Yeni adresi belli oldu

Yeni adresi belli oldu

Beşiktaş'ın sözleşmesini feshettiği Alexander Milosevic, İsveç ekibi AIK Solna ile anlaştı.
"Derbiyi benim yüzümden kaybettik"

"Derbiyi benim yüzümden kaybettik"

Beşiktaş derbisinde topa zamanında müdahale edemediği için Quaresma’nın golüne neden olan Josef de Souza, “O akşamdan beri gözüme uyku girmedi. Benim yüzümden kaybettik” dedi.
Bayernli yıldızlar birbirine girdi

Bayernli yıldızlar birbirine girdi

Bayern Münih'in antrenmanına Robert Lewandowski ile Mats Hummels arasında yaşananlar damga vurdu.
PSG açıkladı! Neymar...

PSG açıkladı! Neymar...

PSG, Marsilya maçında sakatlanan Neymar'ın Brezilya'da ameliyat edileceğini açıkladı.
Tarık Çamdal şaşkınlığı

Tarık Çamdal şaşkınlığı

Fatih Terim’in kadro dışı bıraktığı Tarık Çamdal, bugünkü idmanda yer aldı.
Yırtık tespit edildi

Yırtık tespit edildi

Galatasaray Kulübü, kaleci Cedric Carrasso'nun sol diz iç menisküsünde yırtık bulunduğunu ve ameliyat olacağını açıkladı.
"Hep susuyoruz ama bir kükrersek..."

"Hep susuyoruz ama bir kükrersek..."

Abdurrahim Albayrak, Kasımpaşa maçının ardından hakemlerin son dönemdeki kararlarını eleştirdi.
RvP atmaya devam ediyor

RvP atmaya devam ediyor

Feyenoord forması giyen Robin van Persie, takımının Heracles'la oynadığı maça ilk 11'de başladı ve fileleri havalandırarak ligdeki 2. golünü kaydetti.

Dursun Özbek'ten UEFA uyarısı

Galatasaray eski Başkanı Dursun Özbek, müze açılışında yaptığı açıklamada, UEFA’nın görüşme talebinde Riva projesinin hayata geçirildiğinin mutlaka söylenmesi gerektiğini söyledi.

Dursun Özbekten UEFA uyarısı

Galatasaray’ın müze açılışında eski başkan Dursun Özbek, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Müzenin Galatasaray’ın 113 yıllık tarihini yansıttığını söyleyen Özbek, “Çok emek verdiğimiz temponun ardından açılış yapıldı. Burada emeği geçen birçok kişi var. Bize destek veren kişiler var. Çok güzel oldu her şey. Duygulanmamak mümkün değil. Gurur, Galatasaray’ın gururudur. Ortaya çok güzel bir şey çıktı. Herkese çok teşekkür ediyorum, Galatasaray’a hayırlı olsun diyorum” dedi.

Mayıs ayında aday olup olmayacağı sorulan Özbek, “20 yıldır Galatasaray’a hizmet ediyorum, hizmet etmekten hiçbir zaman geri durmayız. Yoluna koyulması gereken işler var. Bu nedenle herkesin fikrini, düşüncesini yeni yönetime aktarması gerekiyor. Biz de birazdan başkanlarla bir toplantı yapacağız” açıklamasında bulundu.

“Riva projesinin hayata geçirildiği mutlaka anlatılmalı”

UEFA’nın Galatasaray’ı görüşmeye çağırmasıyla ilgili olarak konuşan Dursun Özbek, “UEFA, Finansal Fair Play prosedürleri gereği Galatasaray’a davetiye çıkardı. Bu prosedürlerin gereğidir. Geçtiğimiz yıl 2 kez UEFA’yı bu konuyla ilgili ziyaret ettim. Üst düzey görüşmelerimiz oldu. Galatasaray’ın mali yapısının düzelmesine yönelik Riva ve Florya projelerini anlatmıştım. O gün hayata geçmemişti. Devlet desteği verilen bu projelerin mali yapıya büyük katkı vereceği bir gerçek. Ben o zaman yetkililere anlattım ve Galatasaray’ın düzlüğe çıkacağını, bu manada Türkiye’deki tek kulüp olacağını söyledim. Bugün yapılması gereken, UEFA’ya bildirilen projeler hayata geçti ve bunları UEFA’ya anlatmak. Bu manada Galatasaray’ın hayal ettiği mali bağımsızlık yapısına kavuştuğunu anlatmak gerekiyor. Bence durum bundan ibaret” ifadelerini kullandı.

