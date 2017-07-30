El Clasico sonrası Ardadan şok hareket!

Barcelona'nın Real Madrid'i 3-2 yenerek Avrupa Kulüpler Şampiyonası şampiyonu olmasının ardından Arda Turan kupa pozu sırasında kareye girmedi.

Barcelona'da Arda Turan ayrılığı tekrardan gündeme geldi. Uzun süredir Katalan ekibinden ayrılacağı gündeme gelen Arda Turan'ın Real Madrid zaferinin ardından çekilen kupa fotoğrafında kareye girmeyerek arka tarafta olması dikkat çekti.

MUTSUZ GÖRÜNÜYOR

Arda Turan'ın kupa pozu verilirken takımla beraber olmaması gözlerden kaçmazken tören sırasında arka tarafta tek başına olduğu görüldü. Arda Turan'ın mutsuz yüzü asık hali ise bir diğer detaydı.

AYRILIK İDDİALARI TEKRARDAN GÜÇLENDİ

İspanyol basınında Barcelona'nın zaferi manşetlerdeyken yaşanılan bu durum sonrasında Arda Turan için "Ayrılığın en fotoğrafı" yorumlarında bulunuldu.

'KRAL KUPASI'NDA DA YALNIZDI

Geçen sezon Kral Kupası'nı kazanan Barcelona'da kutlamalar yapılırken Arda Turan'ın yine yalnız görüntüleri gündemi bir süre meşgul etmişti.