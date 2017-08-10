Emre Mor transferinde sona gelindi

İşte Cengiz Ünder transferinin perde arkası

Henüz 20 yaşında ve şimdiden Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olmayı başardı. 15 milyon euroluk bonservisle, Cengiz Ünder Avrupalılara "Kim bu çocuk?" dedirtti. Peki bu transfer nasıl gerçekleşti? Monchi onu nasıl buldu?