“Futbol ailesine borç olmamalı”

UEFA’nın kendi dönemlerinde Galatasaray’ın 2021 yılına kadarki iş planını sorduğunu söyleyen Dursun Özbek, “Riva projesinden 1,5 milyar TL’lik kaynak bekliyoruz, bunun UEFA’ya anlatılması gerekiyor. Özellikle UEFA’nın çok dikkat ettiği, futbol ailesine olan borcun ödenmesi gerekiyor. Bu nedenle toplantıya gitmeden bu borçların silinmesi gerekiyor. Zannediyorum 9 Mart’ta UEFA’ya gidilecek. Bu manada anlatım yapılırsa başarılı olunacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Mustafa Cengiz’in, “Geldiğimizde kulübün kasası boştu” açıklamasının hatırlatıldığı Özbek, “Arkadaşlar, bu konuları birebir konuşmakta fayda var. Galatasaray’ın marka değerine zarar verecek, yıpratacak konuların böyle konuşulmaması gerektiğini düşünüyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Yılmaz Vural'dan Fatih Terim'e taş

Yılmaz Vural'dan Fatih Terim'e taş


"Geri dönebilirim"

Sezon sonunda transfer bombası patlıyor

Sezon sonunda transfer bombası patlıyor


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Dursun Özbekten UEFA uyarısı

Dursun Özbek'ten UEFA uyarısı

Galatasaray eski Başkanı Dursun Özbek, müze açılışında yaptığı açıklamada, UEFA’nın görüşme talebinde Riva projesinin hayata geçirildiğinin mutlaka söylenmesi gerektiğini söyledi.
Yılmaz Vuraldan Fatih Terime taş

Yılmaz Vural'dan Fatih Terim'e taş

Giresunspor'dan ayrılan Yılmaz Vural, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e mesaj yolladı.
Geri dönebilirim

"Geri dönebilirim"

Galatasaray’ın formda golcüsü Bafetimbi Gomis: Ligue 1 için kapıları kapatmıyorum. Önümde birkaç yıl daha var.
Sezon sonunda transfer bombası patlıyor

Sezon sonunda transfer bombası patlıyor

İngilizler, Galatasaray'ın Manchester United'ın Belçikalı orta saha oyuncusu Fellaini'ye talip olduğunu öne sürdü. İddiaya göre kontratı bitecek olan tecrübeli futbolcu için Galatasaray ve Beşiktaş kapışıyor.
Dedikodulara son veren fotoğraf

Dedikodulara son veren fotoğraf

Abdurrahim Albayrak ile Fatih Terim'in arasının bozuk olduğu öne sürülmüştü. Albayrak, takım otobüsünde Terim ile yan yana oturarak stada geldi.
Tarık Çamdal şaşkınlığı

Tarık Çamdal şaşkınlığı

Fatih Terim’in kadro dışı bıraktığı Tarık Çamdal, bugünkü idmanda yer aldı.
Gomis meğer Igor Tudor döneminde de...

Gomis meğer Igor Tudor döneminde de...

Dün akşam Kasımpaşa maçında yürekleri ağza getiren Gomis'in daha önce de 2 kez bayıldığı ortaya çıktı.
Yırtık tespit edildi

Yırtık tespit edildi

Galatasaray Kulübü, kaleci Cedric Carrasso'nun sol diz iç menisküsünde yırtık bulunduğunu ve ameliyat olacağını açıkladı.
Galatasaray için gelmişlerdi ancak...

Galatasaray için gelmişlerdi ancak...

Milan'ı 2 sene önce satın alan Çinli milyarder iş adamı Yonghong Li'nin iflas ettiği açıklandı.
İsyan ettiler: Nasıl izin verirsiniz!

İsyan ettiler: "Nasıl izin verirsiniz!"

Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis'in, Spor Toto Süper Lig'de dün akşam Kasımpaşa ile oynadıkları maçta baygınlık geçirmesi ve oyuna devam etmesi dünya basınında da yakın uyandırdı.
İşte yeni hocanın ilk hamlesi

İşte yeni hocanın ilk hamlesi

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 17. haftasında 24 Aralık Pazar günü Göztepe'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, takımda...
Adebayor tarihe geçti

Adebayor tarihe geçti

Bugüne kadar Sarı- Kırmızılı takıma karşı hat-trick yapan 13 futbolcu vardı. Adebayor ise Galatasaray’a karşı iki kez...
Galatasarayın yıldızı bunalıma girdi

Galatasaray'ın yıldızı bunalıma girdi

Trabzon’da gördüğü kırmızı kart Feghouli’yi psikolojik açıdan çökertti. Cezayir Milli Takımı’ndan kesik yiyen yıldız, G.Saray’ın Ümraniyespor ile...
Emrede sıcak gelişme! Galatasaray...

Emre'de sıcak gelişme! Galatasaray...

Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlığı sebebiyle oynayamayan Emre Belözoğlu'nun durumunun iyi gittiği ve Galatasaray maçında sahada olacağı...
Derbi kapalı gişe! Koreografi...

Derbi kapalı gişe! Koreografi...

Uzun bir aradan sonra dev derbi 50 bin kişiye ev sahipliği yapacak. Galatasaray taraftarı ayrıca 3 boyutlu...
Tolga Ciğerci müjdesi

Tolga Ciğerci müjdesi

Sakatlığını atlatan başarılı futbolcunun takımla birlikte çalışmalara katılması teknik heyette yüzleri güldürdü. Tolga Ciğerci, Fenerbahçe derbisinde ilk...