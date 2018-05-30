Fabri'de son dakika

Fabri'de son dakika

Son 2 sezondur Beşiktaş’ın kalesini koruyan ve 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Fabri’ye Siyah-Beyazlılar, yeni bir kontrat teklif etti.
Çarpıcı gerçek ortaya çıktı

Çarpıcı gerçek ortaya çıktı

Sezona fırtına gibi başlayan, başarılı form grafiği ile Süper Lig'e yeni çıkmasına karşın üst sıralarda tamamlayan ve futbol kamuoyunun takdirini kazanan Göztepe'de Tamer Tuna ile yolların ayrılması şok etkisi yaratmıştı.
Babel'in yerine o geliyor

Babel'in yerine o geliyor

Beşiktaş Babel'in alternatifini Fransa'da buldu! Gonçalo Guedes.
Kocaman'ın gözdesine talipler var

Kocaman'ın gözdesine talipler var

Glasgow Rangers'ın Skrtel'i istemesinin ardından Neustadter'e de tekliflerin geldiği öğrenildi.
Tolgay için reddedilemeyecek teklif

Tolgay için reddedilemeyecek teklif

Tosic’i Çin ekiplerinden Guangzhou’ya satan ve bu transferden 5 milyon Euro kazanan siyah-beyazlılar, şimdi de Tolgay Arslan için pazarlık masasına oturdu.
Teknik direktörlüğe 5 aday

Teknik direktörlüğe 5 aday

RIZA Çalımbay’la yollarını ayıran Trabzonspor’da yeni teknik direktör arayışları tüm hızıyla devam ediyor.
Talisca gitmek istediği yeri açıkladı

Talisca gitmek istediği yeri açıkladı

Benfica Talisca’yı, ‘40 milyon euro’ veren Çin kulübü Changchun Yatai’ye satmak için çalışıyor. Talisca ise Ada’yı istiyor.
Önce kutlama, sonra ayrılık

Önce kutlama, sonra ayrılık

Galatasaray'da yeni sezonda Carrasso ile yapılan görüşmede 36 yaşındaki kaleciyle yolların ayrılmasına karar verildi.

"Emre Mor mu, Salah mı dersen Emre Mor derim"

Rüştü Reçber Galatasaray'a transferi gündemde olan Emre Mor için değerlendirmelerde bulundu.

Emre Mor mu, Salah mı dersen Emre Mor derim

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer harekatı UEFA ile yapılacak anlaşmanın ardından başlayacak.

Sarı-kırmızılılarda transferin öncelikli hedeflerinden biri isi Celta Vigo'dan Emre Mor oldu. beIN Sports ekranlarında Emre Mor'un Galatasaray'a transfer durumunu değerlendiren Rüştü Reçber, "Emre Mor'u Fatih Terim'den başkası düzeltemez" ifadelerine yer verdi.

SALAH İLE YAN YANA KOYUN, EMRE DERİM

Rüştü Reçber açıklamasında, "Galatasaray'da en önemli şey kongreydi ve artık gelecek sezonn transfer planları başladı. Tabii burada önemli olan UEFA'nın vereceği karar. Öyle bir algı yaptılar ki UEFA ceza verecek ve nasıl bir ceza verecek durumu oluştu belki hiç ceza gelmeyecek. Şampiyonlar Ligi'ne yönelik bir kadro kurulması gerekiyor. Aslında Emre Mor benim yetenek bakımından son zamanlarda gördüğüm ender futbolculardan bir tanesi. Ama bunu kullanamayan futbolcuların da başında geliyor. Dortmund'a gittiğinde o kadar sevindim ki kendini eğitebileceği en iyi yerlerden biriydi ama olmadı. Celta Vigo'da da ortaya koyduğu performans benim beklentilerimin çok altında kaldı. Şimdi böyle bir oyuncudan bahsediyoruz; her an her şeyi yapabilir. Kıyaslama yapmak istemem ama Salah ile Emre'yi yan yana koyun ben Emre Mor derim yetenek bakımından. Ama bu yetenekleri sergileyebilme bakımından Salah 10 kat daha farklı bir noktada" dedi.

GARRY RODRIGUES'İ İKİYE KATLAR

Emre Mor'un Galatasaray'a gelmesini istemesinin nedeni olarak milli takımı gösteren Rüştü Reçber, "Emre'de sürat var, çabukluk var, hız var, dar alanda çalım atma özelliği var, ayağı çok iyi. Düzelteceği tek yer var. Galatasaray'a gelirse de onu Fatih Terim düzeltir. Ben biraz iddialı konuşma yapacağım ama Terim de düzeltemezse kimse düzeltemez. Çünkü Fatih terim'i iyi bilen insanlardan biriyim, inandığı oyuncuya sonuna kadar destek verir. Oyuncundan da bir şeyler gördüğü zaman Emre Mor, Rodriguez çarpı iki olur. Ümit ediyorum ki Emre gelir, milli takım içşin istiyorum. Milli takıma çok katkıları olacak" sözlerine yer verdi.

