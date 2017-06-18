Emre Mora bir talip daha! Sürpriz...

Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı!

Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı!

Beşiktaş'ın genç kaptanının yeni imzaladığı sözleşmeye 12 milyon euroluk serbest kalma maddesi koydurduğu ortaya çıktı.
"Nabil Dirar kilit adam olur"

"Nabil Dirar kilit adam olur"

Fenerbahçe’nin yeni transferi Nabil Dirar’ı, Fransız futbol sitesi Footmercato’nun yazarı Matthieu Margueritte analiz etti.
Galatasaray'da Sneijder depremi!

Galatasaray'da Sneijder depremi!

Gelecek sezonun Galatasaray’ında önemli bir pozisyonu olmadığını anladığı için kendi planlamasını yapan Sneijder, aralarında Patrick Viera’nın çalıştırdığı New York’un da bulunduğu kulüplerle temasta.
Milan'ın yıldızına kiralama teklifi

Milan'ın yıldızına kiralama teklifi

Beşiktaş, Milan’ın stoperi Gustavo Gomez için kiralık teklifinde bulundu.
İşte Nabil Dirar'ın maliyeti

İşte Nabil Dirar'ın maliyeti

Fenerbahçe’nin, Nabil Dirar’ın bonservisi için Monaco’ya 3.5 milyon Euro (14 milyon TL) ödeyeceği, 1 milyon Euro da (4 milyon TL) bonus bulunduğu öğrenildi.
Tamer Tuna Süper Lig'e hoca oldu

Tamer Tuna Süper Lig'e hoca oldu

Göztepe'nin yeni hocası Beşiktaş'tan ayrılan Şenol Güneş'in yardımcısı Tamer Tuna oldu.
Real Madrid'te Cristiano Ronaldo depremi!

Real Madrid'te Cristiano Ronaldo depremi!

Real Madrid'de Cristiano Ronaldo depremi yaşanıyor. Hakkında 15 milyon dolar vergi kaçırdığı iddiasıyla soruşturma açılan Portekizli yıldızın, İspanya'dan ayrılma isteğini kulübüne bildirdiği iddia edildi.
Issiar Dia geri dönüyor!

Issiar Dia geri dönüyor!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yeni Malatyaspor eski Fenerbahçeli Issiar Dia'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Senegalli futbolcu geçen sezon Fransa ekibi Nancy'de 8 gol 3 asistlik performans sergilemişti.

Emre Mor'a bir talip daha! Sürpriz...

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde yer aldığı belirtilen Borussia Dortmund'un genç yıldızı Emre Mor'a Liverpool'un ardından bir başka Premier League ekibi Southampton'ın talip olduğu kaydedildi.

Emre Mora bir talip daha! Sürpriz...

İngiliz basınında yer alan haberde, Emre Mor'un daha fazla süre almak için gelecek sezon başka bir takımda oynamak istediği ve Borussia Dortmund'un da buna onay verdiği ifade edildi.

Southampton'ın Emre Mor'u kiralık olarak kadrosuna katmak istediği vurgulandı.

Southampton'ın yanı sıra La Liga ekibi Real Sociedad'ın da 19 yaşındaki yıldız ile ilgilendiği ancak Emre'nin hangi takımda oynayacağı ile ilgili son kararın henüz verilmediği ifade edildi.

Liverpool'un da Emre Mor'u istediği hatırlatılırken, Southampton ile yaşanan Virgil van Dijk krizi sonrasında, iki kulüp arasındaki gerilimin Emre Mor'un transferi nedeniyle  daha da artabileceği vurgulandı.

Cimbom istedi, Manchester City kapıyor!

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350 bin Euro'ya geldi, 40 milyon liraya satıldı!

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Ajansspor

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Emre Mora bir talip daha! Sürpriz...

Emre Mor'a bir talip daha! Sürpriz...

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde yer aldığı belirtilen Borussia Dortmund'un genç yıldızı Emre Mor'a Liverpool'un ardından bir başka Premier League ekibi Southampton'ın talip olduğu kaydedildi.
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350 bin Euroya geldi, 40 milyon liraya satıldı!

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Zlatan Ibrahimovice büyük şok!

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