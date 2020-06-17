Emre Belözoğlu, Cüneyt Çakıra bakın ne demiş

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Trabzonspor maçında yedek kulübesinde kırmızı kart gören Emre Belözoğlu'nun hakem Cüneyt Çakır'a ne dediği ortaya çıktı.

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile oynadıkları karşılaşmada önce sarı sonra da kırmızı kart görerek atıldı.

"ALLAH'TAN KORK CÜNEYT HOCA!"

Serdar Aziz, Sörloth'un müdahalesiyle yerde kalınca, yedek kulübesinde duran Emre, pozisyonun içindeki Sörloth ile diyaloğa girdi.

Pozisyon sonrası sarı kart gören Emre hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi. Bu tepki nedeniyle sarı kart gören Emre itirazlarına devam ederken, "Allah'tan kork! Sörloth'un yaptıkları ne olacak? Bir de ona bak sana hoca!" diye bağırınca ikinci sarıdan kırmızı kartla kulübeden atıldı.

(Sporx)