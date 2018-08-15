Emre Akbaba için son teklif yapıldı

Galatasaray, transferi için uzun süredir uğraş verdiği Alanyasporlu Emre Akbaba için son teklifini yaptı.

Alanyaspor'a yıldız futbolcu için 2,8 milyon artı bir futbolcu önerisinde bulunan sarı kırmızılılar, bu teklifin de kabul etmemesi halinde Emre Akbaba'yı gelecek sezon bedelsiz olarak kadrosuna katacağı belirtti.

Bu gelişmeler üzerine Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal da, Galatasaray transfer olmayı çok isteyen öğrencisinin yanında yer alarak, yönetime "Emre'nin aklı fikri Galatasaray'da. Bu kafayla bize faydalı olması çok zor. Uzatmadan bu işe son noktayı koyun" dediği öğrenildi.

Emre için kapıyı 7 milyondan açan ardından 5 milyon Euro'ya düşen Alanya yönetiminin Galatasaray'ın son teklifini kabul etmesi bekleniyor.

Sabah