"Fenerbahçe'ye 'oley' çekilmez"

"Fenerbahçe'ye 'oley' çekilmez"

Fenerbahçe kaptanı Hasan Ali Kaldırım, 2-2'lik Galatasaray derbisinde devre arası ve maç sonunda soyunma odasına damga vurdu.
Fenerbahçelileri kızdıracak sözler

Fenerbahçelileri kızdıracak sözler

Sezon sonunda futbolu bırakacağını açıklayan Robin van Persie, Fenerbahçe hakkında flaş itiraflarda bulundu.
Mehmet Demirkol Ersun Yanal'ı açıkladı

Mehmet Demirkol Ersun Yanal'ı açıkladı

Ünlü spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'nin son durumu hakkında çarpıcı açıklamalara imza attı.
Yalanlamadılar! Erol Bulut ve Fenerbahçe...

Yalanlamadılar! Erol Bulut ve Fenerbahçe...

Evkur Yeni Malatyaspor Genel Sekreteri Burak Çakır, son günlerde ismi Fenerbahçe ile adı geçen Malatyaspor teknik direktörü Erol Bulut hakkında açıklamalarda bulundu.
İşte Atatürk'ün tuttuğu takım

İşte Atatürk'ün tuttuğu takım

Ankaralı ünlü koleksiyoner Muhammet Yüksel, Mutafa Kemal Atatürk'ün tuttuğu takımı gösteren o belgeyi ortaya çıkardı...
Türkiye'nin en iyi yabancı 11'i

Türkiye'nin en iyi yabancı 11'i

Bilyoner.com, düzenlediği anketle Türkiye’de son 25 yılın en iyi futbolcularını belirledi. İşte Türkiye'nin son 25 yıldaki en iyi yabancılardan oluşan 11'i...
Rus ateşi: Helga Lovekaty

Rus ateşi: Helga Lovekaty

21 yaşındaki Rus model Helga Lovekaty, harika fiziği ve güzelliği ile göz dolduruyor.
Tam bir saksofon ustası!

Tam bir saksofon ustası!

25 yaşındaki Meksikalı başarılı model Chantel Zales, aynı zamanda saksofon ve keman ustası.

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe sorusuna net yanıt

Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, futbol kariyeriyle alakalı olarak sezon sonu oturup bir karar vereceğini belirterek, "İnşallah benim için şampiyonlukla güzel bir veda olur." dedi.

Emre Belözoğlundan Fenerbahçe sorusuna net yanıt

Emre Belözoğlu yaptığı açıklamada, sakatlığı nedeniyle  7-8 maçtır takımdan ayrı kaldığını hatırlatarak, "Biraz uzun bir sakatlık oldu.  Sezona da iyi bir giriş yapmıştım. Sakatlıklardan muzdarip, bununla tecrübelenmiş  bir oyuncuyum. Çok şükür 10 gündür ağrısız idman yapıyorum. Milli ara da benim  için iyi oldu. Takımım için her şeyimle mücadele etmek istiyorum." ifadelerini  kullandı.

Sakatlıklardan dönüşlerin kendisi için artık kolay olmadığını belirten  Emre, "37-38'ler futbol için kolay değil. Bazen eski takım arkadaşlarımı tenis  oynamaya çağırıyorum, oraya bile gelmiyorlar. Ben halen çok şükür oynamaya  çalışıyorum. Sakatlıklarım devam etmezse sezon sonu oturup bir karar vereceğim  ama büyük ihtimalle bu sene inşallah benim için şampiyonlukla güzel bir veda  olur." şeklinde konuştu.

Belözoğlu, aktif futbol kariyerinden sonrası hakkında ise şu sözleri kullandı:

"Hayatın gerçekleri, benim de hedeflerim var. Bir şeyin zamanı  gelmeden konuşmayı seven birisi değilim. Sezon sonunda mukavelem bitiyor.  Kulüple, hocayla konuşup ne yapacağıma karar vereceğiz. Çünkü burada sadece bir  futbolcu ilişkim yok. Hayatımın her döneminde bazı şeyler paylaştığım ve  sözlerine değer verdiğim insanlar var. Teknik direktörlükle alakalı UEFA A  Lisansı'nı aldım. Futbolu bıraksam, pro lisanslı bir teknik direktörün yanında  yardımcı hoca olarak çalışabilirim ama açıkçası futboldan sonra teknik  direktörlük mü, başka bir şey mi yapacağım, bununla ilgili bir karar vermedim.  Sezon sonu geldiğinde futbol bitecek mi, devam mı edecek, teknik adam mı  olacağım... Sportif direktörlük sertifikamı da almıştım. Sportif direktörlük ya  da teknik direktörlük olarak kafamda bazı şeyler var ama açıkçası tam olarak  oturtmadım."

