Enes Ünalın yeni takımı belli oldu!

Türk futbolunun son yıllarda yetiştirdiği büyük yeteneklerden olan Enes Ünal, Manchester City'den Villarreal'e transfer oldu.

Son yıllarda büyük bir gelişim gösteren Enes Ünal tam 14 milyon euroluk bedelle Manchester City'den La Liga takımı Villarreal'e transfer oldu.

Dönüş bileti 20 milyon euro!

Sezon başı Manchester City'den Hollanda ekibi Twente'ye kiralanan ve burada 33 maçta attığı 19 golle büyük beğeni toplayıp takımda yılın oyuncusu seçilen 20 yaşındaki oyuncuyu eğer City geri almak isterse Villarreal'e 20 milyon euro ödemek zorunda kalacak.

Bursaspor da kazanacak

Bursaspor da bu transferden yetiştirme bedeli olarak 1.4 milyon euro kazanacak. Hatırlanacağı üzere, Enes Yeşil Beyazlılar'dan City'e 3 milyon euroya transfer olmuştu.