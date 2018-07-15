4 futbolcu Cocu'yu büyüledi

4 futbolcu Cocu'yu büyüledi

İsviçre kampı öncesi İstanbul’da yapılan hazırlıklarda Hollandalı teknik adamın en fazla dikkatini çeken futbolcular Eljif Elmas, Mehmet Ekici, Giuliano ve Josef oldu.
İşte Güneş'in yeni 10 numarası

İşte Güneş'in yeni 10 numarası

Slovakya kampının en iyilerinden biri olarak ön plana çıkan Oğuzhan Özyakup, 10 numarayı kaptı. Başkan Orman’ın transferin gecikebileceği bilgisini vermesi üzerine Şenol Güneş kadro içi çözümler üretiyor.
Ozan bu kez Premier Lig'e gidiyor

Ozan bu kez Premier Lig'e gidiyor

Cocu’nun gelişiyle F.Bahçe’de kalma umudu artan Ozan Tufan’a Premier Lig'den talip çıktı. İspanyol ekip Girona'nın bonservis bedeli nedeniyle vazgeçtiği Ozan için Crystal Palace'ın kesenin ağzını açtığı belirtildi.
Vida bombası! Taraftarlar bastırıyor

Vida bombası! Taraftarlar bastırıyor

Beşiktaş’ın 13.2 milyon pound değer biçtiği Vida’nın alınması için Everton taraftarı kulübe yoğun baskı yapıyor.
Süper Lig'den talibi var

Süper Lig'den talibi var

Devre arasında Alanyaspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Vagner Love Çaykur Rizespor talip oldu.
Sözleşmesi mecburen uzatılıyor

Sözleşmesi mecburen uzatılıyor

Galatasaray'da Eray İşcan'ın sözleşmesi 'mecburen' uzatılıyor.
İsmail Köybaşı'na 2 talip birden

İsmail Köybaşı'na 2 talip birden

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden beri istediği formu yakalayamayan İsmail Köybaşı, Fenerbahçe'den ayrılıyor.
Tarık Çamdal'da sıcak gelişme

Tarık Çamdal'da sıcak gelişme

Galatasaray’da adeta istenmeyen adam olarak ilan edilen Tarık Çamdal, yönetimi harekete geçirdi.

Emre Akbaba bombası! Hocası resmen açıkladı

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, yeni sezon öncesi yapılan transferlerden memnun olduğunu, Emre Akbaba'nın da takımdan ayrılmak istediğini açıkladı.

Emre Akbaba bombası! Hocası resmen açıkladı

beIN Sports'a konuşan Bakkal, "Bobo geldi, milli takım oyuncularımız da geldi. Emre Güral'ı aldık, iyi bir transfer. Kadroya fazla bir külfet çıkarmadan iyi transferler yaptığımızı düşünüyorum. Ödüllendirilecek bir yönetimimiz var. 'Djalma' dedim aldı, 'Bobo' dedim aldı." ifadelerini kullandı.

Emre Akbaba'nın takımdan ayrılmak istediğini söyleyen deneyimli teknik adam, "Emre'nin de bizimle kalması bir kazanç diye düşünüyorum. Orada oyuncumuz var, bayağı bir isim de kattık. Emre zaten gidecek yani. Gitmek istiyor. Biz de önünü açtık. Şu ana kadar da bir gelişme olmadı. Emre zaten almış gidiyor. Formunun zirvesinde. Döndüğü zaman da aynı formuyla devam ediyor." dedi.

Takımın yeni sezon hedefi ile ilgili de konuşan Mesut Bakkal, "Fazla kadroyla oynamadık. Artık düşme tehlikesi yok. Biz de yaptığımız transferler ile hedefi kanıtladık. Bu kadroyu dağıtmadık, üzerine koyduk. Türkiye Ligi'nde öne giden en iyi ikinci takım Alanyaspor. Geçen seneki sıkıntıların yaşanmayacağına inancım tam. Şehirde zaten inanılmaz güzel bir enerji var. Takımı kurtarmamla da güzel bir enerji oluştu. Düşme tehlikesi değil de; hedefe oynayan bir takım istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Bobo geri dönüyor

