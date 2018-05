"Emre Mor mu, Salah mı dersen Emre Mor derim"

Rüştü Reçber Galatasaray'a transferi gündemde olan Emre Mor için değerlendirmelerde bulundu.

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer harekatı UEFA ile yapılacak anlaşmanın ardından başlayacak.

Sarı-kırmızılılarda transferin öncelikli hedeflerinden biri isi Celta Vigo'dan Emre Mor oldu. beIN Sports ekranlarında Emre Mor'un Galatasaray'a transfer durumunu değerlendiren Rüştü Reçber, "Emre Mor'u Fatih Terim'den başkası düzeltemez" ifadelerine yer verdi.

SALAH İLE YAN YANA KOYUN, EMRE DERİM

Rüştü Reçber açıklamasında, "Galatasaray'da en önemli şey kongreydi ve artık gelecek sezonn transfer planları başladı. Tabii burada önemli olan UEFA'nın vereceği karar. Öyle bir algı yaptılar ki UEFA ceza verecek ve nasıl bir ceza verecek durumu oluştu belki hiç ceza gelmeyecek. Şampiyonlar Ligi'ne yönelik bir kadro kurulması gerekiyor. Aslında Emre Mor benim yetenek bakımından son zamanlarda gördüğüm ender futbolculardan bir tanesi. Ama bunu kullanamayan futbolcuların da başında geliyor. Dortmund'a gittiğinde o kadar sevindim ki kendini eğitebileceği en iyi yerlerden biriydi ama olmadı. Celta Vigo'da da ortaya koyduğu performans benim beklentilerimin çok altında kaldı. Şimdi böyle bir oyuncudan bahsediyoruz; her an her şeyi yapabilir. Kıyaslama yapmak istemem ama Salah ile Emre'yi yan yana koyun ben Emre Mor derim yetenek bakımından. Ama bu yetenekleri sergileyebilme bakımından Salah 10 kat daha farklı bir noktada" dedi.

GARRY RODRIGUES'İ İKİYE KATLAR

Emre Mor'un Galatasaray'a gelmesini istemesinin nedeni olarak milli takımı gösteren Rüştü Reçber, "Emre'de sürat var, çabukluk var, hız var, dar alanda çalım atma özelliği var, ayağı çok iyi. Düzelteceği tek yer var. Galatasaray'a gelirse de onu Fatih Terim düzeltir. Ben biraz iddialı konuşma yapacağım ama Terim de düzeltemezse kimse düzeltemez. Çünkü Fatih terim'i iyi bilen insanlardan biriyim, inandığı oyuncuya sonuna kadar destek verir. Oyuncundan da bir şeyler gördüğü zaman Emre Mor, Rodriguez çarpı iki olur. Ümit ediyorum ki Emre gelir, milli takım içşin istiyorum. Milli takıma çok katkıları olacak" sözlerine yer verdi.

Sporx