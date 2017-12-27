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Ebouede son dakika

34 yaşındaki eski yıldız futbolcu röportajı ile dünya futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırmış ve eşiyle boşandıktan sonra neredeyse intiharın eşiğine geldiğini açıklamıştı.

Premier Lig'de yıldız oyuncu statüsünde oynayan Eboue, şimdilerde ise icra memurlarında kaçıyor ve arkadaşlarının evinde yerde yatıyor.

Konuya Galatasaray cephesinden destek sözü gelirken gözler Arsenal'deydi. Beklenen açıklama geldi ve İngiliz ekibinden konuyla ilgili, "Bunları duyduğumuzda çok üzüldük. Nasıl yardımcı olabiliriz? Bu konu üzerinde çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

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