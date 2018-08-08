Emre Akbaba Aslan olmak üzere

25 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaşan Galatasaray’ın, Alanyaspor’la da pazarlıklarda aşama kaydettiği ve tarafların el sıkışma noktasına geldiği öğrenildi.

Cim Bom’a Emre Akbaba müjdesi... Sarı-Kırmızılılar, uzun süre önce anlaşma sağlanan 25 yaşındaki oyuncu için, kulübü Alanyaspor’la da el sıkışmak üzere.

Galatasaray’a gidebilmek için Başakşehir’den gelen teklifi geri çeviren Emre, kulüplerin mutabakat sağlamasını bekliyordu. Bu doğrultuda devam eden pazarlıklarda aşama kaydedildiği öğrenildi. Galatasaray Yönetimi, bonservis bedeli konusunda 3 milyon Euro’nun üzerine çıkmaya razı oldu.

Alanyaspor da 5 milyon Euro’dan geri adım atınca, bir anlamda ortak noktada buluşuldu. Ya şimdi ya da bedava! Pazarlıklar birkaç gün daha devam edecek. Galatasaray için önemli noktalardan biri de ödeme takvimi. Bonservis konusunda taksit kolaylığı sağlanırsa, Sarı-Kırmızılılar’ın teklifi birkaç yüz bin Euro daha arttırması gündemde. Alanya cephesi de artık Emre Akbaba krizinin çözümlenmesini istiyor. Aksi takdirde sezon sonunda yıldız futbolcunun mukavelesi sona erecek ve Ocak ayında istediği kulüple anlaşma şansı bulacak.

Terim’in mesajı etkiledi

Kulübe yakın kaynaklar, Galatasaray ile Alanya arasındaki pazarlıkların, ligin ilk haftasının bitimiyle birlikte sona ereceğini ve önümüzdeki hafta başında imzaları atılmasının beklendiğini ifade ediyor. Özellikle Fatih Terim’in Süper Kupa’nın kaybedilmesi sonrasında verdiği ‘acil transfer’ mesajının, yönetimi harekete geçirdiği belirtiliyor.

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