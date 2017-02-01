Fenerbahçe'de Teknik Direktör Dick Advocaat'ın kadro dışı bıraktığı Emenike ve van der Wiel affedildi.

Fenerbahçe'de daha önce disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan ve kendilerine kulüp bulmaları istenen Emmanuel Emenike ve Gregory van Der Wiel affedildi. Devre arası transfer döneminde kulüp bulamayan ve elde kalan ikiliden ligin ikinci yarısında faydalanmak isteyen Advocaat af için yeşil ışık yaktı. Oyuncuların cezalarını çektiğini düşünen Hollandalı çalıştırıcı ikiliyi affetti.

Tecrübeli teknik adam kadro dışı kararından vazgeçti ve böylece iki oyuncu önümüzdeki günlerde takım ile çalışmalara katılacak.