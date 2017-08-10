Emre Mor transferinde sona gelindi
Inter ve Fenerbahçe'nin teklif yaptığı Emre Mor, adım adım İtalyan ekibine yaklaşıyor.
Bundesliga takımı Borussia Dortmund'un başka takımlarla görüşmesine izin verdiği Emre Mor'un transferinde son aşamaya gelindi.
Fenerbahçe'nin yanı sıra Serie A'nın köklü kulübü Inter'in de resmi teklif yaptığı milli futbolcunun, İtalyan kulübüne imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Mor'un menajeri Muzzi Özcan, sosyal medya hesabından Milano'ya gittiğini paylaştı. Özcan'ın, 20 yaşındaki oyuncu için Inter yetkilileriyle son detayları görüşmesi bekleniyor.
Çizme ekibi, Emre'yi opsiyonlu olarak kiralayarak kadrosuna katmayı planlıyor.
Geçen yaz Dortmund'un yaklaşık 10 milyon Euro ödeyerek transfer ettiği Mor, Alman takımıyla 19 resmi karşılaşmada forma giydi ve 1 gol- 3 asistlik performans sergiledi.
İlk yorumu siz yapın!