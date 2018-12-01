"G.Saray'da ne kazanıyorsan 2 katını vereceğiz"

"G.Saray'da ne kazanıyorsan 2 katını vereceğiz"

Galatasaraylı oyuncuya ara transfer dönemi öncesi baş döndüren teklif geldi.
Kadro dışı futbolcuların keyfi yerinde

Kadro dışı futbolcuların keyfi yerinde

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan futbolcular, birlikte fotoğraf çekildiler.
Cimbom'un istediği golcüye Başakşehir de göz dikti

Cimbom'un istediği golcüye Başakşehir de göz dikti

Devre arasında Akhisarspor ile yollarını ayırmaya hazırlanan ve ismi bir süredir Galatasaray ile anılan Yevhen Seleznyov'a sürpriz bir talip çıktı.
"200 milyon Euro'yu getir, istediğin yere git"

"200 milyon Euro'yu getir, istediğin yere git"

PSG'de mutsuz olduğu konuşulan Neymar, kulübüyle masaya oturdu. Yapılan görüşmede 26 yaşındaki Brezilyalı yıldıza, "Sezon sonunda 200 milyon Euro'yu getir, istediğin yere git" denildi.
İşte Atatürk'ün tuttuğu takım

İşte Atatürk'ün tuttuğu takım

Ankaralı ünlü koleksiyoner Muhammet Yüksel, Mutafa Kemal Atatürk'ün tuttuğu takımı gösteren o belgeyi ortaya çıkardı...
Türkiye'nin en iyi yabancı 11'i

Türkiye'nin en iyi yabancı 11'i

Bilyoner.com, düzenlediği anketle Türkiye’de son 25 yılın en iyi futbolcularını belirledi. İşte Türkiye'nin son 25 yıldaki en iyi yabancılardan oluşan 11'i...
Instagram'ın yeni gözdesi!

Instagram'ın yeni gözdesi!

Instagram'ın yeni gözdesi Olya Abramovich seksi pozlarıyla yürek hoplatıyor.
Barmenlikten modelliğe

Barmenlikten modelliğe

27 yaşındaki Kanadalı Misa Campo, California'da barmenlik yaptığı sırada bir fotoğrafçı tarafından keşfedilerek modelliğe adım attığını açıkladı.

Ekuban: "Annemi ancak böyle gururlandırabilirdim"

Trabzonspor'da oyuna sonradan girdikten sonra galibiyeti getiren ilk golü kaydeden Caleb Ekuban, maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Ekuban: Annemi ancak böyle gururlandırabilirdim

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 14. hafta maçında Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.

Dört gün önce annesini kaybeden Gana asıllı İtalyan futbolcu Caleb Ekuban, attığı golün ardından gözyaşlarına hakim olamadı. Galatasaray maçının ardından yine oyuna sonradan girip golünü kaydeden Ekuban, maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

24 yaşındaki futbolcunun ifadeleri şu şekilde:

Annemi kaybettim... Çok zor bir durumdu. Onun ölümünün ardından yapmam gerekeni yaptım. Sahaya çıkıp, bütün duyguları bir kenara bırakıp, bunu bir golle taçlandırmak zorundaydım. Ancak annemi böyle gururlandırabilirdim. Ligde 10 kez sonradan oyunu girdim, Galatasaray maçının ardından ilk defa gol atma şansı buldum. Bir santrafor olarak ilk hedefiniz gol atmaktır ama olmasa da kazanmaya çalışırsınız. Gol atamasam da, elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Son olarak şunu söylemek isterim. Tünel ne kadar karanlık gözükürse gözüksün, Tanrı'nın bizi hep gördüğüne inanmamız gerekiyor. Tünel ne kadar karanlık olursa olsun, hep bir çıkışı vardır.

