzere, Enes Yeşil Beyazlılar'dan City'e 3 milyon euroya transfer olmuştu.

Galatasaray'ın gözdesi 2 yıllık imzayı attı

Galatasaray'ın gözdesi 2 yıllık imzayı attı

Sözleşmesi 2019 yılına kadar uzatıldı!

Sözleşmesi 2019 yılına kadar uzatıldı!

Cimbom'un gözdesini Bilic kaptı!

Cimbom'un gözdesini Bilic kaptı!


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Enes Ünalın yeni takımı belli oldu!

Enes Ünal'ın yeni takımı belli oldu!

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Galatasarayın gözdesi 2 yıllık imzayı attı

Galatasaray'ın gözdesi 2 yıllık imzayı attı

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Sözleşmesi 2019 yılına kadar uzatıldı!

Sözleşmesi 2019 yılına kadar uzatıldı!

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Cimbomun gözdesini Bilic kaptı!

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