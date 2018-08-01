Milan'a süper haber

Milan'a süper haber

UEFA'dan men cezası alan İtalyan Kulübü Milan'a CAS'tan iyi haber geldi.
Büyük sürpriz! Almeida imzayı attı

Büyük sürpriz! Almeida imzayı attı

Portekiz 2. Lig ekibi Academica, Hugo Almeida'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Bolasie transferi bitti gibi

Bolasie transferi bitti gibi

İngiliz basını, Bolasie’nin Fenerbahçe ile anlaşmaya yakın olduğunu yazdı.
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Menajerinden Cimbom'a yeşil ışık

Cim-Bom’un gündeminde olan Anderlechtli stoperin menajeri Balkan, “Kara, Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi’nde oynamak ister” dedi.
Serdar Gürler her an imzalayabilir

Serdar Gürler her an imzalayabilir

G.SARAY bir yerli yıldıza daha imza attırmak üzere.
Andre Ayew'de sona gelindi

Andre Ayew'de sona gelindi

İngilizler, Ganalı yıldızın Beşiktaş’a transfer olacağını yazdı. Kartal’ın, 29 yaşındaki kanat oyuncusunun kiralanması konusunda Swansea City ile büyük oranda anlaştığı vurgulandı.
4 futbolcu Cocu'yu büyüledi

4 futbolcu Cocu'yu büyüledi

İsviçre kampı öncesi İstanbul’da yapılan hazırlıklarda Hollandalı teknik adamın en fazla dikkatini çeken futbolcular Eljif Elmas, Mehmet Ekici, Giuliano ve Josef oldu.
İşte Güneş'in yeni 10 numarası

İşte Güneş'in yeni 10 numarası

Slovakya kampının en iyilerinden biri olarak ön plana çıkan Oğuzhan Özyakup, 10 numarayı kaptı. Başkan Orman’ın transferin gecikebileceği bilgisini vermesi üzerine Şenol Güneş kadro içi çözümler üretiyor.

Emre Akbaba transferinde mutlu son

Geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla göz dolduran ve milli takıma kadar yükselen Emre Akbaba’nın yeni takımı belli oldu.

Emre Akbaba transferinde mutlu son

Adı sık sık Galatasaray ile anılmasına rağmen Başakşehir’le de flört halinde olan tecrübeli futbolcu Başakşehir’le anlaşmaya vardı. Her iki kulübün başkanları Emre transferinde ortak noktada buluşurken, 25 yaşındaki futbolcunun inadının kırılması bu transferi mutlu sona ulaştırdı.

Bir sonraki satıştan yüzde 15 pay

Başakşehir ile Alanyaspor’un anlaşmasına göre Emre’nin bonservisine 5 milyon euro ödenecek. Bu paranın yarısı peşin, kalan tutar ise 2 yıl sonra verilecek. Ayrıca kontratta yazan bir diğer madde ise Alanyaspor’un Emre Akbaba’nın bir sonraki satıştan alacagı yüzde 15 pay.

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Tolga Ciğerci'ye Süper Lig'den sürpriz talip

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Emre Belözoğlu'ndan çok konuşulacak Trabzonspor açıklaması

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Akşam

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Emre Akbaba transferinde mutlu son

Emre Akbaba transferinde mutlu son

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