Emresiz Medipol Başakşehir'in durumunun da gayet iyi olduğunu aktaran  deneyimli futbolcu, "Takımımızda yıllardır oturmuş bir sistem var. Birbirine  yakın 24-25 oyuncuya sahibiz ve sistemi oynamayı ezberlemiş bir oyuncu grubu var.  Kim oynarsa oynasın çok fark etmiyor. Tabii ki belirli kalitedeki oyuncuların  oynaması mutlaka skora etki edecektir ama şu an bakarsak ligde en yakın  rakibimizden 4 puan öndeyiz ve devre arası için daha 5 maç var. Takımın durumunu  çok iyi buluyorum. Bizlerin de vereceği destekle çok çok daha iyi olacağını  düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Beşiktaş ve Galatasaray şampiyonluktaki en büyük rakiplerimiz"

Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'in bu sezonki şampiyonluk şansı  hakkında şunları kaydetti:

"Ligin gerçeklerini bilen, 3-4 senedir bunu uygulamaya çalışan ve  diğer takımlara göre çok daha hazır bir takımız. Bizimle oynanan maçlarda bunu  net bir şekilde izleyenler anlıyorlardır. Abdullah hoca ve ekibinin oluşturduğu  sistem bize uzun zamandır bu başarıyı getiriyor. Kupa kazanamadık ama bu sene  skoru yakaladığımızda çok daha doğru oynuyoruz. Bu sene şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri biziz. Geçmişte bunun karşılığını kupa olarak alamamıştık ama  bu sene sonunda inşallah bunu kupayla taçlandırırsak bizden mutlusu olmaz."

Şampiyonluk yarışındaki rakipleriyle ilgili olarak da Emre, "Beşiktaş  ve Galatasaray şampiyonluktaki en büyük rakiplerimiz gibi gözüküyor. Kasımpaşa,  Yeni Malatya ve Antalya'nın çıkışları var. Ankaragücü gelmeye çalışıyor. 3-4  farklı takım da Avrupa yarışının içinde olacakmış gibi bir his bende oluştu.  Fenerbahçe biraz fazla geride kaldı gibi gözüküyor. Ligde şampiyon olmak  istiyorsanız maksimum 6-7 mağlubiyetle sezonu bitirmeniz gerekiyor.  Fenerbahçe'nin 5 mağlubiyeti var. Liderle aranızda 14 puan fark varken bunu  çevirmek kolay değil." yorumunda bulundu.

Fenerbahçe iddialarına yanıt

Emre Belözoğlu, Abdullah Avcı ile sezon sonunda Fenerbahçe'de göreve  başlayacağı iddiaları hakkında ise şunları söyledi:

"Benim bilgim dahilinde olan şeyler değil. Şu an Medipol Başakşehir  ailesi içerisinde, hocamız ve bizler bu takımın başarısı için elimizden gelen her  şeyi yapmaya devam edeceğiz. Sezon sonunda ne olur ne biter onu bilemeyiz.  Fenerbahçe benim yıllarımı geçirdiğim, hem çok güzel hem de sıkıntılı şeyler  yaşadığım gönlümdeki camia. Ama şu anda burada bu takımın başarısı için  çalışıyorum ve bunun dışında başka bir şey düşünmüyorum. Söylemiş olduğunuz  konuyla alakalı bana ulaşmış bir şey ya da birisiyle görüşmüşlüğüm de yok.  Mutlaka bunlar olacaktır, spekülasyon yapılacaktır. Önemli olan takımımıza  konsantrasyon sağlamamız."

Fenerbahçe'nin bu sezonki durumunu da değerlendiren 38 yaşındaki  futbolcu, "Tabii ki dışarıdan baktığımızda Fenerbahçe kadro yapılanması olarak  her sene yenilenerek yoluna devam etmek istedi. Ülkemiz futbolunun da bazı  gerçekleri var. Dışarıdan ligimiz kolay gözüküyor ama ben Türkiye liginin çok  zorlu olduğunu düşünüyorum. Kadro değişimleri yapıldığında, kadro mühendisliğinin  çok önemli olduğuna inanıyorum. Fenerbahçe bence bununla alakalı bir sıkıntı  yaşadı. Sezona kötü girdi. Geçen sene de sezona kötü girmişti ama Fenerbahçe her  zaman Fenerbahçe'dir. Bu ligin yine en önemli favorilerinden birisidir. Şu an  bulunduğu durumdan mutlaka çıkacaktır. Çünkü, bu güce sahip çok önemli bir  camiadan bahsediyoruz." açıklamasını yaptı.

