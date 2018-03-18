Enes Ünal 74te oyuna girdi, Atleticoyu yıktı

İspanya La Liga'da Villarreal, Enes Ünal'ın golleriyle Atletico Madrid'i 2-1 mağlup etti.

İspanya La Liga'nın 29. haftasında Villarreal sahasında Atletico Madrid'i ağırladı. Enes Ünal, 16 dakika sahada kaldığı maçta 2 gol attı ve Villarreal, Atletico Madrid'i 2-1 mağlup etti.

Atletico Madrid, 20. dakikada Antoine Griezmann'ın penaltı golüyle öne geçerken ilk yarı deplasman ekibinin üstünlüğü ile sona erdi.

74. DAKİKADA GİREN ENES ÜNAL, 2 GOL ATTI

Oyuna yedek kulübesinde başlayan Milli forvet Enes Ünal, maçın 74. dakikasında Fornals'ın yerine oyuna dahil olurken 82. dakikada şık bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve eşitliği yakaladı.

90+1. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Enes Ünal, kazanılan kornerin ardından yaşanan karambolde topu ağlara gönderip kendisinin ve takımının 2. golünü attı ve Villarreal, Enes'in golleriyle Atletico Madrid'i 2-1 mağlup etti.

ENES'İN 6. GOLÜ

20 yaşındaki Milli forvet, attığı 2 golle La Liga'da bu sezon 6. golüne ulaşırken Villarreal formasıyla ligde 17. maçında 5. golünü kaydetti.

Bu sonucun ardından Villarreal, puanını 47'ye çıkartırken 5. sıraya yükseldi. Atletico Madrid ise 64 puanda kaldı ve lider Barcelona'nın 11 puan gerisinde 2. sırada yer aldı.