Lucescu'dan G.Saray'a açık kapı!

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İşte Sabri'nin yeni adresi! Eşinin isteği üzerine...

Göztepe, ismi uzun süredir gündemde olan Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu ile prensipte anlaştı.
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Edin Visca tranferinde flaş gelişme

Trabzonspor, uzun süredir ilgilendiği Edin Visca transferinde geri adım attı.

Edin Visca tranferinde flaş gelişme

Boşnak futbolcu, geçtiğimiz günlerde büyük bir takımda oynamayı hedeflediğini dile getirmiş ve İstanbul ekibinden ayrılmak istediğini açıklamıştı. 27 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 43 maçta 10 gol, 10 asistlik performans göstererek, Başakşehir’in başarısında büyük rol oynamıştı.

Yeni hedefler...

Visca konusunda yaşanan bu gelişmenin üzerine Trabzonspor rotayı listedeki alternatif isimlere çevirdi. Teknik direktör Ersun Yanal’ın raporuna göre kanat arayışları yeni oyuncular üzerinden başlayacak. Şartlar uygun olursa her iki kanatta oynayabilen oyuncu alınacak.

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