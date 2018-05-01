Oğuzhan'la ilgili sürpriz iddia

Oğuzhan'la ilgili sürpriz iddia

Son 16 haftada sadece 1-0 kazanılan Alanyaspor maçında 90 dakika forma giyen Oğuzhan'ın Newcastle'la 3+2 yıllık ön protokol imzaladığı iddia edildi.
İşte Mancini'nin yeni takımı

İşte Mancini'nin yeni takımı

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini, İtalya Milli Takımı teknik direktörlüğü için İtalya Futbol Federasyonu'yla anlaştı.
Cimbom derbi gecesi para bastı

Cimbom derbi gecesi para bastı

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Şampiyon Barcelona

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İki La Liga ekibi peşinde

Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2019 yılının Haziran ayında bitecek olan Fabri bomba bir iddia ortaya atıldı.
Hem yeni sözleşmeyi hem de %100 zammı kaptı

Hem yeni sözleşmeyi hem de %100 zammı kaptı

Fatih Terim’in gözüne giren Sinan Gümüş, 1.2 milyon Euro’dan 4 yıllık imza atacak. Sinan’ın toplam kazancı 24 milyon lira olacak

Elia bombası

Premier Lig’e dönüş hazırlığındaki Wolverhampton, transfer harekatına Türkiye’den başlıyor. İngiliz kulübü, Talisca’dan sonra Eljero Elia’yı da listesine ekledi, çalışmalarına başladı.

Elia bombası

Medipol Başakşehir ile başarılı bir sezon geçiren ve şampiyonluğa oynayan Eljero Elia, sürpriz bir taliple karşı karşıya.

Bu sezon Championship’te başarılı olan ve Premier Lig’e dönme hazırlığındaki Wolverhampton, transfer çalışmalarını Türkiye’den başlatıyor.

İngiliz kulübü, Başakşehir’de Elia’yı transfer etmek için resmen harekete geçti. Daily Mail Gazetesi’nde yer alan haberde, Wolves’un 1.5 milyon poundu gözden çıkardığı belirtildi.

Daha önce Premier Lig’de Southampton’da oynayan Elia’nın da Ada’ya dönmeye sıcak bakabileceği iddia edildi.

Wolverhampton,  Beşiktaş’ın yıldızı Anderson Talisca ile de ilgileniyor.

Başakşehir ikinci yarıda açıldı

Başakşehir ikinci yarıda açıldı

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