Gündem Joe Allen ve Trezeguet

Gündem Joe Allen ve Trezeguet

Osmanlıspor Serdar Gürler için dünyaları istedi

Osmanlıspor Serdar Gürler için dünyaları istedi

Aziz Yıldırım ilk transferi açıkladı

Aziz Yıldırım ilk transferi açıkladı


 

Sporx

YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Gündem Joe Allen ve Trezeguet

Gündem Joe Allen ve Trezeguet

Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray'da transfer yapılacak bölgeler netleşmeye başladı. Sarı-kırmızılarda ilk transfer hedefi kanat ve orta saha...
Osmanlıspor Serdar Gürler için dünyaları istedi

Osmanlıspor Serdar Gürler için dünyaları istedi

Osmanlıspor, yıldız oyuncusu Serdar Gürler için rekor ücret talep etti. Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği futbolcunun bonservis bedelinin 10 milyon Avro olduğu iddia edildi.
Aziz Yıldırım ilk transferi açıkladı

Aziz Yıldırım ilk transferi açıkladı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, yeni sezonun ilk transferini açıkladı. Başkan Yıldırım Bayern Münih'in de istediği Ömer Faruk Beyaz'la profesyonel sözleşme imzaladıklarını söyledi.
Bafetimbi Gomisten ayrılık sözleri

Bafetimbi Gomis'ten ayrılık sözleri

Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı takımda geride bıraktığı başarılı sezonun ardından ülkesinde açıklamalarda bulundu.
Emre Mor mu, Salah mı dersen Emre Mor derim

"Emre Mor mu, Salah mı dersen Emre Mor derim"

Rüştü Reçber Galatasaray'a transferi gündemde olan Emre Mor için değerlendirmelerde bulundu.
Shaqirinin menajeri İstanbula geliyor

Shaqiri'nin menajeri İstanbul'a geliyor

Seçim sürecinin bitmesinin ardından yeni sezonun transfer çalışmalarına resmen başlayan Galatasaray'da gündem ısınıyor.
Aziz Yıldırıma çok sert sözler

Aziz Yıldırım'a çok sert sözler

Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden olan Sadettin Saran kendisi hakkında açıklamalar yapan Aziz Yıldırım'a sert bir yanıt verdi.
Carlos Bacca için girişimler başladı

Carlos Bacca için girişimler başladı

Aziz Yıldırım yeniden başkan seçilmesi halinde Aykut Kocaman'la devam edeceğini söylemişti. Kocaman da buna göre transfer çalışmalarına başladı.
Samet Aybabanın yeni takımı belli oldu

Samet Aybaba'nın yeni takımı belli oldu

Bursaspor'da beklenen gelişme gerçekleşti. Teknik direktör arayışlarında Samet Aybaba ile temas halinde olan yeşil beyazlı kulüp, tecrübeli teknik adam ile anlaşma sağladı.
Beşiktaşa kafa karıştıran teklif

Beşiktaş'a kafa karıştıran teklif

Beşiktaş’ta yıldızını parlatan Ryan Babel’e Feyenoord talip oldu. 31 yaşındaki kanat oyuncusu için Hollanda ekibinin 5 milyon Euro (26 milyon TL) önerdiği öğrenildi. Kulübün, 31 yaşındaki oyuncuya da 2 milyon Euro (11 milyon TL) maaş teklif ettiği belirti
İşte yeni hocanın ilk hamlesi

İşte yeni hocanın ilk hamlesi

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 17. haftasında 24 Aralık Pazar günü Göztepe'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, takımda...
Taraftarlarımız çok gergindi. Rahat olsunlar

"Taraftarlarımız çok gergindi. Rahat olsunlar"

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Karabükspor'u 2-0 mağlup etti ve üst üste 5. galibiyetini aldı. Golcü futbolcu...
Trabzonspora tarihi fırsat

Trabzonspor'a tarihi fırsat

Son 6 resmi maçını kazanan Fırtına, Bursa’yı da devirmesi halinde 7’yi bulacak ve 2004-2005 sezonundaki 8 maçlık...
Kendimi affettireceğim

"Kendimi affettireceğim"

Fenerbahçe’nin bu sezonki müzmin sakatı Mehmet Ekici, ligin ilk yarısında beklenen katkıyı veremedi....
Adebayor tarihe geçti

Adebayor tarihe geçti

Bugüne kadar Sarı- Kırmızılı takıma karşı hat-trick yapan 13 futbolcu vardı. Adebayor ise Galatasaray’a karşı iki kez...
Sow umutla bekliyor

Sow umutla bekliyor

Tecrübeli forvet, ara transfer döneminde Türkiye’ye dönme konusunda umutlu....