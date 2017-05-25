Emre Belözoğlu, Volkan Şen ve Tayfur Havutçu ifade verdi

Yurda kaçak yollarla ve sahte belgelerle lüks araç soktukları iddia edilen şebekeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Tayfur Havutçu, Emre Belözoğlu ve Volkan Şen'in 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifadelerine başvuruldu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yurda kaçak yollarla ve sahte belgelerle lüks araç soktukları iddia edilen şebekeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında eski futbolcu Tayfur Havutçu ile futbolcular Emre Belözoğlu ve Volkan Şen'in 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifadelerine başvuruldu. İfadelerinin ardından futbolcular Maslak'taki İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndan ayrıldı.

LÜKS ARAÇ SATMAYA ÇALIŞMIŞLAR

Bir kısım örgüt mensuplarının, telefonla aradıkları Havutçu, Belözoğlu ve Şen'e soruşturmaya konu lüks araçları satmaya çalıştıkları, ancak futbolcuların bu teklifi kabul etmedikleri öğrenildi.

21 LÜKS ARACA EL KONULDU

Öte yandan soruşturma kapsamında aralarında Futbolcu Ozan Tufan'ın aracının da bulunduğu 21 lüks araca el konuldu. Geçtiğimiz günlerde ifade veren Fenerbahçeli Futbolcu Ozan Tufan'ın da ifadesi ortaya çıktı. Ozan Tufan'ın ifadesinde söz konusu aracın yurda kaçak yollardan sokulan araç olduğu bilmediğini söylediği öğrenildi. Ozan Tufan'ın dosyadaki konumunun 'mağdur' olduğu da kaydedildi.

ÖRGÜT LİDERİ OLMAKLA SUÇLANAN N.E. GÖZALTINDA

Örgüt liderinin N.E.'nin de aralarında bulunduğu bir kısım şüphelilerin ise jandarmadaki işlemlerinin hala devam ettiği kaydedildi. İfadesi alınan şüphelilerin kısım kısım serbest bırakıldığı da ifade edildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, yurda kaçak yollarla ve sahte belgelerle lüks araç soktuğu iddia edilen şebekeye yönelik 23 Mayıs Salı günü operasyon yapılmıştı. Soruşturma dosyasında 101 kişi 'şüpheli' sıfatıyla yer almıştı. Fenerbahçeli Futbolcu Ozan Tufan da soruşturma kapsamında ifade vermiş, ardından serbest bırakılmıştı.