Trabzonspor seriye bağladı

Trabzonspor seriye bağladı

Beşiktaş-Galatasaray derbisi Cüneyt Çakır'ın

Beşiktaş-Galatasaray derbisi Cüneyt Çakır'ın

Kulüpler Birliği'nden çok konuşulacak karar

Kulüpler Birliği'nden çok konuşulacak karar


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Ekuban: Annemi ancak böyle gururlandırabilirdim

Ekuban: "Annemi ancak böyle gururlandırabilirdim"

Trabzonspor'da oyuna sonradan girdikten sonra galibiyeti getiren ilk golü kaydeden Caleb Ekuban, maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor seriye bağladı

Trabzonspor seriye bağladı

Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, deplasmanda konuk olduğu Kayserispor'u Caleb Ekuban ve Vahid Amiri'nin attığı gollerle 2-0 mağlup etti ve 22 puana yükseldi. Kayserispor ise ligde üst üste 4. kez yenilip 12 puanda kaldı.
Beşiktaş-Galatasaray derbisi Cüneyt Çakırın

Beşiktaş-Galatasaray derbisi Cüneyt Çakır'ın

Süper Lig'de 14. hafta hakemleri belli oldu.
Kulüpler Birliğinden çok konuşulacak karar

Kulüpler Birliği'nden çok konuşulacak karar

Kulüpler Birliği Vakfı, 17 takımın görüş birliğiyle Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek hakkında alınan dinlendirme kararının iptal edilmesini talep etti.
Onaziden kötü haber geldi

Onazi'den kötü haber geldi

Trabzonspor Kulüp Doktoru Hakan Bozdoğan, sağ baldırında ikinci derece kas yaralanması tespit edilen Onazi'nin 3 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Yılın takasında sona gelindi! İmzalar her an atılabilir

Yılın takasında sona gelindi! İmzalar her an atılabilir

Beşiktaş, Trabzon’un kadro dışı bıraktığı iki yıldızı Ocak ayındaki ara transferde kadrosuna katmak için Tolgay Arslan ve Tolga Zengin’i teklif edecek. Bordo-Mavililer’in de bu takasa sıcak baktığı öğrenildi.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta karşılaşmaları 23,24,25 ve 26 Kasım tarihlerinde oynanacak. Karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.
Onur Kıvrak benden bu kadar dedi, ayrılıyor

Onur Kıvrak 'benden bu kadar' dedi, ayrılıyor

Yönetim kurulu kararıyla kaptanlığı elinden alınan ve süresiz kadro dışı bırakılan Onur Kıvrak, Trabzonspor'u kafasında bitirdi.
İşte Burak Yılmazın yeni takımı

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı

Trabzonspor’da süresiz kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz’la ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi.
Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak süresiz kadro dışı bırakıldı

Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak süresiz kadro dışı bırakıldı

Trabzonspor, Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz'ı süresiz olarak kadro dışı bıraktığını açıkladı.
Trabzonspora tarihi fırsat

Trabzonspor'a tarihi fırsat

Son 6 resmi maçını kazanan Fırtına, Bursa’yı da devirmesi halinde 7’yi bulacak ve 2004-2005 sezonundaki 8 maçlık...
Trabzonspordan Burak Yılmaz açıklaması geldi

Trabzonspor'dan Burak Yılmaz açıklaması geldi

Trabzonspor Kulübü, Burak Yılmaz'ın sağ kasık tendon bileşkesinde 1-2. derece yırtık olduğunu açıkladı....
Ersun Yanaldan maç sonu Burak Yılmaz açıklaması

Ersun Yanal'dan maç sonu Burak Yılmaz açıklaması

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Konyaspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu....
Moussa Sissoko transferi bitmek üzere

Moussa Sissoko transferi bitmek üzere

İngiliz basını, Tottenham forması giyen Moussa Sissoko için en ciddi teklifi Bordo-Mavililer’in yaptığını iddia etti. Çıkan haberlerde...
Edin Visca tranferinde flaş gelişme

Edin Visca tranferinde flaş gelişme

Trabzonspor, uzun süredir ilgilendiği Edin Visca transferinde geri adım attı....
Choupo-Moting özel filmle ikna edilecek!

Choupo-Moting özel filmle ikna edilecek!

Ersun Yanal’ın da transferi için onay verdiği Choupo-Moting’in menajerine; kulübü ve Trabzon’u anlatan tanıtım filmi gönderildi....