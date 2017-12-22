En 'Baba' transfer! İlaç gibi gelecek

Fenerbahçe, Luke Shaw'dan olumsuz yanıt alınca rotasını Chelsea'da forma giyme şansı bulamayan 23 yaşındaki Ganalı sol bek Abdul Rahman Baba'ya çevirdi.

Ara transfer dönemi yaklaşırken Fenerbahçe'de transfer hareketliliği de hızlanmaya başladı. Sarı lacivertli yöneticiler özellikle teknik direktör Aykut Kocaman'ın isteğiyle önceliği sol bek transferine çevirmiş durumdalar. Bunun için de ilk etapta Manchester United'dan Luke Shaw için girişimler başlamıştı. Ancak genç oyuncunun Türkiye'ye gelmek istememesi nedeniyle rota Chelsea'de oynayan başka bir isme çevrildi.

Sarı lacivertli yöneticiler, İngiliz ekibinde forma giyme şansı bulamayan Ganalı 23 yaşındaki sol bek Abdul Rahman Baba için girişimlere başladılar.

SCHALKE'YE KİRALIK OLARAK VERİLDİ

Genç oyuncuyu Chelsea'nin başındayken Jose Mourinho transfer ettirmişti. Ardından da Mourinho'nun takımdan ayrılmasıyla da Baba takımda yer bulamadı. Geçen sezon Bundesliga ekiplerinden Schalke'ye kiralık olarak verilen Ganalı oyuncu için Fenerbahçe yönetimi her türlü şartı masaya koydu. Rahman Baba ilk etapta bonservisiyle alınmaya çalışacak ancak bu gerçekleşmezse 1.5 yıllığına satın alma opsiyonuyla kiralanacak. Chelsea buna da sıcak bakmazsa 6 aylığına kiralık olarak transfer gerçekleşecek.

Haberturk