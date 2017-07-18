Edin Visca tranferinde flaş gelişme
Trabzonspor, uzun süredir ilgilendiği Edin Visca transferinde geri adım attı.
Boşnak futbolcu, geçtiğimiz günlerde büyük bir takımda oynamayı hedeflediğini dile getirmiş ve İstanbul ekibinden ayrılmak istediğini açıklamıştı. 27 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 43 maçta 10 gol, 10 asistlik performans göstererek, Başakşehir’in başarısında büyük rol oynamıştı.
Yeni hedefler...
Visca konusunda yaşanan bu gelişmenin üzerine Trabzonspor rotayı listedeki alternatif isimlere çevirdi. Teknik direktör Ersun Yanal’ın raporuna göre kanat arayışları yeni oyuncular üzerinden başlayacak. Şartlar uygun olursa her iki kanatta oynayabilen oyuncu alınacak.
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