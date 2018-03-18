Kadıköy'e onu izlemeye geliyorlar

Kadıköy'e onu izlemeye geliyorlar

Cumartesi günü oynanacak derbide Newcastle ve Everton'ın izleme heyeti de Kadıköy'de olacak. İki İngiliz devi Garry Rodrigues'i yakından takip edecek.
Onu istiyorlar! Busquets'e benzettiler

Onu istiyorlar! Busquets'e benzettiler

Daha önce Premier Lig ekibi WBA'nın transfer listesinde olan Okay Yokuşlu'ya şimdi de Sevilla talip oldu.
Tolgay için istediği para dudak uçuklattı

Tolgay için istediği para dudak uçuklattı

Bayer Leverkusen, geçen sezon da peşinden koştuğu tecrübeli futbolcu için atağa kalktı. Son olarak 9 milyon Euro'luk (42.5 milyon TL) teklifi reddedilen Bundesliga devinin bu hamlesi sonrasında Başkan Fikret Orman'ın sezon sonunu işaret ettiği kaydedildi.
İmparator Cengiz

İmparator Cengiz

İtalya’yı sallayan Cengiz Ünder 2018 yılında çıktığı maçlarda 6 gol atıp, 1 asist yaparken, majör liglerde yer alan 21 yaş altı futbolcular arasında yeni yılın en skorer ismi oldu.
Boyko çıldırtmaya devam ediyor

Boyko çıldırtmaya devam ediyor

Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'e kiraladığı Denys Boyko çıldırtmaya devam ediyor.
Yeni adresi belli oldu

Yeni adresi belli oldu

Beşiktaş'ın sözleşmesini feshettiği Alexander Milosevic, İsveç ekibi AIK Solna ile anlaştı.
Bayernli yıldızlar birbirine girdi

Bayernli yıldızlar birbirine girdi

Bayern Münih'in antrenmanına Robert Lewandowski ile Mats Hummels arasında yaşananlar damga vurdu.
PSG açıkladı! Neymar...

PSG açıkladı! Neymar...

PSG, Marsilya maçında sakatlanan Neymar'ın Brezilya'da ameliyat edileceğini açıkladı.

Enes Ünal 74'te oyuna girdi, Atletico'yu yıktı

İspanya La Liga'da Villarreal, Enes Ünal'ın golleriyle Atletico Madrid'i 2-1 mağlup etti.

Enes Ünal 74te oyuna girdi, Atleticoyu yıktı

İspanya La Liga'nın 29. haftasında Villarreal sahasında Atletico Madrid'i ağırladı. Enes Ünal, 16 dakika sahada kaldığı maçta 2 gol attı ve Villarreal, Atletico Madrid'i 2-1 mağlup etti.

Atletico Madrid, 20. dakikada Antoine Griezmann'ın penaltı golüyle öne geçerken ilk yarı deplasman ekibinin üstünlüğü ile sona erdi.

74. DAKİKADA GİREN ENES ÜNAL, 2 GOL ATTI

Oyuna yedek kulübesinde başlayan Milli forvet Enes Ünal, maçın 74. dakikasında Fornals'ın yerine oyuna dahil olurken 82. dakikada şık bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve eşitliği yakaladı.

90+1. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Enes Ünal, kazanılan kornerin ardından yaşanan karambolde topu ağlara gönderip kendisinin ve takımının 2. golünü attı ve Villarreal, Enes'in golleriyle Atletico Madrid'i 2-1 mağlup etti.

ENES'İN 6. GOLÜ

20 yaşındaki Milli forvet, attığı 2 golle La Liga'da bu sezon 6. golüne ulaşırken Villarreal formasıyla ligde 17. maçında 5. golünü kaydetti.

Bu sonucun ardından Villarreal, puanını 47'ye çıkartırken 5. sıraya yükseldi. Atletico Madrid ise 64 puanda kaldı ve lider Barcelona'nın 11 puan gerisinde 2. sırada yer aldı.

