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Emre Mor Galatasaraya evet dedi

SÜPER Lig’de mutlu sona ulaşan Galatasaray, gelecek sezonun kadrosunu inşa etmek için kolları erken sıvadı. Bu sene Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Cim-Bom’un transfer listesinin ilk sırasında Celta Vigo’da mutsuz olan Emre Mor yer alıyor. Devler Ligi’nde oynamayı çok isteyen 21 yaşındaki genç yıldız, Sarı-Kırmızılı takımın teklifini kabul etti. Emre Mor’un bu teklifi kabul etmesinde diğer önemli faktör ise Galatasaray’ın Teknik Direktörü Fatih Terim. Bilindiği gibi genç oyuncuyu ilk kez milli takıma çağıran isim de Fatih Terim olmuştu. Emre Mor, tecrübeli çalıştırıcı ile çalışmayı çok istiyor.

G.SARAY’DAN BAŞKA TEKLİF YOK

Emre’den ‘Evet’ cevabı alan Sarı-Kırmızılı yönetim Celta Vigo ile görüşmelere başladı. İspanyol Kulübü, Borussia Dortmund’a 13 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek aldığı Emre’den fazla zarar etmek istemiyor. Celta Vigo’nun bu nedenle önceliği oyuncuyu bonservis bedeliyle satmak. Ancak G.Saray dışında Emre için kulübe gelmiş resmi teklif yok. UEFA’nın kıskacında olan Cim-Bom da Emre’yi 1 yıl kiralamayı hedefliyor. İspanyol kulübe ise sözleşmeye satın alma opsiyonu koydurmak istiyor. Bu konuda görüşmeler devam ediyor. Aslan’ın 2 milyon euro civarında bir kiralama bedeli önereceği öğrenildi.

2 KEZ KADRO DIŞI KALDI

21 yaşındaki orta saha oyuncusu Celta forması altında bu sezon 2. kez kadro dışı bırakıldı. Nisan ayında teknik direktör Juan Carlos Unzue tarafından disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı kalmıştı. Özür dileyip affedildikten sonra aynı davranışları yapan milli oyuncu  2. kez kadro dışında bırakılmıştı. Emre,  Alman Kulübü Dortmund da disiplinsiz davranışları nedeniyle yollanmıştı. Geçtiğimiz sezon La Liga’da 23 müsabakaya çıkan Emre Mor, 1 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

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