"Volkan'ın camiaya ve kulübe nasıl sahip çıktığını iyi biliyorum"

Emre, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan eski takım arkadaşı Volkan  Demirel'le ilgili olarak da şu yorumda bulundu:

"Volkan benim her zaman arkadaşımdır, kardeşimdir. Volkan'la  Fenerbahçe'nin en zor zamanlarında beraber kader birlikteliği yaptık. O dönemde  Volkan'ın da camiaya ve kulübe nasıl sahip çıktığını iyi biliyorum. Ama sonuçta  kulübün, yönetimin ve yöneticilerinin almış olduğu bir karar var. İçinde  olmadığım için bir şey söylemem doğru olmaz. Şu an Medipol Başakşehir'in  oyuncusuyum ama Volkan her zaman benim arkadaşımdır. Dediğim gibi Fenerbahçe'nin  o sıkıntılı sürecinde, 3 Temmuz sürecinde Volkan'ın ne kadar samimi bir şekilde  camia için mücadele ettiğini iyi biliyorum.

Başakşehir genç golcüyü İstanbul'a getirdi

Başakşehir genç golcüyü İstanbul'a getirdi

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı

Arda Turan'a Rize'de tepki

Arda Turan'a Rize'de tepki


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Emre Belözoğlundan Fenerbahçe sorusuna net yanıt

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe sorusuna net yanıt

Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, futbol kariyeriyle alakalı olarak sezon sonu oturup bir karar vereceğini belirterek, "İnşallah benim için şampiyonlukla güzel bir veda olur." dedi.
Başakşehir genç golcüyü İstanbula getirdi

Başakşehir genç golcüyü İstanbul'a getirdi

Süper Lig lideri Medipol Başakşehir, Zambiya U 20 takımının golcüsü Lameck Banda'yı denemek için İstanbul'a getirdi.
İşte Burak Yılmazın yeni takımı

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı

Trabzonspor’da süresiz kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz’la ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi.
Arda Turana Rizede tepki

Arda Turan'a Rize'de tepki

Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya gelirken, oyuna ikinci yarıda dahil olan Arda Turan, ıslıklı protesto ile karşılaştı.
Başakşehir kazandı, liderliğini sürdürdü

Başakşehir kazandı, liderliğini sürdürdü

Medipol Başakşehir, Rizespor karşısında 2-1 kazanarak liderliğini sürdürdü.
Abdullah Avcıdan şampiyonluk sözleri

Abdullah Avcı'dan şampiyonluk sözleri

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1-0 kazandıkları Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Başakşehir Beşiktaşın yine kabusu oldu

Başakşehir Beşiktaş'ın yine kabusu oldu

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 11. hafta maçında Medipol Başakşehir sahasında Beşiktaş'ı 1-0 yendi.
Hamit Altıntoptan Arda Turana: Yaptıklarının bedelini ödemeli

Hamit Altıntop'tan Arda Turan'a: "Yaptıklarının bedelini ödemeli"

Eski milli futbolcu Hamit Altıntop, Şarkıcı Berkay Şahin ile Arda Turan arasında yaşanan kavgaya ilişkin, "İnsanlar yaptıkları tercihlerin ve yaşanan olayların bedelini ödemesi gerekir. Ne gerekiyorsa ve doğruysa yapılacaktır." dedi.
Arda Turanın cezası belli oldu

Arda Turan'ın cezası belli oldu

Medipol Başakşehir, Arda Turan’la ilgili kararı resmi siteden yaptığı açıklamayla duyurdu.
Galatasaraya haber yolladı: Alın beni

Galatasaray'a haber yolladı: "Alın beni"

Mert Günok'un arkasında yedek bekleyen tecrübeli file bekçisi Volkan Babacan'ın Galatasaray'a transfer olmak istediği öne sürüldü.
Adebayor tarihe geçti

Adebayor tarihe geçti

Bugüne kadar Sarı- Kırmızılı takıma karşı hat-trick yapan 13 futbolcu vardı. Adebayor ise Galatasaray’a karşı iki kez...
Emrede sıcak gelişme! Galatasaray...

Emre'de sıcak gelişme! Galatasaray...

Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlığı sebebiyle oynayamayan Emre Belözoğlu'nun durumunun iyi gittiği ve Galatasaray maçında sahada olacağı...
Edin Visca tranferinde flaş gelişme

Edin Visca tranferinde flaş gelişme

Trabzonspor, uzun süredir ilgilendiği Edin Visca transferinde geri adım attı....
Yok artık! Başakşehirden bir bomba daha!

Yok artık! Başakşehir'den bir bomba daha!

Savunmanın merkezine bir oyuncu transfer etmek isteyen Medipol Başakşehir, 22 yaşındaki Belçikalı stoper Jason Denayer'e gözünü dikti....
Adebayor: Kariyerimdeki en büyük hatam...

Adebayor: "Kariyerimdeki en büyük hatam..."

Medipol Başakşehir’in Togolu futbolcusu Emmanuel Adebayor, kariyerinin en kötü tercihinin Crystal Palace’a gitmek olduğunu söyledi....
İşte Abdullah Avcının hedefindeki 3 isim

İşte Abdullah Avcı'nın hedefindeki 3 isim

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen Başakşehir; Wakaso, Elia ve Tunay Torun'un peşine düştü....