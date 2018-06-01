Emre Çolak imzayı attı

İsmi bir süredir Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan Emre Çolak, büyük bir sürprize imza atarak yeni kulübüne imzayı attı.

Emre Çolak, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Wahda'ya transfer oldu.

Milli futbolcu Emre Çolak, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Wahda ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

27 yaşındaki futbolcunun yıllık 4 milyon Euro kazanacağı öğrenildi.

Galatasaray'la sözleşmesinin bitmesinin ardından 2016 yılında Deportivo La Coruna'ya transfer olan Emre Çolak, bu sezon 2 gol attı ve 1 de asist yaptı.