Bruma Sinan Gümüş'ü açıkladı! Benfica...

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İtalyanlar duyurdu! Bacca ve Jose Sosa...

İtalyanlar duyurdu! Bacca ve Jose Sosa...

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İşte Sergen Yalçın'ın yeni takımı

İşte Sergen Yalçın'ın yeni takımı

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Ben Arfa ve Lucas Lima açıklaması

Ben Arfa ve Lucas Lima açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Ben Arfa ve Lucas Lima transferleri için Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden açıklamada bulundu.

'Emre Mor transferinden vazgeçtik'

Bundesliga ekiplerinden Hannover'in menajeri Horst Heldt, Emre Mor transferinden vazgeçtiklerini söyledi.

Emre Mor transferinden vazgeçtik

Transfer döneminde adı Fenerbahçe ile de anılan Borussia Dortmund'un ve milli takımın yıldızı Emre Mor hakkında Almanya'dan transfer açıklaması geldi.

Ntv Spor'un haberine göre, Hannover 96'nın da ilgilendiği iddia edilen 20 yaşındaki yıldız hakkında konuşan kulüp menajeri Heldt, "Emre Mor artık gündemimizde yer almıyor. Transferlerimiz devam edecek ancak hiçbir oyuncu için 20 milyo Euro ödemeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Almanya'nın BILD gazetesi, Borussia Dortmundlu Emre Mor'un transfer değerinin 20 milyon Euro olduğunu belirtirken, bu sezon Bundesliga'ya geri dönen Hannover'in transfer girişiminden tamamen çekildiğini aktardı.

Borussia Dortmund'un ve Milli Takım'ın yıldızı Emre Mor'a Türkiye'den de Beşiktaş ve Fenerbahçe talip olmuştu.

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Emre Mor transferinden vazgeçtik

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