F.Bahçe'ye gelmedi, istenmeyen adam oldu

F.Bahçe'ye gelmedi, istenmeyen adam oldu

La Liga ekibi, Süper Lig devlerinin elinden kaptı

La Liga ekibi, Süper Lig devlerinin elinden kaptı

Batshuayi transferinde mutlu son

Batshuayi transferinde mutlu son


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Enes Ünal 74te oyuna girdi, Atleticoyu yıktı

Enes Ünal 74'te oyuna girdi, Atletico'yu yıktı

İspanya La Liga'da Villarreal, Enes Ünal'ın golleriyle Atletico Madrid'i 2-1 mağlup etti.
F.Bahçeye gelmedi, istenmeyen adam oldu

F.Bahçe'ye gelmedi, istenmeyen adam oldu

Arsenal forması giydiği dönemde sezon başında Fenerbahçe’nin kadrosuna katmak istediği forvet Lucas Perez, kiralık olarak gittiği Deportivo La Coruna’da istenmeyen adam oldu.
La Liga ekibi, Süper Lig devlerinin elinden kaptı

La Liga ekibi, Süper Lig devlerinin elinden kaptı

Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer gündeminde olan Loic Remy'nin, Levante ile anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi.
Batshuayi transferinde mutlu son

Batshuayi transferinde mutlu son

Menajerlerin Fenerbahçe’ye de önerdiği Belçikalı golcü için devreye giren İspanyol ekibi, işi bitirdi.
La Liga ekibi Ozan Tufanı açıkladı

La Liga ekibi Ozan Tufan'ı açıkladı

Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın kesin bir dille kadroda düşünmediğini belirttiği Ozan Tufan'la ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı.
Cristiano Ronaldo depremi! Yeni takımı...

Cristiano Ronaldo depremi! Yeni takımı...

Real Madrid'in Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo hakkındaki transfer iddiaları bitmek tükenmek bilmiyor. Bu kez de AS gazetesi, yıldız futbolcunun 2018 yazında kulüpten ayrılarak eski takımı Manchester United'a döneceğini yazdı.
Harry Kane için akıllara zarar rakam!

Harry Kane için akıllara zarar rakam!

Bu sezon gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan Real Madrid'in bir süredir Tottenham Hotspur'un yıldızı Harry Kane ile ilgilendiği konuşuluyordu. Ada basını ise Tottenham'ın golcü oyuncu için astronomik bir ücret talep ettiğini iddia etti.
Arda Turan: Sadece Beşiktaş

Arda Turan: "Sadece Beşiktaş"

Arda Turan, “Barcelona’da zor bir dönem geçirdim. Kariyerime başka bir takımda devam etmeyi planlıyorum. Türkiye’den bir kulübe transfer olursam şu anda bu takım sadece Beşiktaş olur” dedi.
Atetico Madrid Aboubakarı istiyor

Atetico Madrid Aboubakar'ı istiyor

Porto formasıyla 20 maçta 17 gol kaydeden Vincent Aboubakar, Atletico Madrid'in radarına girdi.
Simon Kjaer geri dönüyor

Simon Kjaer geri dönüyor

Sezon başında Fenerbahçe'den Sevilla'ya transfer olan Simon Kjaer burada beklentileri karşılayamadı. Danimarkalı savunma oyuncunun transfer olması gündemde.
Şok suçlama! Ronaldo hakim karşısına çıkıyor!

Şok suçlama! Ronaldo hakim karşısına çıkıyor!

Real Madrid'in Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, vergi kaçırma suçlamasından hakim karşısına çıkacak....
Enes Ünalın sözleşmesindeki gizli madde ortaya çıktı!

Enes Ünal'ın sözleşmesindeki gizli madde ortaya çıktı!

Manchester City'den Villarreal'e 14 milyon euro'ya transfer olan Enes Ünal'ın sözleşmesine '50 milyon euro'luk' madde koydular....
Messiden sonra Ronaldo da yargılanacak!

Messi'den sonra Ronaldo da yargılanacak!

İspanyol maliyesinin, imaj gelirlerinden vergi kaçırdığı iddiasıyla Real Madrid'in Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo hakkında savcılığa suç duyurusunda...
Real Madrid ilk transferini yaptı

Real Madrid ilk transferini yaptı

Atletico Madrid'in, Alaves'e kiraladığı Fransız savunma oyuncusu Theo Hernandez'in transferi konusunda Real Madrid'le anlaştığı ve sağlık kontrolünden...
Coutinho bombası! Tam 90 milyon euro...

Coutinho bombası! Tam 90 milyon euro...

Liverpool'un Brezilyalı yıldızı Philippe Coutinho'nun Barcelona'ya transferi konusunda Katalan ekibiyle her konuda anlaştığı, geriye ise 90 milyon...
Galatasarayla ismi geçen Mangaladan açıklama geldi!

Galatasaray'la ismi geçen Mangala'dan açıklama geldi!

Galatasaray ile ismi anılan Eliaquim Mangala, gelecek sezon İspanya’da kalmasının zor olduğunu açıkladı....