Bobo geri dönüyor

Emre Akbaba'dan transfer açıklaması geldi

Emre Akbaba'dan transfer açıklaması geldi

Süper Lig'de asrın takası! Ne Cimbom'a ne Başakşehir'e

Süper Lig'de asrın takası! Ne Cimbom'a ne Başakşehir'e


 

Ajansspor

YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Emre Akbaba bombası! Hocası resmen açıkladı

Emre Akbaba bombası! Hocası resmen açıkladı

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, yeni sezon öncesi yapılan transferlerden memnun olduğunu, Emre Akbaba'nın da takımdan ayrılmak istediğini açıkladı.
Bobo geri dönüyor

Bobo geri dönüyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor eski Beşiktaşlı Bobo ile anlaşma sağladı.
Emre Akbabadan transfer açıklaması geldi

Emre Akbaba'dan transfer açıklaması geldi

Emre Akbaba, "Devre arasında gitme durumum vardı, başkan takımda kalmamı istedi, 'Sezon sonu sana kolaylık sağlarız' dedi. Şimdi sezon sonu geldi, bakalım. Her futbolcunun büyük takım hedefi vardır" dedi.
Süper Ligde asrın takası! Ne Cimboma ne Başakşehire

Süper Lig'de asrın takası! Ne Cimbom'a ne Başakşehir'e

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yeni sezon öncesi transferde bu kez kolları daha erken sıvadı. İlk hedef Aytemiz Alanyaspor'dan milli yıldız Emre Akbaba.
Yenilginin ardından ayrılık

Yenilginin ardından ayrılık

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, tecrübeli teknik adam Hikmet Karaman ile yollarını ayırdı. Akdeniz ekibi yeni teknik adam olarak bir başka tecrübeli isim Mesut Bakkal ile anlaşma sağladı.
Fenerbahçeden sürpriz transfer hamlesi

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi

Ara transferin suskun takımı Fenerbahçe, bir son dakika atağında bulundu. Sarı-lacivertlilerin Aytemiz Alanyaspor'dan Emre Akbaba'yı istediği ifade edildi.
Beşiktaşta bir ayrılık daha

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha

Orlando City'den Beşiktaş'a transfer olan Cyle Larin'in yeni durağı Aytemiz Alanyaspor oldu. Vagner Love transferini bitiren Kara Kartal, Larin'i 6 aylık kiralık olarak Aytemiz Alanyaspor'a gönderdi.
Vagner Love hayırlı olsun

Vagner Love hayırlı olsun

Beşiktaş forvet transferinde sona yaklaşıyor. Siyah Beyazlılar, Wagner Love için 3 milyon Euro'yu gözden çıkardı.
Vagner Love depremi

Vagner Love depremi

Alanyaspor'dan alacaklarının ödenmemesi sebebiyle ayrıldığı iddia edilen Vagner Love, Flamengo ile masaya oturdu.
Vagner Love ile ilk temas kuruldu

Vagner Love ile ilk temas kuruldu

Forvet arayan Galatasaray’da sürpriz Vagner Love gelişmesi.
Ryan Babel tepkisi

Ryan Babel tepkisi

Aytemiz Alanyaspor Futbol Şube Sorumlusu Metin Fahri Özçelik, Beşiktaşlı Ryan Babel’e verilen cezanın 1 maça indirilmesine tepki...
Haftanın hakemleri belli oldu! Ali Palabıyık...

Haftanın hakemleri belli oldu! Ali Palabıyık...

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında görev alacak hakemler belli oldu....
Etoo Antalyaspora hayat verdi

Eto'o Antalyaspor'a hayat verdi

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor’u 2-1 mağlup etti....
Beşiktaşın istediği Omeruo İstanbula geldi

Beşiktaş'ın istediği Omeruo İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Kenneth Omeruo, İstanbul'a geldi....
Alanyaspor son dakika golüyle güldü

Alanyaspor son dakika golüyle güldü

Spor Toto Süper Lig'in 2. hafta maçında Alanyaspor, Antalyaspor'u 2-1'lik skorla yendi. Ev sahibi ekip, uzatmaların son...