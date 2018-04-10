Efsane ismi geri getirdi! İşte ilk icraati

Trabzonspor’un 17. Başkanı Ahmet Ağaoğlu, düğmeye bastı. Seçimin ardından yeni yönetimiyle ilk toplantısını yaptı.

Seçim sonuçlarının ardından yönetimiyle ilk toplantısını salona yakın bir otelde gerçekleştiren Ağaoğlu'nun burada yaptığı konuşmada, "Zor bir görevi üstlendik. Alınacak tüm kararların altında her yöneticinin imzasının olmasını istiyorum. Birlikte bu işin altından kalkacağız ve Trabzonspor'u ayağa kaldıracağız" dediği kaydedildi.

FUTBOL ÖZKAN SÜMER'DE

Futbol takımıyla ilgili transfer, teknik adam, gelecek ve gidecek oyuncularla ilgili tüm kararlar için Başkan Başdanışmanı ve Genel Koordinatör olarak Özkan Sümer'e yetki verilmesi de aynı toplantıda karara bağlandı.

KULÜPTE ZİRVE

Yeni başkan, yönetimiyle gece yaptığı toplantının sabahında, soluğu Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde aldı ve halefi Muharrem Usta ile yaklaşık bir saat süren özel bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede Usta'nın yarım kalan projeleri hakkında yönetime bilgi verdiği ve "Gelen yönetimi 15 milyon Euro'luk bir yükten kurtarabilirim. Bunu da yıldız oyuncuların kadroda düşünülmemesi durumunda yaparım" sözleri masaya yatırıldı. Ancak Ağaoğlu'nun sezon sonuna kadar takım bünyesindeki hiçbir oyuncuyu gönderme fikirlerinin olmadığını burada dile getirdiği ifade edildi

80 MİLYON TL ÖDEYECEK

Trabzonspor Yönetim Kurulu, görevi devralır almaz ciddi bir ödeme planı ile karşı karşıya kalacak. Üç ay içerisinde minimum 80 milyon TL'lik ödeme yapması gereken yönetimin, sıcak para girdisini 2 hafta içerisinde sağlayıp bu ödemeyi 1 ay içinde bitirmeyi planladığı öğrenildi.

Ayrıca Aralık ayındaki kongreye kadar da yeni bir ödeme planı oluşturulacak ve acil borçların yeniden yapılandırılmasına çalışılacak.

GELECEK ALTYAPIDA

Başkan Ahmet Ağaoğlu, kulüpte öze dönüş planı yapacaklarını ama bunu aceleye getirmeyeceklerini söyledi. Ağaoğlu, "Takımımız lig sonuna kadar Avrupa kupalarına katılma mücadelesini sürdürecek.

Biz de ekonomik olarak kulübe gelir sağlayıcı projelerin peşine düşeceğiz. Önceliğimiz '61 numaralı' dediğimiz kendi altyapımızdan çıkan oyuncularımızın daha fazla olduğu bir takım" diye konuştu

DEVİR TESLİM TÖRENİ YARIN YAPILACAK

Trabzon'daki temasların ardından Ahmet Ağaoğlu daha önceden görüştüğü bazı banka ve sponsorlar ile tekrar masaya oturmak için İstanbul'a uçtu. Yeni Başkan, yarın Trabzon'a gelecek ve yapılacak mazbata töreni ile Muharrem Usta'dan başkanlığı resmen devralacak.

Sabah