Emre Morda flaş gelişme!

Kombine krizi! Sneijder'den sonra...

Kombine krizi! Sneijder'den sonra...

Galatasaray’da yeni sezon öncesinde yapılan yıldız transferler taraftarın kombine satışlarına ilgi göstermesini sağlamıştı.
Emre Mor'da flaş gelişme!

Emre Mor'da flaş gelişme!

Sarı-Lacivertliler’in transferini bitirmesi an meselesi olarak gösterilen Emre Mor, Borussia Dortmund’un hazırlık maçında coştu, 2 gol ve 1 asistle oynadı. Onun bu performansı, Alman ekibinde kalma ihtimalini yeniden gündeme getirdi.
Batshuayi için Chelsea'den haber bekleniyor

Batshuayi için Chelsea'den haber bekleniyor

Forvet transferi doğrultusunda gündeme gelen oyunculardan biri de, Chelsea’de forma giyen Michy Batshuayi olmuştu.
Imbula'da sıcak gelişme

Imbula'da sıcak gelişme

Cim Bom’un transfer etmek istediği Giannelli İmbula’da görüşmeler sürüyor.
Lucas Moura hayalleri başlamadan bitti

Lucas Moura hayalleri başlamadan bitti

Fransız sitesi Foot Mercato, Fenerbahçe’nin atak orta saha pozisyonu için PSG’nin yeni sezon planlarında yer almayan Lucas Moura’ya yöneldiğini öne sürmüştü.
Yusuf Erdoğan'da kritik hafta

Yusuf Erdoğan'da kritik hafta

Visca’ya karşılık Trabzonspor’un para artı Yusuf Erdoğan teklifine Başakşehir bu hafta cevap verecek. Eğer iki kulüp yine anlaşamazsa, genç kanat oyuncusu Kartal’ın yolunu tutacak.
Sırp başkan, Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı

Sırp başkan, Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı

Kızılyıldız Kulübü Başkanı Nebojsa Covic, Sırp basketbolcu Marko Guduric'in Fenerbahçe Doğuş ile anlaştığını açıkladı.
40 milyon Euro'ya ezeli rakibe gitti

40 milyon Euro'ya ezeli rakibe gitti

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Milan, ezeli rakibi Juventus'tan Leonardo Bonucci'yi resmen kadrosuna kattı.

Emre Mor'da flaş gelişme!

Sarı-Lacivertliler’in transferini bitirmesi an meselesi olarak gösterilen Emre Mor, Borussia Dortmund’un hazırlık maçında coştu, 2 gol ve 1 asistle oynadı. Onun bu performansı, Alman ekibinde kalma ihtimalini yeniden gündeme getirdi.

Emre Morda flaş gelişme!

Fenerbahçe’nin, transferinde tüm imkanlarını seferber ettiği oyunculardan Emre Mor, son performansıyla Sarı-Lacivertliler’i üzdü! Kanarya’nın, menaceriyle oturup el sıkıştığı Emre’nin kiralık olarak transfer edilmesiyle ilgili son sözü, kulübü Borussia Dortmund söyleyecekti. Dortmund, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kampın 25 Temmuz’da sona ereceğini ve ardından teknik direktör Peter Bosz’un, 19 yaşındaki oyuncuyla ilgili kararını açıklayacağını bildirmişti. Dortmund, dün kamp için gittiği Japonya’da, Urawa takımıyla hazırlık maçı yaptı ve Emre, bu mücadelede harika bir performans ortaya koydu. Ev sahibi ekip, 24’te Koroki ile öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. Geçen sezon Ajax’ı çalıştıran Bosz, ikinci yarının başında Emre’yi oyuna soktu.

Oyuna hareket getirdi

Genç yıldız, takımına hareket getirdi ve önce 76’da skoru 1-1’e getirdi, 2 dakika sonra da ikinci golünü atıp, Alman ekibini öne geçirdi: 1-2. 85’te ise Urawa, Endo ile beraberliği sağladı: 2-2. Ancak Emre’nin şovu bununla da kalmadı. Maçın bitimine 2 dakika kala Emre’nin asistinde Andre Schürrle, Dortmund’un sahadan 3-2 galip ayrılmasını sağladı. Milli futbolcunun bu başarılı performansı ise yeni sezonda da Dortmund’da kalma ihtimalini arttırdığı şeklinde yorumlandı.

Moussa Sow'un ümidi azaldı

Moussa Sow'un ümidi azaldı

Bony olmazsa o geliyor!

Bony olmazsa o geliyor!

