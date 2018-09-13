Emre Belözoğlunun cezasına indirim

Tahkim Kurulu, Emre Belözoğlu'nun 3 maçlık cezasını 2 maça düşürdü.

TFF’den yapılan açıklama şu şekilde:

TFF Tahkim Kurulu 13 Eylül 2018 günlü (46) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2018/178 - K.2018/193 -Ek

Futbolcu Umut Dilek'in Kurulumuzun 21.06.2018 tarih ve E.2018/178 - K.2018/193 sayılı kararına karşı yargılamanın iadesi talebinde bulunmuştur. Talebin niteliği dikkate alınarak dosyanın duruşmalı incelenmesine karar verilmiştir. Duruşma için tayin edilen, 13.09.2018 Perşembe günü saat 14:15'de hazır bulunan tarafların sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

Mevzuatta sınırlı şekilde sayılan yargılamanın iadesi sebeplerinden biri olan "kararı etkileyecek yeni bir delil" mahiyetindeki 09.08.2017 tanzim ve imza tarihli; "Karşılıklı Sona Erdirme Protokolü" değerlendirilerek, futbolcu Umut Dilek'in yargılamanın iadesi talebinin kabulü ile Umut Dilek hakkında verilen 4 ay Sportif Cezanın kaldırılmasına, oyçokluğu ile,

2. E.2018/220 - K.2018/244 - Ek

Futbolcu Ercüment Kafkasyalı vekili'nin, 11.09.2018 tarihli maddi hatanın düzeltilmesine ilişkin dilekçesi incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; maddi hatanın düzeltilmesi talebinin kabulü ile futbolcu alacağının 127.414,15 TL olarak düzeltilmesine, oyçokluğu ile,

3. E.2018/235 - K.2018/253

Eyüp Spor Kulübü'nün futbolcu Vahit Yaşar ile ilgili Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 21.06.2018 tarih ve E.2018/253 - K.2018/217 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

4. E.2018/236 - K.2018/254

Eyüp Spor Kulübü'nün futbolcu Ethem Bayburt ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 21.06.2018 tarih ve E.2018/277 - K.2018/218 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

5. E.2018/258 - K.2018/255

Denizli Spor Kulübü'nün teknik adam Fatih Tekke ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 21.06.2018 tarih ve E.2018/317 - K.2018/219 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Denizli Spor Kulübü'nün feragati nedeniyle başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oyçokluğu ile,

6. E.2018/ 272 - K.2018/256

Büyükşehir Belediye Erzurum Spor Kulübü Derneği'nin idarecisi Zafer Aynalı ile ilgili PFDK'nın 06.09.2018 tarihli E.2018-2019/43 K.2018-2019/78 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma talebinin reddine,

- Büyükşehir Belediye Erzurum Spor Kulübü Derneği'nin idarecisi Zafer Aynalı'nın, rakip takım futbolcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-b. maddesi uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti ve 25.000,00 TL para cezasının FDT'nin 13. maddesi gereğince takdiren indirilmesi suretiyle; 14 gün hak mahrumiyeti ve 16.667,00 TL para cezası olarak düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile,

7. E.2018/273 - K.2018/257

Kayseri Spor Kulübü'nün futbolcusu Şamil Çinaz ile ilgili PFDK'nın 06.09.2018 tarihli E.2018-2019/41 K.2018-2019/66 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma talebinin reddine,

- Erteleme talebinin reddine,

- Kayseri Spor Kulübü'nün futbolcusu Şamil Çinaz'ın rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

8. E.2018/274 - K.2018/258

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün futbolcusu Emre Belözoğlu ile ilgili PFDK'nın 06.09.2018 tarihli E.2018-2019/43 K.2018-2019/79 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma talebinin reddine,

- Erteleme talebinin reddine,

- Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün futbolcusu Emre Belözoğlu'nun rakip takım yöneticisine yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 5 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, olayın oluş şekli dikkate alınarak FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 3 resmi müsabakadan men ve 7.800,00 TL para cezasının; haksız tahrikin derecesi dikkate alarak takdiren indirilmesi suretiyle; 2 resmi müsabakadan men ve 5.200,00 TL para cezası olarak düzeltilerek onanmasına oybirliği ile

9. E.2018/275 - K.2018/259

Tokat Spor Kulübü'nün PFDK'nın 06.09.2018 tarihli E.2018-2019/48 K.2018-2019/56 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Tokat Spor Kulübü'nün taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. Maddesi uyarınca 5.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.