Milan'a süper haber

Milan'a süper haber

UEFA'dan men cezası alan İtalyan Kulübü Milan'a CAS'tan iyi haber geldi.
Büyük sürpriz! Almeida imzayı attı

Büyük sürpriz! Almeida imzayı attı

Portekiz 2. Lig ekibi Academica, Hugo Almeida'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Bolasie transferi bitti gibi

Bolasie transferi bitti gibi

İngiliz basını, Bolasie’nin Fenerbahçe ile anlaşmaya yakın olduğunu yazdı.
Menajerinden Cimbom'a yeşil ışık

Menajerinden Cimbom'a yeşil ışık

Cim-Bom’un gündeminde olan Anderlechtli stoperin menajeri Balkan, “Kara, Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi’nde oynamak ister” dedi.
Serdar Gürler her an imzalayabilir

Serdar Gürler her an imzalayabilir

G.SARAY bir yerli yıldıza daha imza attırmak üzere.
Andre Ayew'de sona gelindi

Andre Ayew'de sona gelindi

İngilizler, Ganalı yıldızın Beşiktaş’a transfer olacağını yazdı. Kartal’ın, 29 yaşındaki kanat oyuncusunun kiralanması konusunda Swansea City ile büyük oranda anlaştığı vurgulandı.
4 futbolcu Cocu'yu büyüledi

4 futbolcu Cocu'yu büyüledi

İsviçre kampı öncesi İstanbul’da yapılan hazırlıklarda Hollandalı teknik adamın en fazla dikkatini çeken futbolcular Eljif Elmas, Mehmet Ekici, Giuliano ve Josef oldu.
İşte Güneş'in yeni 10 numarası

İşte Güneş'in yeni 10 numarası

Slovakya kampının en iyilerinden biri olarak ön plana çıkan Oğuzhan Özyakup, 10 numarayı kaptı. Başkan Orman’ın transferin gecikebileceği bilgisini vermesi üzerine Şenol Güneş kadro içi çözümler üretiyor.

Emre Akbaba Aslan olmak üzere

25 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaşan Galatasaray’ın, Alanyaspor’la da pazarlıklarda aşama kaydettiği ve tarafların el sıkışma noktasına geldiği öğrenildi.

Emre Akbaba Aslan olmak üzere

Cim Bom’a Emre Akbaba müjdesi... Sarı-Kırmızılılar, uzun süre önce anlaşma sağlanan 25 yaşındaki oyuncu için, kulübü Alanyaspor’la da el sıkışmak üzere.

Galatasaray’a gidebilmek için Başakşehir’den gelen teklifi geri çeviren Emre, kulüplerin mutabakat sağlamasını bekliyordu. Bu doğrultuda devam eden pazarlıklarda aşama kaydedildiği öğrenildi. Galatasaray Yönetimi, bonservis bedeli konusunda 3 milyon Euro’nun üzerine çıkmaya razı oldu.

Alanyaspor da 5 milyon Euro’dan geri adım atınca, bir anlamda ortak noktada buluşuldu. Ya şimdi ya da bedava! Pazarlıklar birkaç gün daha devam edecek. Galatasaray için önemli noktalardan biri de ödeme takvimi. Bonservis konusunda taksit kolaylığı sağlanırsa, Sarı-Kırmızılılar’ın teklifi birkaç yüz bin Euro daha arttırması gündemde. Alanya cephesi de artık Emre Akbaba krizinin çözümlenmesini istiyor. Aksi takdirde sezon sonunda yıldız futbolcunun mukavelesi sona erecek ve Ocak ayında istediği kulüple anlaşma şansı bulacak.

Terim’in mesajı etkiledi

Kulübe yakın kaynaklar, Galatasaray ile Alanya arasındaki pazarlıkların, ligin ilk haftasının bitimiyle birlikte sona ereceğini ve önümüzdeki hafta başında imzaları atılmasının beklendiğini ifade ediyor. Özellikle Fatih Terim’in Süper Kupa’nın kaybedilmesi sonrasında verdiği ‘acil transfer’ mesajının, yönetimi harekete geçirdiği belirtiliyor.

Fatih Terim'den flaş karar! Onyekuru...

Fatih Terim'den flaş karar! Onyekuru...

İsveçli golcü Galatasaray'a

İsveçli golcü Galatasaray'a

Süper Kupa Akhisarspor'un

Süper Kupa Akhisarspor'un


 

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Emre Akbaba Aslan olmak üzere

Emre Akbaba Aslan olmak üzere

25 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaşan Galatasaray’ın, Alanyaspor’la da pazarlıklarda aşama kaydettiği ve tarafların el sıkışma noktasına geldiği öğrenildi.
Fatih Terimden flaş karar! Onyekuru...

Fatih Terim'den flaş karar! Onyekuru...

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Galatasarayı yıkan haber

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