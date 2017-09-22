Eljif Elmas gerçeği ortaya çıktı!

Şekip Mosturoğlu, “FIFA’dan transfere onay çıkmaması halinde, 27 Eylül’de 18 yaşını dolduracak olan Eljif Elmas’ın başka bir takım tarafından transfer edilme tehlikesi doğacaktı” dedi.

FIFA’nın salı günü Eljif Elmas’ın transferine onay vermesinin ardından, “Bunun ne faydası olacak! Elmas, ocak ayına kadar oynayamayacak” yorumları yapılmıştı. Asbaşkan Şekip Mosturoğlu ise bu kararın son derece önemli olduğunu söyledi.

Mosturoğlu, “FIFA’dan transfere onay çıkmaması halinde, 27 Eylül’de 18 yaşını dolduracak olan Eljif Elmas’ın başka bir takım tarafından transfer edilme tehlikesi doğacaktı” dedi.