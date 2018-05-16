Elano geri dönüyor

Bir zamanlar Galatasaray forması giyen Brezilyalı yıldız Elano Süper Lig'e geri dönüyor.

Spor Toto Süper Lig’in flaş ekibi Demir Grup Sivasspor, transferde düğmeye bastı.

Roberto Carlos, Cicinho ve son olarak Robinho gibi Brezilyalı yıldızları bünyesine kazandıran Kırmızı beyazlılardan bir bomba daha geldi.

Edinilen bilgiye göre; Sivassporlu yetkililer Galatasaray ve Manchester City’nin eski futbolcusu Brezilyalı Elano ile görüşme gerçekleştirdi.

Aktif futbol yaşamına 2016 yılında Santos’da son veren ve Brezilya ekibinin teknik ekibinde yer alan Elano, teknik direktörlük görevi için Sivasspor’la görüştü.

Sivasspor'un yıldız ismi Robinho'nun Elano'yu Kırmızı beyazlılara önerdiği belirtildi. Daha önce Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Zico'yu da gündemine alan Sivas temsilcisinin Zico'dan olumsuz yanıt aldığı ve deneyimli çalıştırıcının Japonya'nın yolunu tutacağı öğrenildi.

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