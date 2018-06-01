F.Bahçe'nin kabusu Aslan oluyor

F.Bahçe'nin kabusu Aslan oluyor

Akhisar’ın Fenerbahçe’yi 3-2 devirdiği son lig maçı ve kupa finalinde toplam 3 asist yaparak dikkat çeken Muğdat Çelik, Galatasaray’la el sıkışmak üzere.
Menajeri Beşiktaş'ı çıldırttı

Menajeri Beşiktaş'ı çıldırttı

Beşiktaş yönetimi, Anderson Talisca için son bir hamle yaptı.
Galatasaray'da 7 ayrılık

Galatasaray'da 7 ayrılık

Hiç süre alamayan Eray İşcan, Carrasso, Hakan Balta, Latovlevici, Koray Günter, Umut Gündoğan ile forma şansını yitiren Yasin Öztekin’in kontratları sona erdi.
Ozan Tufan'a Süper Lig'den talip var

Ozan Tufan'a Süper Lig'den talip var

Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'a sürpriz bir talip çıktı.
Transferi için İstanbul'a geldi

Transferi için İstanbul'a geldi

Her transfer döneminde adı Süper Lig kulüpleriyle anılan gurbetçi oyuncu Serdar Taşçı, Medipol Başakşehir ile transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a geldi.
Müthiş takas teklifi

Müthiş takas teklifi

Uzun süredir Beşiktaş’ın yıldızı Oğuzhan Özyakup’u transfer etmek isteyen İngiliz ekibi Everton, takas artı para önerisinde bulundu.
Beşiktaş'a yeşil ışık

Beşiktaş'a yeşil ışık

Kara Kartal’ın radarındaki Deniz Türüç, Beşiktaş’a yeşil ışık yaktı.
Kararını verdi! İşte 1. forveti

Kararını verdi! İşte 1. forveti

Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman ile teknik direktör Şenol Güneş, yeni sezon kadrosunun planlanması için bir araya geldi. Deneyimli teknik adam, Alvaro Negredo ve Vagner Love'ın takımdaki geleceğiyle ilgili fikrini başkan Fikret Orman'a iletti.

Emre Çolak imzayı attı

İsmi bir süredir Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan Emre Çolak, büyük bir sürprize imza atarak yeni kulübüne imzayı attı.

Emre Çolak imzayı attı

Emre Çolak, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Wahda'ya transfer oldu.

Milli futbolcu Emre Çolak, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Wahda ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

27 yaşındaki futbolcunun yıllık 4 milyon Euro kazanacağı öğrenildi.

Galatasaray'la sözleşmesinin bitmesinin ardından 2016 yılında Deportivo La Coruna'ya transfer olan Emre Çolak, bu sezon 2 gol attı ve 1 de asist yaptı.

Kaan Ayhan imzayı attı

Kaan Ayhan imzayı attı

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Iniesta'nın yeni takımı resmen açıklandı


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Emre Çolak imzayı attı

Emre Çolak imzayı attı

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Kaan Ayhan imzayı attı

Kaan Ayhan imzayı attı

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