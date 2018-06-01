Emre Akbabaya karşılık 3 futbolcu teklif edildi

Transferde para harcamaktan çok elinde bulunan ancak yararlanamadığı oyuncuları kullanma politikasıyla hareket eden Beşiktaş yönetimi, milli oyuncu için son derece cazip bir teklif sundu. Cevabını bekliyor.

YENİ sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, transfer piyasasında yine aktif rol oynayacak. Önceki gün Şenol Güneş ve yönetim arasında yapılan yaklaşık 5 saatlik zirvede alınan kararlar bir bir uygulamaya konuluyor. Güneş’le yapılan sözlü toplantının ardından Hoca’dan istenen yazılı rapor hazırlanıyor. Tecrübeli ismin raporunu hafta başında yönetime teslim etmesi bekleniyor. Toplantıda yönetim transfer konusunda para harcamama kararı aldı. Eldeki faydalanılamayan oyuncular takasta kullanılacak ve ihtiyaçlar giderilecek.

LOVE’ıN YILLIK ÜCRETİ SORUN

Kartal’ın kadrosunda görmek istediği Alanyaspor’un genç oyuncusu Emre Akbaba hedefteki ilk isim. Alanyaspor’un 5 milyon euro istediği bu oyuncu için Beşiktaş son derece cazip bir takas önerisinde bulunacak. Yönetimin aldığı karara göre Emre’ye karşılık Wagner Love, Mustafa Pektemek ve Aras üçlüsü gözden çıkartılmış durumda. Ancak Wagner Love’ın aldığı sezonluk ücreti Alanyaspor cephesinin kabul etme ihtimali zor. Wagner Love, sezonluk 2 milyon euro garanti para alıyor.

EMRE GELMEYİ ÇOK İSTİYOR

Alanyaspor’un geçen sezon ligde kalmasında büyük pay sahibi olan ve Milli Takım’a kadar yükselen Emre Akbaba da Beşiktaş forması giymek istiyor. Emre Akbaba daha önce, “Yönetim bana bu sezon kal, sezon sonu kolaylık gösteririz” diye söz verdi açıklaması yaparak, ayrılma niyetini ortaya koymuştu. Transfer döneminin resmen başlamasının ardından taraflar arasında görüşmelerin daha somut şekilde ilerlemesi bekleniyor.

Akşam