Emre Belözoğlu ile 1 yıl daha!

Medipol Başakşehir, kaptanı Emre Belözoğlu'nun sözleşmesini 1 yıl uzattı. 37 yaşındaki Emre Belözoğlu, 2017-2018 sezonunun sonuna kadar Medipol Başakşehir forması giyecek.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, kaptanı Emre Belözoğlu'nun sözleşmesini 1 yıl uzattı. 37 yaşındaki tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu'nun Medipol Başakşehir ile olan sözleşmesi 2017- 2018 sezonu sonuna kadar uzatılmış oldu.

2015-2016 sezonunun başında Medipol Başahşehir'e transfer olan Emre Belözoğlu, geçtiğimiz sezon 30 maçta 3 gol 3 asist, bu sezon ise 21 maçta 4 gol 4 asistlik katkı yaptı.

Kulübün sosyal medya hesabına açıklamada bulunan başkan Göksel Gümüşdağ, şunları kaydetti:

"Emre Belözoğlu’nun buradaki ikinci sezonu. Geldiğinden bu yana Medipol Başakşehir’e çok önemli katkıları oldu. Uluslararası tecrübesi ve kişiliğiyle takıma ağabeylik yapıyor. Kaptanlığından tüm takım çok memnun. Hocamız Abdullah Avcı ve yönetimimizin de isteğiyle Emre Belözoğlu ile bir yıl daha devam etme kararı aldık ve sözleşmesini uzatıyoruz. Hayırlı olsun. Emre

Belözoğlu’nun tecrübesi, Başakşehir için çok önemli. Çünkü tecrübe bizim şu an en önemli eksiğimiz. Emre buradaki 2 yıl içinde, herkesin söylediğinin dışında bize inanılmaz katkı sağladı."

Deneyimli oyuncu Emre Belözoğlu ise şu ifadeleri kullandı:

"Bu kulüpteki ikinci senem. Türk futbolunun en samimi ailesinin içindeyim. Bir sene daha futbol oynama şansı verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Burası ailem gibiydi, Sayın Başkanımız beni gönderseydi de kapıdan kovulup bacadan girme misali gibi bir niyetim vardı. Bir sene daha futbol oynamak istiyorum. Bu fırsatı bana verdikleri için başkanımıza, yönetimimize ve teknik direktörümüze teşekkür ediyorum."