Lucas Moura hayalleri başlamadan bitti

Lucas Moura hayalleri başlamadan bitti


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Moussa Sowun ümidi azaldı

Moussa Sow'un ümidi azaldı

Geçen sezon başında Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Ahli Takımı’ndan kiralanan Moussa Sow, yeni sezonda da eski takımı Fenerbahçe’de oynamak istiyordu.
Bony olmazsa o geliyor!

Bony olmazsa o geliyor!

Wilfried Bony’de mutlu sona ulaşmak isteyen Fenerbahçe, B planını da devreye soktu. Eğer Fildişili forvetle ilgili olumsuz bir gelişme yaşanırsa hedef, Arsenal’de gözden çıkarılan İspanyol forvet olacak.
Lucas Moura hayalleri başlamadan bitti

Lucas Moura hayalleri başlamadan bitti

Fransız sitesi Foot Mercato, Fenerbahçe’nin atak orta saha pozisyonu için PSG’nin yeni sezon planlarında yer almayan Lucas Moura’ya yöneldiğini öne sürmüştü.
Emre Morda flaş gelişme!

Emre Mor'da flaş gelişme!

Sarı-Lacivertliler’in transferini bitirmesi an meselesi olarak gösterilen Emre Mor, Borussia Dortmund’un hazırlık maçında coştu, 2 gol ve 1 asistle oynadı. Onun bu performansı, Alman ekibinde kalma ihtimalini yeniden gündeme getirdi.
Batshuayi için Chelseaden haber bekleniyor

Batshuayi için Chelsea'den haber bekleniyor

Forvet transferi doğrultusunda gündeme gelen oyunculardan biri de, Chelsea’de forma giyen Michy Batshuayi olmuştu.
Galatasarayı yıkan forvet Fenerbahçeye

Galatasaray'ı yıkan forvet Fenerbahçe'ye

Fenerbahçe, Galatasaray’ın Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında şok bir sonuçla 2-0 yenildiği Östersunds’un en önemli yıldızı Saman Ghoddos’u listesine aldı.
Sırp başkan, Fenerbahçenin yeni transferini açıkladı

Sırp başkan, Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı

Kızılyıldız Kulübü Başkanı Nebojsa Covic, Sırp basketbolcu Marko Guduric'in Fenerbahçe Doğuş ile anlaştığını açıkladı.
Fenerbahçenin yeni golcüsü 1 hafta içinde imzaya geliyor!

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü 1 hafta içinde imzaya geliyor!

Fildişili yıldızla her konuda anlaşan Sarı-Lacivertliler, kiralama teklifini yaptığı Manchester City’den cevap bekliyor. Hedef, Avrupa Ligi 3. ön eleme kadrolarının gönderileceği son tarihe kadar bu işi bitirmek.
Fenerbahçeye 2 süper yıldız daha!

Fenerbahçe'ye 2 süper yıldız daha!

Fransızlar PSG’nin Brezilyalı yıldızı Lucas Moura, İtalyanlar da Milanlı M’Baye Niang’ın sarı-lacivertli formayı giymeye yakın olduğunu yazdı.
Fenerbahçe ve Galatasarayın Avrupa Ligindeki rakipleri belli oldu

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. ön eleme turu kuraları çekildi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.
Yeni transferlerden yeni formalara tam not

Yeni transferlerden yeni formalara tam not

Fenerbahçe, özellikle taraftarın merakla beklediği yeni sezon formalarını tanıttı....
Fenerbahçenin efsanesi yoğun bakımda

Fenerbahçe'nin efsanesi yoğun bakımda

Fenerbahçe'nin ve Türk sporunun efsane ismi Can Bartu, geçirdiği rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırıldı. Hem basketbol hem futbol...
Volkan Demirelden büyük fedakarlık

Volkan Demirel'den büyük fedakarlık

Fenerbahçe uzun süredir görüşme halinde olduğu kaptan Volkan Demirel ile 2 artı 1 yıllık anlaşma sağladı....
Fenerbahçenin gözdesi elden kaçıyor

Fenerbahçe'nin gözdesi elden kaçıyor

Barcelona'nın Fransız stoperi Jeremy Mathieu, Portekiz Ligi ekiplerinden Sporting Lizbon ile prensip anlaşmasına vardı....
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı seyircisiz mi oynanacak?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı seyircisiz mi oynanacak?

Beşiktaş Sompo Japan, Fenerbahçe maçında yaşanan olaylardan dolayı 2 maç seyircisiz oynama ve 50 bin TL para...
Fenerbahçeden 3 transfer birden!

Fenerbahçe'den 3 transfer birden!

Mehmet Ekici ve Valbuena’nın ardından yeni transferler için kolları sıvayan Fenerbahçe, Monacolu Nabil Dirar’ın işini bitirmek için...